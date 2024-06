EXPLORANCE WORLD 2024 DÉBUTE AVEC DES INNOVATIONS MAJEURES EN IA ET EN ANALYSE DU FEEDBACK POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR





Explorance, le leader des solutions d'analyse de rétroaction, dévoile aujourd'hui des avancées dans sa gamme d'offres. Ces trois annonces marquent une étape charnière dans le parcours de l'organisation, coïncidant avec le coup d'envoi d'Explorance World 2024, une conférence de trois jours réunissant des leaders de l'enseignement supérieur, des ressources humaines et de l' apprentissage et développement pour favoriser le progrès et le changement transformateur.

Le fondateur et PDG d'Explorance, Samer Saab, a donné le coup d'envoi à la conférence en partageant trois nouvelles innovations, soulignant l'engagement d'Explorance à soutenir les organisations en tirant parti du feedback et en accélérant le cycle de la vision à l'action. « Notre thème pour le tout premier Explorance World est le feedback pour les courageux », explique Samer Saab.

« Chez Explorance, nous sommes fiers d'offrir à nos clients des solutions qui leur permettent de créer des espaces de dialogue inclusifs et, ultimement, de participer à des conversations et à des actions plus courageuses qui peuvent faire progresser notre société. »

LES INNOVATIONS INCLUENT :

EXPLORANCE BLUE : LA PLATEFORME D'ANALYSE DE RÉTROACTION DE NOUVELLE GÉNÉRATION OFFRE DES APERÇUS CONTINUS À TOUTES LES PARTIES PRENANTES

Explorance Blue, un catalyseur de prise de décision basé sur les données, révolutionne la collecte de données en dotant les organisations de la capacité d'écouter et d'agir rapidement en fonction des commentaires collectés. La dernière amélioration de Blue transforme encore davantage le passage de l'accumulation passive de données à un engagement actif afin que les organisations puissent continuer à travailler pour combler le déficit d'écoute et prendre des mesures pour mettre en oeuvre des changements plus significatifs.

OpusVi, un fournisseur de solutions de développement du personnel de santé a choisi la solution de rétroaction Explorance Blue pour soutenir son programme de résidence d'infirmières afin d'améliorer la rétention, de réduire les coûts de roulement et d'améliorer le bien-être des infirmières dans le but de garantir des soins de qualité aux patients. Avec plus de 40 points de contact sur 12 mois, la flexibilité inégalée de Blue permet un suivi efficace de l'engagement du programme, fournissant ainsi aux dirigeants des informations de la plus haute qualité. Ainsi, le taux de rétention du programme a atteint 90 % par rapport à sa moyenne précédente de 50%, réalisant un succès sans précédent et entraînant des économies substantielles grâce à la réduction du taux de roulement.

EXPLORANCE MLY : UNE ANALYSE QUALITATIVE PRIMÉE, ALIMENTÉE PAR L'IA, AMPLIFIE LA VOIX DE L'EMPLOYÉ ET DE L'ÉTUDIANT

La solution d'analyse qualitative basée sur l'IA, Explorance MLY, continue de voir des améliorations majeures à ses modèles d'apprentissage MLY révolutionne désormais la façon dont les commentaires sont catégorisés, garantissant que l'analyse des commentaires reste à jour et complète, capturant un plus large éventail de sentiments et de recommandations. De plus, une refonte complète de la création du tableau de bord MLY permet aux organisations de personnaliser entièrement les informations par rôle, donnant à chaque partie prenante des informations exploitables pour optimiser les expériences des étudiants et des employés.

L'Université de Newcastle, cliente d'Explorance Blue depuis 2011, a adopté un nouveau modèle de feedback qualitatif en 2020. Avec plus de 37 000 étudiants, la gestion de l'abondance de données a incité l'université à tirer parti d'Explorance MLY. Selon Meagan Morrissey, Manager Student and Staff Insights, « MLY traite désormais notre charge de travail en quelques minutes au lieu de plusieurs mois ». Cette fonctionnalité permet une catégorisation et une analyse rapides des commentaires non structurés des étudiants, favorisant ainsi des informations plus authentiques et augmentant l'engagement du personnel et des étudiants.

MTM INTÈGRE EXPLORANCE MLY POUR FOURNIR UNE ANALYSE COMPLÈTE DE L'APPRENTISSAGE.

Explorance MLY est également désormais disponible dans la solution de mesure de l'apprentissage Metrics That Matter (MTM), combinant des données qualitatives et quantitatives dans un tableau de bord personnalisable pour fournir une analyse complète de l'apprentissage. « Faire le lien entre les données structurées et utiliser l'analyse de texte pour vous aider à comprendre ce qu'il y a en dessous, c'est là qu'il y a un vrai potentiel», déclare Duane Draper, chef de produit senior chez Microsoft et client MLY.

Cette innovation marque une étape importante pour Explorance en offrant à ses clients des informations exploitables. MLY associé à MTM fournit non seulement aux organisations une analyse de données, mais également une feuille de route transformatrice pour la croissance menant à l'amélioration des performances et à la rétention des employés ou des étudiants.

Les participants à Explorance World auront l'occasion d'assister à des démonstrations dans la zone technologique, où ils pourront découvrir par eux-mêmes les capacités des dernières innovations d'Explorance. De plus, les clients présenteront leurs mises en oeuvre réussies des solutions Explorance, mettant en avant leur application dans le monde réel et démontrant l'impact transformateur sur les performances et la croissance organisationnelles.

Enfin, Explorance est ravie d'annoncer la récente nomination de Zelbrey Bedard au poste de chef de produit (Chief Product Officer). Avec plus de 17 ans d'expérience dans le développement de feuilles de route de produits qui ont un impact significatif sur les clients du monde entier, l'expertise de Zelbrey continuera de jouer un rôle essentiel dans la conduite de l'innovation continue d'Explorance.

Visitez explorance.com pour en savoir plus sur Explorance, ses produits et sa mission visant à favoriser la réussite organisationnelle en exploitant les commentaires comme catalyseur de croissance, d'impact et de réalisation utile.

À propos d'Explorance

Explorance permet aux organisations de disposer d'analytique de données au service du feedback organisationnel nouvelle génération afin d'accélérer la transition de l'information à l'action, encourageant ainsi la philosophie du « Feedback for the brave » pour stimuler l'objectif, l'impact, et la croissance.

Forte de ses 20 ans d'expertise, Explorance, membre du Forum économique mondial et partenaire de confiance de 35 % des entreprises du Fortune 100 et de 25 % des meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde, a influencé plus de 25 millions de personnes grâce à des solutions primées telles que Blue, Metrics That Matter, et MLY.

Pour plus d'informations, visitez explorance.com ou contactez-nous sur LinkedIn, Facebook et X.

26 juin 2024 à 06:05

