Yoshihiro Yoneda nommé président de l'International Human Frontier Science Program Organization





STRASBOURG, France, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'International Human Frontier Science Program Organization (HFSPO) a le plaisir d'annoncer que le célèbre biologiste cellulaire japonais Yoshihiro Yoneda, responsable de recherches d'envergure internationale, occupera désormais le poste de président de l'organisation spécialisée dans les sciences de la vie.

« Nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue au président Yoneda, pionnier de la biologie cellulaire et scientifique de renom, dont l'action a été si positive pour plusieurs grands établissements de recherche », a déclaré Pavel Kabat, secrétaire général de la HFSPO.

En succédant à Shigekazu Nagata, qui a exercé ses fonctions de 2018 à 2024, M. Yoneda deviendra le 7e président de la HFSPO, fondée voilà plus de 35 ans.

« C'est avec une profonde gratitude que nous remercions le président Nagata pour ses années de service et son dévouement en faveur de la HFSPO à tous les niveaux », a souligné M. Kabat, avant d'ajouter : « Sa sagesse et sa perspicacité se sont révélées inestimables. »

Créée par le G7 en 1987, la HFSPO soutient une recherche interdisciplinaire de pointe dans les sciences de la vie en décernant différents types de bourses de recherche. Elle bénéficie du financement de 16 pays membres et de la Commission européenne. Sur l'ensemble des propositions de recherche reçues par le HFSP, qui font chacune l'objet d'un examen par les pairs, seules les plus audacieuses et les plus novatrices, qui impliquent systématiquement une collaboration internationale, reçoivent un soutien. Au total, le HFSP aura attribué plus de 4 500 bourses à plus de 8 500 scientifiques du monde entier. Depuis le lancement du Programme, ce sont 29 lauréats du HFSP qui ont obtenu par la suite le prix Nobel.

Nommé conjointement par le gouvernement du Japon et par deux ministères nationaux, le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) et le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), M. Yoneda s'est vu confirmer dans ses fonctions à l'unanimité lors de la séance de juin du Conseil d'administration de la HFSPO, tenue cette année à Washington, D.C.

Professeur honoraire à l'université d'Osaka, il en préside par ailleurs la Fondation pour la recherche sur les maladies microbiennes (Fondation BIKEN). De 2015 à 2022, il a dirigé les Instituts nationaux de l'innovation biomédicale, de la santé et de la nutrition. Il a également occupé le poste de directeur du Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la nutrition et l'activité physique.

M. Yoneda entretient une relation de longue date avec la HFSPO : il a en effet reçu deux bourses de recherche de la part du HFSP, respectivement en 1998 et 2001, qui ont conduit à d'importantes découvertes sur les mécanismes moléculaires du transport nucléocytoplasmique.

« Je suis honoré de me voir confier ce rôle important au sein d'une organisation internationale aussi essentielle », a déclaré M. Yoneda. « La HFSPO est l'une des rares organisations au monde qui s'emploie à faire progresser la connaissance scientifique à pas de géant. Grâce à ces recherches, nous avons la possibilité d'accomplir de grandes choses pour l'humanité. »

26 juin 2024 à 08:00

