Joignez-vous à Parcs Canada à l'occasion de la fête du Canada et profitez de l'entrée gratuite dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation!

OTTAWA, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - Parcs Canada gère l'un des plus beaux et des plus vastes réseaux de lieux du patrimoine naturel et culturel au monde. Ces endroits précieux, notamment les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation, offrent aux visiteurs la possibilité de découvrir l'histoire et de se rapprocher de la nature.

Le 1er juillet, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, invite les visiteurs à découvrir quelques-uns des lieux les plus emblématiques du Canada en profitant de l'entrée gratuite dans tous les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation. L'éclusage le long du lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn et du lieu historique national du Canal-Rideau, ainsi que sur les canaux historiques du Québec, sera également gratuit toute la journée.

La fête du Canada est l'occasion de réfléchir à la diversité des perspectives de notre culture et de notre histoire communes. Il s'agit notamment d'en apprendre davantage sur les contributions historiques et contemporaines des peuples autochtones, leurs histoires et leurs cultures, ainsi que sur les liens particuliers qui les unissent aux terres et aux eaux ancestrales. Les lieux administrés par Parcs Canada nous racontent qui nous sommes et permettent aux visiteurs de découvrir la richesse et la diversité du patrimoine naturel et culturel du pays. Ces lieux privilégiés offrent un cadre idéal pour les nombreux souvenirs que vous pourrez créer cet été.

Que vous soyez à la recherche d'aventures, de plaisir pour toute la famille, d'une occasion d'explorer la nature et l'histoire, ou d'une pause dans votre quotidien, les lieux administrés par Parcs Canada proposent d'innombrables expériences originales pour combler tous les visiteurs. Qu'il s'agisse de faire une promenade en chariot au lieu historique national du Ranch-Bar U, de découvrir les connaissances des Mik'maw au campement Wejisqalia'ti'k du parc national et lieu historique national Kejimkujik, d'écouter de la musique ancienne ou d'assister aux captivantes démonstrations de tirs de mousquets et de canon au lieu historique national du Fort-George, il y a une foule de lieux et d'histoires à découvrir!

Parcs Canada s'engage à offrir aux visiteurs des expériences de grande qualité et intéressantes partout au pays. Pour tirer le meilleur parti de leur expérience, les visiteurs de Parcs Canada sont invités à planifier leur voyage. L'application de Parcs Canada offre une prise en charge de l'accessibilité et permet d'accéder à des informations essentielles lors de vos déplacements pour planifier, voyager et visiter les lieux gérés par Parcs Canada. L'application offre également un accès exclusif à des expériences sur place, telles que des visites mobiles interactives autoguidées qui vous permettent d'explorer à votre propre rythme... le tout à portée de main! Les visiteurs peuvent également consulter le site Web de Parcs Canada, s'inscrire à l'infolettre en ligne de Parcs Canada , écouter le balado de Parcs Canada RetTrouver et suivre Parcs Canada sur les médias sociaux pour obtenir des suggestions afin de planifier une visite parfaite.

« Le 1er juillet, l'entrée sera gratuite dans tous les lieux administrés par Parcs Canada partout au pays. J'espère que vous passerez cette journée en famille et avec vos amis pour créer vos propres histoires dans le décor inspirant des lieux historiques nationaux ou dans les paysages grandioses des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation. Bonne fête du Canada! »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

26 juin 2024

