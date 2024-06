Une étude d'Expleo révèle que 72 % des entreprises déploieront des outils d'IA au cours des 12 prochains mois





Le nouveau rapport, « Intégrer l'IA : aborder la prochaine vague de transformation des entreprises », révèle que les entreprises souhaitent déployer rapidement l'IA, 91 % d'entre elles étant convaincues que les avantages l'emportent sur les risques

LONDRES, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Expleo présente aujourd'hui une nouvelle étude qui révèle que 98 % des chefs d'entreprise pensent que l'IA aura transformé leur secteur d'activité dans les trois prochaines années. De ce fait, 24 % ont déjà déployé des outils d'IA, et 72 % prévoient de déployer des outils d'IA au cours des 12 prochains mois.

Le rapport, intitulé « Intégrer l'IA : aborder la prochaine vague de transformation des entreprises », présente les points de vue de 803 décideurs clés de grandes et moyennes entreprises en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande, afin de fournir un aperçu stratégique de l'adoption de l'IA et des défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles déploient l'IA. Grâce à une enquête qualitative menée par le cabinet d'études IPSOS, les personnes interrogées donnent également un aperçu détaillé de la manière dont la technologie est en train de remodeler huit industries: aérospatiale et défense, automobile, services bancaires, financiers et assurances, énergie et services publics, sciences de la vie, industrie manufacturière, commerce de détail et transports.

L'adoption de l'IA prend de l'ampleur

L'étude d'Expleo met en évidence un net changement de dynamique pour l'IA, passant d'une période de promesses à une période d'adoption croissante, alors que les entreprises commencent à exiger davantage de déploiement. Cette évolution se caractérise par quatre tendances clés :

Le déploiement de l'IA est une priorité urgente : Alors que seulement 24 % des entreprises ont déjà déployé des outils d'IA, 72 % prévoient de le faire dans les 12 prochains mois. L'enquête suggère que de nombreux chefs d'entreprise craignent d'être laissés pour compte : 80 % d'entre eux considèrent que leur secteur d'activité a été modifié ou évolue grâce à l'IA, mais seulement 56 % estiment que l'IA fait de même pour leur entreprise et ses processus.

Alors que seulement 24 % des entreprises ont déjà déployé des outils d'IA, 72 % prévoient de le faire dans les 12 prochains mois. L'enquête suggère que de nombreux chefs d'entreprise craignent d'être laissés pour compte : 80 % d'entre eux considèrent que leur secteur d'activité a été modifié ou évolue grâce à l'IA, mais seulement 56 % estiment que l'IA fait de même pour leur entreprise et ses processus. L'IA aura un impact financier réel : L'urgence croissante de déployer l'IA à grande échelle est étroitement liée à la volonté de voir des retours sur investissement, en particulier dans les domaines directement liés au résultat net. Un meilleur délai de mise sur le marché (91 %), des gains financiers (90 %) et une amélioration de la qualité (90 %) ont été cités comme les trois principales mesures du retour sur investissement pour les déploiements de l'IA.

L'urgence croissante de déployer l'IA à grande échelle est étroitement liée à la volonté de voir des retours sur investissement, en particulier dans les domaines directement liés au résultat net. Un meilleur délai de mise sur le marché (91 %), des gains financiers (90 %) et une amélioration de la qualité (90 %) ont été cités comme les trois principales mesures du retour sur investissement pour les déploiements de l'IA. La mise à l'échelle de l'IA reste un défi : Bien qu'il y ait un élan manifeste pour commencer à réaliser le retour sur investissement des déploiements de l'IA, des obstacles subsistent. Les principaux d'entre eux sont les intégrations techniques avec les outils existants (39 %) et la maîtrise des coûts (35 %). Seulement 17 % des personnes interrogées ne voient pas d'obstacles majeurs au déploiement de l'IA.

Bien qu'il y ait un élan manifeste pour commencer à réaliser le retour sur investissement des déploiements de l'IA, des obstacles subsistent. Les principaux d'entre eux sont les intégrations techniques avec les outils existants (39 %) et la maîtrise des coûts (35 %). Seulement 17 % des personnes interrogées ne voient pas d'obstacles majeurs au déploiement de l'IA. Une expertise éprouvée est recherchée : Le contexte complexe a rendu les compétences en matière d'IA en forte demande. Aujourd'hui, 60 % des entreprises se tournent vers une expertise extérieure pour soutenir leurs déploiements. De même, plus de la moitié (55 %) des entreprises investissent pour permettre à leurs collaborateurs d'acquérir les compétences nécessaires, via des formations à l'IA

Six étapes pour réussir l'intégration de l'IA à grande échelle

Au-delà des points de vue des décideurs européens, le rapport d'Expleo propose aux entreprises des conseils basés sur l'expérience concrète de l'entreprise sur la façon dont elles peuvent éviter les erreurs courantes lors de l'adoption d'outils d'IA et les intégrer avec succès à l'échelle :

Identifier un modèle commercial réel et viable Évaluer la faisabilité technique et financière Choisir la bonne architecture technologique Développer des pipelines de données robustes et automatisés Former et valider les modèles sur des données représentatives Surveiller et maintenir les données et les modèles

Rajesh Krishnamurthy, CEO d'Expleo, a indiqué : « L'IA est une technologie d'aujourd'hui, pas de demain. Mais l'optimisme qui règne autour de cette technologie n'est souvent pas compensé par le succès des déploiements. Après des années de promesses, les entreprises en sont au point où elles exigent un retour sur investissement. Le défi consiste désormais à convertir les promesses en un impact significatif. »

« Réussir à faire passer les déploiements d'IA de la preuve de concept à la production à l'échelle est plus qu'un exercice technique. La réussite des déploiements d'IA repose sur des data scientist compétents, mais aussi sur des connaissances business. La constitution d'équipes dotées d'une expertise techno-fonctionnelle et la mise en oeuvre d'un processus visant à garantir l'adoption par l'ensemble des utilisateurs permettront de s'assurer que les applications d'IA sont à la fois solides sur le plan technique et génératrices de valeur. »

Le rapport complet d'Expleo, « Intégrer l'IA : aborder la prochaine vague de transformation des entreprises », peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://www.expleo.com/AI2024

À propos d'Expleo

Expleo est un fournisseur mondial de services d'ingénierie, de technologie et de conseil qui s'associe à des entreprises de premier plan pour les guider dans la transformation de leur entreprise, en les aidant à atteindre l'excellence opérationnelle et à préparer l'avenir, tout en ayant un impact sur un avenir plus durable, plus intelligent et plus sûr.

Expleo bénéficie d'une vaste présence mondiale, alimentée par 19 000 experts hautement qualifiés délivrant de la valeur dans 30 pays et générant 1,4 milliard d'euros de recettes annuelles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur expleo.com.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2439040/Expleo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2205529/4763147/Expleo_Logo.jpg

26 juin 2024 à 07:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :