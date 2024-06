Techem publie son Rapport sur le développement durable 2023 : l'empreinte CO? a encore diminué





Le groupe Techem a réduit ses émissions de CO 2 de 20 % par rapport à l'année précédente

Les mesures d'égalité des sexes s'avèrent efficaces : l'objectif de 35 % de femmes occupant des postes de direction d'ici 2025 est à portée de main

100 % d'électricité verte pour les clients et les sites Techem en Allemagne

ESCHBORN, Allemagne, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Pour Techem, fournisseur de services pour rendre les bâtiments connectés et pérennes, la durabilité et la protection du climat commencent au sein même de l'entreprise, comme le montre le quatrième rapport développement durable de Techem publié aujourd'hui : Le groupe Techem, qui présent à l'international, continue de travailler sans relâche pour atteindre ses objectifs de développement durable et donc de neutralité climatique d'ici 2045. Techem a réussi à réduire ses émissions de CO 2 de près de 20 % au cours de l'exercice 2023. L'empreinte mondiale de CO 2 du groupe s'est ainsi élevée à 244 134 tonnes[1] (exercice 2022 : 306 800 tonnes). En outre, Techem a mené son premier audit sur l'égalité salariale entre les sexes, qui montre la différence de salaire entre hommes et femmes. En Allemagne, une procédure à été rédigée afin de déterminer et signaler cette différence. En outre, tous les employés concernés[2] ont reçu une formation sur les questions de conformité. Ces efforts ont été récompensés par une note de risque ESG de 8,7 et donc un "risque négligeable" de la part de l'agence de notation Morningstar Sustainalytics.

Les principes d'action clés sont l'efficacité énergétique et la décarbonisation

« Les efforts mondiaux pour relever les défis du changement climatique n'ont jamais été aussi intenses qu'aujourd'hui, a déclaré Matthias Hartmann, PDG de Techem. Nous voulons être à la hauteur de notre responsabilité envers la société et l'environnement. Pour nous, cela signifie promouvoir la neutralité climatique dans les bâtiments en faisant systématiquement progresser l'efficacité énergétique et la décarbonisation. Étape par étape, nous mettons en oeuvre des projets à faible investissement pour nos clients afin de réduire la consommation d'énergie. Cela aide à la fois les propriétaires et les locataires", a souligné Matthias Hartmann. Cela comprend la chaufferie numérique de Techem, plateforme technologique pilotée par l'IA pour la surveillance de l'énergie des systèmes de chauffage. La chaufferie est ainsi pilotée à l'aide de capteurs qui enregistrent les niveaux de température ainsi que les quantités d'énergie et les flux générés. Les courbes d'efficacité et d'utilisation peuvent ainsi être calculées et surveillées et les systèmes de chauffage peuvent être exploités plus efficacement sur la base de ces informations. La mise en oeuvre des mesures respectives entraîne une réduction moyenne de 15 % de la consommation d'énergie.

Mettre en oeuvre une feuille de route pour la neutralité climatique

Chez Techem Solutions, un ambitieux plan de décarbonisation ouvre la voie à la neutralité climatique prévue. Avec une part de 49,6 % (exercice 2022 : 51,6 %), la majorité des émissions sont attribuables à la consommation de gaz naturel incluse dans le champ d'application 1 de l'activité de production de chaleur de Techem Solutions. La quantité de gaz à effet de serre émise est liée aux propriétés fournies par Techem Solutions, en particulier aux systèmes de chauffage utilisés, au comportement de régulation du chauffage des occupants et à la température extérieure. Un hiver doux et un comportement de consommation plus économe en raison des prix élevés de l'énergie ont contribué de manière significative à la réduction des émissions de CO 2 dans ce domaine. Au cours de l'exercice 2023, la mise à jour du "Plan d'action pour les dispositifs" a mis l'accent sur l'impact des propres dispositifs de l'entreprise sur l'environnement et le climat. Les émissions dans la chaîne de valeur de l'entreprise (portée 3) ont déjà diminué de 18 % par rapport à 2022. Techem souhaite également convertir sa flotte automobile avec des motorisations neutres en CO 2 à 100 % d'ici fin 2028. Dans le même ordre d'idées, le fournisseur de services énergétiques basé à Eschborn achète déjà 100 % de son électricité à partir de sources renouvelables sur tous les sites allemands et toute l'électricité fournie à ses clients est également exclusivement de l'électricité verte.

Initiatives pour une plus grande diversité, égalité et inclusion

« Techem s'engage à offrir un environnement de travail inclusif et diversifié. Cela comprend la feuille de route complète pour une plus grande diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations", a ajouté M. Hartmann. Au cours de la période considérée, la part des femmes dans les postes de direction était de 30,2 % (exercice 2022 : 27,7 %). Techem se rapproche ainsi de son objectif d'avoir 35 % de femmes à des postes de direction d'ici 2025. Techem a également reçu le certificat pour l'audit "berufundfamilie" en Allemagne à la fin du mois de septembre 2023. La compatibilité du travail et de la vie privée dans le cadre d'un environnement de travail orienté vers l'avenir a été déterminante. Katharina Bathe-Metzler, responsable du développement durable, de la communication et des affaires publiques, a été honorée dans le cadre de la campagne "Top 100 Women for Diversity" initiée par le programme Beyond Gender.

Modèle commercial résilient

Les rapports annuels, documentent en détail l'efficacité à l'internationale de la gestion du développement durable. Il crée de la transparence pour les parties prenantes en ce qui concerne le développement de l'entreprise et contient des chiffres clés vérifiés. Le rapport sur le développement durable est basé sur les normes actuelles de la Global Reporting Initiative (GRI) - un cadre internationalement reconnu pour les rapports sur le développement durable. Techem a également traité en détail des risques et des opportunités dans le domaine du changement climatique dans le cadre de l'établissement de rapports conformément aux exigences du Groupe de travail sur l'information financière relative au climat (TCFD). La stratégie de l'entreprise de Techem s'avère extrêmement résiliente à la fois sous un angle de 2° et dans le "pire des scénarios", c'est-à-dire des hausses de température très prononcées.

[1] CO 2 e (=équivalent CO 2 ; prise en compte de tous les gaz à effet de serre)

[2] Sont exclus les employés qui ne travaillent plus pour Techem ou les personnes qui n'exercent que des activités auxiliaires sans avoir d'influence sur nos activités commerciales et qui ont été classés comme non pertinentes pour la formation de base en matière de conformité.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le développement durable et télécharger le rapport 2023 sur le développement durable de Techem ici .

À propos de Techem

Techem est un fournisseur de services de premier plan pour les bâtiments afin de les rendre connectés et durables. Les services de l'entreprise couvrent la gestion de l'énergie et la conservation des ressources, la santé résidentielle et l'efficacité des processus immobiliers. Fondée en 1952, l'entreprise est désormais active dans 18 pays avec environ 4 300 employés et services à plus de 13 millions de foyers. Techem offre des améliorations de l'efficacité tout au long de la chaîne de valeur du chauffage et de l'eau dans l'immobilier. En tant que leader du marché de la détection radio à distance de la consommation d'énergie dans les foyers, Techem continue de favoriser les réseaux et les processus numériques dans l'immobilier. Les détecteurs de fumée radio modernes avec contrôle à distance et services liés à l'amélioration de la qualité de l'eau potable dans les propriétés complètent le portefeuille de solutions pour l'industrie du logement. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.techem.com .

