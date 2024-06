Journée de bienfaisance pour les enfants RBC fait don de 5 millions de dollars US à 78 organismes qui servent les jeunes





RBC Marchés des Capitaux organise sa journée de bienfaisance annuelle mondiale

Célébrations à RBC Marchés des Capitaux au Canada , aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France , en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, à Singapour, au Japon, à Hong Kong , en Australie, à la Barbade et aux Bahamas





5 millions de dollars US versés à 78 organismes de bienfaisance dans 13 pays

TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - Cette année marque le 10e anniversaire de la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC, une initiative philanthropique axée sur l'établissement de partenariats durables et productifs avec des organismes de bienfaisance qui servent les jeunes partout dans le monde.

RBC a tenu hier sa Journée de bienfaisance pour les enfants réunissant plus de 10 000 employés dans 28 villes en célébration de la culture de philanthropie de RBC et d'une décennie de contribution aux besoins des jeunes.

« La Journée de bienfaisance pour les enfants RBC est l'une des nombreuses façons dont les employés et les clients de l'entreprise soutiennent les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, a déclaré Derek Neldner, chef de la direction et chef de groupe, RBC Marchés des Capitaux. Nous sommes extrêmement fiers d'appuyer le travail transformationnel de nos partenaires caritatifs qui offrent des programmes communautaires essentiels et novateurs visant les enjeux pressants qui touchent les enfants, les jeunes et les familles. »

Cette année, la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC a permis d'amasser 5 millions de dollars US au profit de 78 organismes de bienfaisance qui se consacrent à des enjeux comme la pauvreté, la santé physique et mentale, les soins en fin de vie aux enfants, et tant d'autres.

Tenue pour la première fois en 2015, la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC, anciennement connue sous le nom de Négociation pour les enfants RBC, a permis à ce jour d'appuyer plus de 145 organismes de bienfaisance qui servent les jeunes au moyen de dons totalisant plus de 35,2 millions de dollars.

Pour en savoir plus sur la Journée de bienfaisance pour les enfants RBC et les organismes de bienfaisance bénéficiaires, cliquez ici.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir?faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États?Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de RBC Marchés des Capitaux

Les plus grandes sociétés et les plus importants investisseurs institutionnels, gestionnaires d'actifs, fonds de capital-investissement et gouvernements partout dans le monde reconnaissent RBC Marchés des Capitaux comme un partenaire de confiance ayant une expertise poussée dans les marchés des capitaux, les services bancaires et les services financiers. Nous occupons une bonne position dans les marchés des capitaux les plus importants et les plus établis en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, qui représentent 80 % des frais des services mondiaux de banque d'investissement.

RBC Marchés des Capitaux est partie intégrante de Banque Royale du Canada (RBC), une institution de services financiers de premier plan. Fondée en 1869, RBC figure parmi les plus importantes banques au monde et parmi les cinq premières banques en Amérique du Nord, selon la capitalisation boursière. Forte d'une solide capitalisation et d'un rendement financier soutenu, RBC est l'une des plus importantes banques mondiales à cote de solvabilité élevée. Pour en savoir plus, allez à www.rbc.com.

