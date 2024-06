Le gouvernement du Canada annonce le retour historique de la pêche commerciale à la morue du Nord à Terre-Neuve-et-Labrador





ST. JOHN'S, NL, le 26 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance historique, culturelle, et économique de la morue pour la population de Terre-Neuve-et-Labrador, et s'engage à assurer la gestion durable de cette espèce emblématique.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé la fin du moratoire sur la pêche à la morue du Nord au large des côtes nord et est de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette décision historique rétablit une pêche commerciale de la morue du Nord dans les divisions 2J3KL de l'OPANO avec un total autorisé des captures (TAC) canadien de 18 000 tonnes pour la saison 2024. Le secteur de la flottille côtière recevra environ quatre-vingt-quatre pour cent du TAC, dont vingt pour cent seront alloués aux pêcheurs de la division 2J, et six pour cent du TAC seront alloués à la flottille hauturière canadienne.

Cette réouverture responsable entraînera des retombées économiques importantes pour l'économie de Terre-Neuve-et-Labrador, tout en soutenant des emplois bien rémunérés dans l'industrie de la pêche commerciale et de la transformation. Cela fait également suite à l'annonce de la semaine dernière concernant la pêche récréative du poisson de fond, qui était un report de 2023. La pêche récréative du poisson de fond à Terre-Neuve-et-Labrador en 2024 sera ouverte cette saison pendant 39 jours. Son ouverture aura lieu tous les samedis, dimanches et lundis du 29 juin 2024 au 2 septembre 2024 inclus, et pendant neuf jours du samedi 21 septembre au dimanche 29 septembre 2024.

De plus, le Ministère a l'intention d'éliminer la composante de pêche avec remise à l'eau des opérations des bateaux d'excursion dans la pêche récréative du poisson de fond, et de lancer un régime de marquage à partir de 2025. Le MPO consultera les exploitants de bateaux d'excursion à l'automne 2024 comme première étape de l'élaboration de cette exigence.

Pêches et Océans Canada demeure déterminé à adopter des pratiques de gestion durable, qui permettent d'équilibrer la conservation et les aspects économiques dans les pêches de Terre-Neuve-et-Labrador.

Citations

« La fin du moratoire sur la morue du Nord est une étape historique pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens. C'est en travaillant ensemble que nous avons atteint ce moment. Nous allons redynamiser cette pêche avec prudence mais optimisme, les principaux bénéficiaires étant les communautés côtières et autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador. En tant que gouvernement, nous demeurons inébranlables dans notre engagement à favoriser des pêches durables et économiquement prospères qui honorent nos ressources communes pour les générations à venir. J'encourage tous les participants à donner la priorité à la sécurité et à profiter d'une saison fructueuse sur l'eau. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La morue du Nord a un bel avenir à Terre-Neuve-et-Labrador. Nos pêcheurs attendent depuis longtemps le retour d'une pêche commerciale à la morue, et ils sont prêts à relever le défi. Nos transformateurs sont prêts à livrer les meilleurs produits de notre province sur les marchés nationaux et étrangers. La morue a fait partie de notre histoire, et elle fera partie de notre avenir. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« L'arrêt de la pêche à la morue du Nord, il y a plus de 30 ans, a changé les pratiques de notre province. Son retour est historique. Nous avons maintenant la possibilité de mettre sur pied une pêche à la morue durable qui reflète l'industrie moderne qu'elle est devenue et qu'elle peut devenir. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés

« Historiquement, la pêche à la morue du Nord a été l'une des industries les plus importantes de la province, elle a défini notre patrimoine et notre culture pendant des générations. En tant que député d'Avalon, je soutiens pleinement une pêche lucrative et durable. »

Ken McDonald, député d'Avalon

« Comme beaucoup d'entre vous, je me souviens du jour où nous avons appris la nouvelle de l'effondrement de la pêche à la morue du Nord. Je me souviens de l'atmosphère générale qui régnait dans notre grande province et de la dévastation qui en a découlé. Aujourd'hui est un grand jour avec l'annonce du retour de cette pêche dans l'espoir de soutenir cette industrie et nos générations futures pour les décennies à venir, et je ne pourrais pas être plus heureux des perspectives que cela apporte. »

Churence Rogers, député de Bonavista - Burin - Trinity

« Le Labrador a toujours eu une place de premier plan dans la pêche à la morue du Nord. Elle a soutenu des générations de notre peuple, et a contribué à bâtir des communautés côtières fortes. La réouverture de la pêche commerciale à la morue est un grand jour pour les pêcheurs côtiers, hauturiers et autochtones du Labrador. J'attends avec impatience la durabilité de cette puissante pêche côtière pour l'ensemble de notre peuple. »

Yvonne Jones, députée du Labrador

« La morue du Nord fait partie intégrante du tissu économique et culturel de notre province depuis des décennies. J'appuie pleinement la décision de notre gouvernement d'ouvrir une pêche lucrative et durable à la morue du Nord. »

Joanne Thompson, députée de St. John's-Est

Faits en bref

Le stock de morue du Nord de la division 2J3KL se trouve dans la zone de prudence depuis 2016. La transition vers une pêche commerciale de la morue du Nord s'harmonise avec celle des autres stocks canadiens de poisson de fond, qui se trouvent dans la zone de prudence du Cadre de l'approche de précaution.





division 2J3KL se trouve dans la zone de prudence depuis 2016. La transition vers une pêche commerciale de la morue du Nord s'harmonise avec celle des autres stocks canadiens de poisson de fond, qui se trouvent dans la zone de prudence du Cadre de l'approche de précaution. L'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO) a déjà établi une mesure visant à allouer cinq pour cent du TAC global à d'autres parties contractantes de l'OPANO lorsque le Canada rouvrira sa pêche commerciale à la morue du Nord. Le TAC canadien de 18 000 t est considéré comme représentant 95 % du TAC global.

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X , Facebook , Instagram, YouTube et LinkedIn .

sur , et . Suivez la Garde côtière canadienne sur X , Facebook , Instagram , YouTube et LinkedIn .

SOURCE Pêches et Oceans Canada

26 juin 2024 à 06:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :