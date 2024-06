Avis aux médias - Conférence de presse Le Logement, ce n'est jamais une question isolée - 27 juin à 10h00





MONTRÉAL, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le jeudi 27 juin à 10H, des regroupements provinciaux et régionaux en santé mentale, en logement, et en itinérance ainsi que des organismes terrains urbains et ruraux lanceront un cri d'alarme face à l'ampleur de la crise sociale vécue sur le terrain.

La Coalition Montréalaise des Tables de Quartier (CMTQ), le omité logement du Plateau Mont-Royal, la Corporation de développement communautaire Plateau-Mont-Royal (CDC PMR), le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), le PAS de la Rue, le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) s'unissent pour dénoncer la dégradation de la situation de l'accès au logement et témoigner des répercussions que cela a sur nos communautés. Face à cette situation, le gouvernement doit agir de façon concertée et durable. Les organismes feront une demande en ce sens.

En résumé

Un communiqué de presse sera distribué sur place.

SOURCE Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal inc.

26 juin 2024 à 09:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :