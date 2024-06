L'entreprise technologique de taille moyenne Valpas, spécialisée dans la sécurité contre les punaises de lit, obtient 4 millions d'euros pour accélérer la mise au point d'une technologie de prévention innovante





Valpas, le seul fournisseur au monde d'une solution technologique pour des séjours sans risque de punaises de lit dans les hôtels et les locations, a obtenu un financement d'amorçage de 4 millions d'euros mené par Zenith VC, aux côtés d'Icebreaker VC, Finnish Industry Investment, Canon Marketing Japan MIRAI Fund, Activum SG Ventures, Houghton Street Ventures, Rockaway Ventures et Morrow Ventures. L'entreprise travaille déjà avec plus de 300 hôtels de marques prestigieuses telles qu'Accor Hotels, The Luxury Collection, Design Hotels, ARP-Hansen et Bob W dans plus de 40 destinations, notamment en Europe, au Mexique et au Japon, et elle lance une révolution chez les hôteliers en proposant à leurs clients des chambres continuellement exemptes de punaises de lit et de pesticides grâce à une nouvelle garantie « norme hôtellerie ».

Cet investissement servira principalement à accélérer la production de la technologie de Valpas, qui garantit que les chambres sont protégées contre les punaises de lit 24 heures sur 24, afin de répondre à une demande accrue à l'approche d'un été marqué par le sport et les voyages internationaux. Ces fonds seront également utilisés pour établir des partenariats clés avec des agences de réservation de voyages et des plateformes permettant aux voyageurs d'identifier et de choisir plus facilement des hôtels protégés contre les punaises de lit.

La solution de Valpas est centrée sur des pieds de lit anti-punaises de lit intelligents qui libèrent les clients des punaises de lit qu'ils apportent au cours de la première nuit en entrant dans une chambre, avant qu'ils n'infectent le client ou la chambre, en les gardant propres et sûrs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'application Web mobile de Valpas, basée sur l'IoT et l'IA, fournit ensuite une reconnaissance d'image dans l'application pour identifier et éliminer les parasites. Cette solution est totalement exempte de produits chimiques.

Martim Gois, directeur général et cofondateur de Valpas, déclare : « Aucune assurance voyage ou habitation ne couvre le coût et le traumatisme d'une infestation de punaises de lit à la maison. Presque toutes les infestations à domicile surviennent après une nuit dans un hôtel ou un lit de location. En séjournant dans un hôtel affilié à Valpas, les voyageurs savent que la chambre qu'ils occupent est propre et que, où qu'ils aillent en ville, l'hôtel les protège. Les entreprises hôtelières qui s'affilient tôt à ce programme en récoltent les fruits avec plus de réservations et des clients plus satisfaits. »

Erik Lindblad, partenaire et directeur général de Zenith VC, déclare : « Valpas répond à un défi important et croissant de l'industrie avec une solution transparente et efficace. Nous pensons qu'il s'agit d'un leader incontestable dans ce segment et qu'il a le potentiel pour devenir un leader mondial dans sa catégorie. Nous sommes très impressionnés par ce que Martim et l'équipe de Valpas ont réalisé, notamment en termes d'excellence des produits et de satisfaction des clients. »

26 juin 2024 à 08:40

