BMO nommé au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada pour la 23e année consécutive





BMO est la seule grande banque canadienne à figurer au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes

TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - Pour la 23e année consécutive, BMO figure au classement des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada établi par Corporate Knights. BMO a obtenu des résultats dans le premier quartile en matière de diversité des sexes au sein du conseil d'administration et de la diversité raciale au sein de la direction. Elle a également obtenu une note de premier quartile en matière de revenus durables, grâce à sa stratégie de finance durable.

Les lauréats figurant au classement des 50 meilleures entreprises citoyennes sont choisis parmi 335 entreprises admissibles dont les revenus dépassent le milliard de dollars. Chacune est évaluée sur un ensemble de jusqu'à 25 indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, par rapport à leurs pairs du secteur et à l'aide d'informations accessibles au public.

« Nous sommes honorés d'être encore classés parmi les meilleures entreprises citoyennes du Canada. Cela reflète notre engagement ferme à construire une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive », a déclaré Sharon Haward-Laird, conseillère générale, dirigeante promotrice pour la durabilité et membre de la haute direction championne de la diversité, de l'équité et de l'inclusion à BMO.

Les activités de BMO sont carboneutres depuis 2010. En 2021, BMO a annoncé son ambition climatique et le lancement de l'Institut pour le climat de BMO, en mettant l'accent sur le fait d'être le partenaire principal de ses clients dans la transition vers un monde carboneutre.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans nombre d'autres classements mondiaux, dont l'indice Dow Jones de développement durable et la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute.

Pour en savoir plus sur la raison d'être et les engagements de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter les pages Rapport de durabilité , Raison d'être de BMO , Changements climatiques et L'inclusion sans obstacles 2025 .

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie florissante, un avenir durable et une société plus inclusive.

26 juin 2024 à 08:30

