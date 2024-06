Services financiers Innovation CIBC offre un financement de croissance de 10 millions de dollars à Clariti





Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui l'octroi de 10 millions de dollars en capital de croissance à Clariti, un important fournisseur de solutions spécialement conçues pour l'aménagement communautaire à destination des administrations locales nord-américaines. Ce financement accélérera le développement de nouvelles caractéristiques de produit, soutiendra l'intégration continue de Camino, fournisseur de technologies d'émission de permis acquis par Clariti en 2023, et sera réinvesti dans les équipes de service à la clientèle pour soutenir la clientèle en croissance rapide de l'entreprise en Amérique du Nord.

La plateforme de Clariti aide les administrations publiques de toutes tailles à simplifier le processus de délivrance de permis, qu'il s'agisse de la période précédant la demande, de l'examen ou de l'approbation. Les clients de Clariti signalent une plus grande satisfaction du personnel et des résidents, ainsi qu'une réduction importante du nombre d'appels, de visites au comptoir et de délais d'émission des permis. De nombreuses administrations locales au Canada et aux États-Unis font confiance à Clariti. Les villes d'Albany, dans l'État de New York et d'Honolulu, dans l'État d'Hawaii, ont récemment annoncé la sélection de Clariti pour simplifier et moderniser leurs processus de planification et de délivrance de permis, et la ville de Tampa, en Floride, a lancé le guide Camino de Clariti pour aider les clients à déterminer rapidement les permis dont ils ont besoin et les étapes à suivre pour soumettre leurs demandes correctement.

Clariti a également reçu récemment un investissement de 18 millions de dollars de Vistara Growth qui, conjointement avec Services financiers Innovation CIBC, accélérera la croissance à l'échelle de l'entreprise.

« Grâce à la facilité de Services financiers Innovation CIBC, nous pouvons accélérer avec confiance les plans d'expansion de nos équipes en interaction directe avec les clients en cette période de croissance continue », a déclaré Cyrus Symoom, cochef de la direction, Clariti. « De plus, l'investissement de Vistara Growth témoigne de leur confiance à l'égard de nos solutions novatrices qui favorisent la transformation numérique de l'ensemble du fonctionnement des administrations, simplifient les processus et améliorent les services aux citoyens. »

« Nous avons été impressionnés par Cyrus et son équipe depuis leur acquisition de Clariti et nous nous réjouissons de les rejoindre dans cette aventure », a déclaré Joe Timlin, directeur général, Services financiers Innovation CIBC. Ils sont bien placés pour continuer à croître dans ce domaine et à offrir des solutions d'aménagement communautaire de qualité à leurs clients. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Clariti Software

Le logiciel d'aménagement communautaire de Clariti aide certaines des plus grandes villes en Amérique du Nord à offrir une expérience exceptionnelle en matière d'octroi de permis aux clients et au personnel. Notre logiciel offre une évolutivité inégalée aux administrations pour qu'elles puissent façonner leur système selon leurs besoins, et aide aujourd'hui un citoyen nord-américain sur trois à accéder facilement à des services d'aménagement communautaire en ligne. En 2024, Clariti a intégré le top 100 GovTech pour la troisième année consécutive. Pour en savoir plus sur Clariti et ses solutions, visitez le site https://www.claritisoftware.com.

26 juin 2024 à 09:35

