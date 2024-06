HMM et CargoX s'associent pour proposer une solution intégrée de service de connaissement électronique global aux clients de HMM





SEOUL, Corée du Sud et LJUBLJANA, Slovénie, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- HMM, le plus grand transporteur de conteneurs de Corée et le huitième au monde, a annoncé un partenariat stratégique avec CargoX, un fournisseur de premier plan de solutions de documents commerciaux électroniques. Cette collaboration permet d'introduire des fonctions de connaissement électronique (eBL) sur la plateforme de services numériques HMM.

Grâce à ce partenariat, les clients de HMM bénéficieront des fonctionnalités avancées de la plateforme CargoX, qui sera intégrée aux services numériques de HMM. Cette intégration vise à moderniser et à rationaliser les flux de travail des eBL, en améliorant l'efficacité et la sécurité des documents commerciaux mondiaux.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre service de connaissement électronique en partenariat avec CargoX, l'un des principaux fournisseurs de solutions de documents électroniques. Cette nouvelle capacité eBL nous permettra d'offrir un meilleur service à nos clients et d'être le fer de lance de la numérisation de l'industrie du transport maritime », a déclaré Kurt (Wonjun) Jang, SVP de HMM Container Operation Office. .

« Nous nous réjouissons de nous associer à HMM, un leader mondial du transport maritime. Cette collaboration fait progresser le commerce mondial en mettant en oeuvre des connaissements électroniques efficaces, rapides et sûrs. À l'heure de la numérisation du secteur de la logistique, nous sommes fiers de soutenir HMM dans la conduite de cette transformation », a déclaré Bojan ?ekrli?, PDG de CargoX.

Les clients qui utilisent les services de HMM peuvent désormais générer des eBL dans le système de service numérique de HMM et les transférer de manière transparente via la plateforme mondiale CargoX.

Le cycle de vie des documents eBL comprend des fonctions telles que le transfert, la remise et l'acceptation des documents, ce qui garantit une prise en charge complète de toutes les fonctions équivalentes sur papier. Chaque eBL est enregistré dans le grand livre public, ce qui garantit une documentation sûre et immuable, avec des journaux d'audit accessibles à tout moment.

Dans un premier temps, le service prend en charge les connaissements électroniques au format PDF. Des connaissements à données structurées basés sur la future norme DCSA eBL seront bientôt disponibles.

La plateforme de services numériques HMM et l'intégration de la plateforme CargoX seront disponibles pour tous les clients HMM dans le monde entier à partir du 8 juillet 2024.

À propos de HMM

HMM est une société de logistique et de transport maritime intégrée à l'échelle mondiale, disposant d'une flotte de plus de 100 navires.

À propos de CargoX

CargoX est un fournisseur de premier plan de solutions de documents commerciaux électroniques. La plateforme est utilisée par plus de 125 000 entreprises et organisations du monde entier dans leurs activités quotidiennes. Jusqu'à présent, ils ont envoyé plus de 7 millions de documents commerciaux électroniques par l'intermédiaire de la plateforme CargoX. www.cargox.io

26 juin 2024 à 09:11

