Valsoft Corporation étend sa portée dans le secteur de l'édition de médias grâce à l'acquisition d'Aysling





MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / 26 juin 2024 / Valsoft Corporation Inc. (« Valsoft »), société canadienne spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'acquisition d'Aysling, un acteur clé qui permet aux éditeurs de médias de gérer efficacement leurs activités publicitaires grâce à AdOrbit, son logiciel phare.

Aysling aide plus de 200 éditeurs de médias à gagner en efficacité opérationnelle grâce à ses solutions ERP haut de gamme. La plateforme de la firme confère une visibilité accrue sur la gestion des ventes de publicité et les processus opérationnels en automatisant les processus de vente, en gérant l'inventaire publicitaire, en centralisant les données CRM, en s'acquittant des processus comptables et en fournissant aux clients de l'information pertinente.

« Aysling a connu une croissance remarquable et est devenue un leader dans le secteur des activités publicitaires, explique Anthony Caruso, partenaire d'investissement chez Valsoft. Son approche centrée sur le client a contribué à cette trajectoire couronnée de succès. Nous sommes ravis à l'idée de tirer parti de l'assise solide d'Aysling pour poursuivre notre expansion dans le secteur des médias. Rudy Pataro, directeur général, jouera un rôle clé à cet égard. »

La firme est la première du portefeuille de Valsoft spécialisée dans la gestion des opérations publicitaires. Elle aura toute latitude pour renforcer sa présence sur le marché américain, ainsi que pour étendre son offre à l'échelle internationale grâce à la présence de son acquéreur dans le secteur des médias. L'équipe de direction d'Aysling, qui a su asseoir l'excellente réputation de la firme, restera en place et oeuvrera à la croissance de celle-ci.

Aysling faisait auparavant partie du Fry Family Network, exploité par Fry Communications, grand imprimeur commercial ayant son siège social en Pennsylvanie. « Nous avons investi dans Aysling afin qu'elle puisse faire profiter les entreprises médiatiques de ses capacités opérationnelles de pointe et ainsi leur permettre d'augmenter leurs recettes publicitaires tout en réduisant leurs coûts, soutient David Fry, directeur technique de Fry Communications. En transférant sa propriété à Valsoft, Aysling aura accès aux ressources nécessaires pour améliorer ses produits et croître à l'international. Nous sommes impatients de voir la firme évoluer dans de nouvelles sphères. Fry entend bien poursuivre son partenariat avec Aysling, au bénéfice de nos clients communs. »

À propos d'Aysling :

Aysling propose des solutions logicielles aux éditeurs de médias numériques et imprimés des quatre coins du monde. Sa plateforme automatise les processus de vente, gère l'inventaire publicitaire, centralise les données CRM, s'acquitte des processus comptables et fournit aux clients de l'information pertinente. La solution est adaptée aux besoins des éditeurs numériques et imprimés. L'équipe qui développe et soutient cette plateforme se trouve à Saline, dans le Michigan. Pour de plus amples renseignements sur Aysling : https://www.aysling.com/.

À propos de Valsoft Corporation inc.

Valsoft est spécialisée dans l'acquisition et le développement de firmes logicielles offrant des solutions indispensables dans différents marchés verticaux. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Valsoft cherche à acquérir et à conserver indéfiniment de telles firmes pour créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les dirigeants en place. En savoir plus : www.valsoftcorp.com

Valsoft était représentée à l'interne par Shinjay (Ssin) Choi, conseillère juridique principale, David Felicissimo, avocat général, et Pamela Romero, parajuriste. Aysling était représentée par Honigman LLP.

