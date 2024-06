WestJet reçoit un deuxième avis de grève de l'AMFA, ciblant la fin de semaine la plus occupée de l'été, dans les heures suivant son retour à la table de négociation





Le syndicat continue de rejeter l'entente de premier plan au sein de l'industrie canadienne, qui ferait des ingénieurs d'entretien des aéronefs de WestJet les mieux payés au pays

TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - Mardi, WestJet a reçu un deuxième avis de grève en un peu plus d'une semaine de la part de l'Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA), le syndicat qui représente les ingénieurs d'entretien des aéronefs de WestJet et d'autres employés d'exploitation technique relevant de l'unité de négociation. L'arrêt de travail amorcé par l'AMFA pourrait commencer dès le vendredi 28 juin à 17 h 30 HNR, juste avant la longue fin de semaine au cours de laquelle plus de 70 000 invités planifient voyager chaque jour.

L'AMFA a remis un avis de grève moins d'une journée après l'entente mutuelle des parties de retourner à la table de négociation pendant quatre jours. WestJet a présenté une offre révisée de premier plan au sein de l'industrie, qui ferait en sorte que les ingénieurs d'entretien des aéronefs de WestJet recevraient une augmentation de 22 % sur quatre ans ; ils seraient ainsi de loin les mieux payés au Canada. La demande du syndicat dépasse de loin cette figure et demeure déraisonnable.

« Recevoir un deuxième avis de grève de la part du syndicat après qu'il ait convenu avec WestJet devant le CCRI de retourner à la table de négociation de bonne foi pendant quatre jours après l'interruption initiale de la semaine dernière est décourageant et inacceptable pour nos invités, nos employés et les collectivités et entreprises qui comptent sur notre service », a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef d'exploitation. « Nous regrettons sincèrement le stress et l'incertitude que causent aux Canadiens les tactiques de l'AMFA ciblant délibérément la longue fin de semaine occupée de juillet. Cependant, nous devons rester fermes quant à l'atteinte d'un résultat raisonnable qui protégera le transport aérien abordable pour les Canadiens pendant les années à venir. »

WestJet s'engage à respecter le processus de négociation collective et demeure disponible pour conclure une entente selon des modalités raisonnables. La décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) relativement au premier arbitrage contractuel, en vertu de l'article 80 du Code canadien du travail, n'a pas encore été rendue.

« WestJet a présenté au syndicat sa dernière offre de premier plan au sein de l'industrie canadienne. Elle a été rapidement rejetée et un avis de grève a été émis, ce qui ne nous laisse pas d'autre choix que d'émettre un avis de cadenassage pour gérer l'interruption des déplacements de centaines de milliers d'invités. Au cours des prochains jours, nous avons l'obligation d'assurer l'interruption sécuritaire et ordonnée de notre réseau et de réduire le plus possible le risque d'immobilisation de nos invités, de nos membres d'équipage et de nos aéronefs », a conclu M. Pen.

Le fait que le syndicat émette un avis ne signifie pas qu'il y aura interruption des déplacements. Toutefois, au cours des prochains jours, le groupe WestJet prendra des dispositions pour gérer autant que possible les répercussions, y compris les mesures suivantes :

Préparations en vue d'un horaire réduit.

Gestion proactive des changements et des annulations, afin de s'assurer de pouvoir communiquer avec les invités avant les changements.

Offre d'options de changement et d'annulation souples aux personnes souhaitant prendre d'autres dispositions.

En cas de retard ou d'annulation de vol, les invités touchés se verront rembourser ou offrir une nouvelle place, selon le cas.

Dans le cas des invités qui ont réservé directement auprès de WestJet, les changements apportés aux voyages actuels seront communiqués directement à l'adresse courriel fournie lors de la réservation. Les invités qui ont réservé par l'entremise d'agents de voyages ou d'agences de réservation en ligne sont priés de communiquer directement avec eux.

Veuillez visiter la page Mises à jour pour les invités de WestJet pour en savoir plus sur l'état des vols, les changements de voyage et plus encore.

