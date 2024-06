Crowley Christens, le premier remorqueur entièrement électrique aux États-Unis, au port de San Diego





SAN DIEGO, 26 juin 2024 /CNW/ - Accompagné de divers partenaires et partisans de l'industrie, Crowley a baptisé eWolf, le premier remorqueur portuaire entièrement électrique d'Amérique. Fonctionnant avec zéro émission et d'autres technologies durables, le remorqueur offre la capacité, la sécurité et l'efficacité de haute puissance dont Crowley a fait sa réputation.

« Le eWolf est une étape historique dans l'industrie maritime et l'héritage de Crowley, et il souligne l'engagement de notre entreprise à servir de chefs de file et d'innovateurs mondiaux en matière de développement durable. « Le remorqueur entièrement électrique est le navire le plus avancé du genre sur le plan technologique, et eWolf aidera nos clients et nos collectivités à atteindre leurs objectifs de décarbonisation tout en offrant des capacités qui renforcent notre chaîne d'approvisionnement essentielle, a déclaré Tom Crowley, président et chef de la direction. « Nous félicitons les personnes dont le dévouement inlassable a permis à eWolf de se réaliser avec nos partenaires des gouvernements fédéral, d'État et local, établissant une nouvelle norme non seulement en Amérique, mais partout dans le monde. »

Au cours de la cérémonie, M. Crowley a accueilli Gustav Hein, directeur de la région de la porte d'entrée du centre du Pacifique pour l'Administration maritime des États-Unis; Frank Urtasun, président du port de San Diego; Jack Shu, président du conseil d'administration du district de contrôle de la pollution atmosphérique du comté de San Diego et membre du conseil de la ville de La Mesa; Diane Takvorian, membre du California Air Resources Board, et le président du Conseil, Pro Tem Joe LaCava de San Diego, célébreront une étape importante dans l'industrie. La vice-présidente de Crowley, Christine Crowley, a été la marraine de la bénédiction et de la cérémonie de baptême dans la baie de San Diego. Le commerce électronique entrera en service commercial cette semaine.

« Le premier remorqueur électrique du genre de Crowley change la donne. « Il répond à tous les critères en offrant des avantages environnementaux, économiques et opérationnels à nos collectivités et à l'industrie maritime, a déclaré M. Urtasun. C'est vraiment une histoire de travail d'équipe et de collaboration. « Nous sommes fiers de travailler avec Crowley et nos partenaires d'État et locaux dans le cadre de cette initiative et d'autres initiatives d'électrification à notre port et autour de celui-ci, y compris l'équipement électrique de manutention des cargaisons comme nos grues de port mobiles entièrement électriques, notre microréseau, l'alimentation à quai des navires, et plus encore. »

Construit par Master Boat Builders à Coden, en Ala, le navire de 82 pieds produit 70 tonnes de puissance de traction - plus solide que son prédécesseur conventionnel. L'eTug est également doté d'un ensemble électrique entièrement intégré pour le stockage d'énergie par batterie par ABB avec une technologie de pointe pour la sécurité des marins. eWolf est soutenu par une nouvelle station de recharge côtière du microréseau qui permet au remorqueur de fonctionner à plein rendement chaque jour en électricité.

M. Crowley a été rejoint lors du baptême du navire par des partenaires du projet, dont le port de San Diego, le district de contrôle de la pollution atmosphérique du comté de San Diego, le California Air Resources Board (CARB), l'EPA des États-Unis et l'Administration maritime des États-Unis. L'effort de collaboration entre les partenaires fédéraux, étatiques et locaux pour décarboniser le port contribue à l'objectif commun d'améliorer la qualité de l'air à San Diego.

« Le CARB est fier de s'associer à cet effort historique qui réduira la pollution atmosphérique et climatique. « Les collectivités portside touchées, comme Barrio Logan et National City, polluent davantage le diesel que 90 % des collectivités californiennes, et les enfants sont jusqu'à cinq fois plus hospitalisés pour cause d'asthme, a déclaré Takvorian, membre du conseil d'administration du CARB. « eWolf contribuera grandement à créer un environnement sain pour toutes les collectivités. »

« SDAPCD est fière d'avoir financé le projet eWolf, une initiative révolutionnaire visant à faire la transition des navires traditionnels à propulsion diesel aux systèmes de propulsion électrique, a déclaré Shu, membre du conseil d'administration de la ville de La Mesa et président du conseil d'administration de SDAPCD. « L'eWolf illustre comment la collaboration entre le gouvernement et les partenaires privés peut entraîner des changements significatifs, contribuant de façon significative à un environnement plus propre et plus sain pour tous. »

Leader de longue date en matière de services maritimes sécuritaires et efficaces, l'entreprise a choisi le nom d'eWolf en faisant un clin d'oeil à un remorqueur de la flotte initiale de l'entreprise, le Sea Wolf, qui était exploité il y a plus d'un siècle en Californie.

À propos de Crowley

Crowley est une entreprise privée de solutions maritimes, énergétiques et logistiques détenue et exploitée aux États-Unis qui dessert des secteurs commerciaux et gouvernementaux avec des revenus annuels de 3,5 milliards de dollars, plus de 170 navires appartenant principalement à la flotte de la Jones Act et environ 7 000 employés dans le monde entier - employer plus de marins américains que toute autre entreprise. L'entreprise de Crowley a investi plus de 3,2 milliards de dollars dans le transport maritime, qui est l'épine dorsale du commerce mondial et de l'économie mondiale. En tant que propriétaire-exploitant mondial de navires et fournisseur de services avec plus de 130 ans d'innovation et un engagement envers le développement durable, l'entreprise sert des clients dans 36 pays et territoires insulaires. De plus amples renseignements sur Crowley, ses unités d'affaires et ses filiales se trouvent à www.crowley.com.

Personne-ressource pour les médias :

David DeCamp

[email protected]

(904) 727-4263

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2448284/eWolf_Christening.jpg

SOURCE Crowley

26 juin 2024 à 09:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :