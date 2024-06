Innergex est fière de figurer parmi les meilleures entreprises citoyennes du Canada pour une troisième année consécutive





LONGUEUIL, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») poursuit fièrement sa lancée en tant que chef de file en matière de responsabilité d'entreprise, en obtenant une place dans le Top 5 du classement 2024 des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada du magazine Corporate Knights, et ce, pour la troisième année consécutive. Ce classement annuel de la performance des entreprises en matière de développement durable reconnaît les entreprises canadiennes qui pratiquent une forme plus humaine de capitalisme, en privilégiant les personnes et la planète, et en transformant le milieu des affaires en un vecteur de changement positif.

« Obtenir une place dans le Top 5 des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada pour la troisième année consécutive reflète l'engagement inébranlable d'Innergex en matière d'investissements durables, de responsabilité sociale et de leadership éthique », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Le développement durable est à la base de tout ce que nous faisons chez Innergex. Je suis fier de la façon dont nous menons la transition vers une économie propre tout en honorant notre engagement envers une croissance responsable. En collaboration avec les communautés autochtones et locales, nous continuerons à susciter des changements positifs, en façonnant un avenir durable pour les générations à venir. »

Les engagements d'Innergex en matière de développement durable et les informations qu'elle publie sont guidés par les objectifs de développement durable des Nations Unies (« ODD ») et alignés sur le Sustainability Accounting Standards Board (« SASB ») et le Carbon Disclosure Project (« CDP »). Le 5 avril 2024, Innergex a publié son rapport ESG 2023 qui décrit l'engagement de la Société à améliorer sa performance environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») tout en continuant à croître de manière responsable. En novembre 2022, Innergex a également publié son premier rapport d'évaluation sur le climat fondé sur les recommandations formulées dans le cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC »). En plus de la reconnaissance accordée aujourd'hui par Corporate Knights, l'engagement d'Innergex à améliorer sa performance ESG lui a valu d'obtenir la certification Parité Bronze de La Gouvernance au Féminin et de figurer sur la liste Women Lead Here du magazine Report on Business.

Les 50 meilleures entreprises responsables représentent la norme de référence pour le leadership des entreprises en matière de développement durable au Canada. Pour établir ce classement, toutes les sociétés canadiennes cotées en bourse, les sociétés privées et les sociétés d'État dont le revenu annuel brut est d'au moins 1 G$ ont été analysées par rapport à leurs homologues au Canada et dans le monde sur la base d'une série de 25 indicateurs quantitatifs clés de performance. La méthodologie peut être consultée ici.

