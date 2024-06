Wisk Aero fait l'acquisition de Verocel, le chef de file de l'édition logicielle





Wisk Aero, un chef de file de la mobilité aérienne avancée (MAA), annonce ce jour l'acquisition de Verocel Inc., une société de vérification et de validation (V&V) logicielle. L'expertise unique de Verocel dans le soutien à la certification de logiciels aérospatiaux à haute intégrité et à la qualification d'outils V&V jouera un rôle clé dans les efforts continus de Wisk pour certifier son taxi aérien électrique autonome de 6e génération.

Au cours des 25 dernières années, l'équipe Verocel est à l'avant-garde de la V&V de produits logiciels haute intégrité dans l'industrie aérospatiale. L'équipe possède une expertise approfondie en DO-178C et fait partie de comités de normalisation pour les logiciels haute intégrité, notamment la RTCA/Comité spécial, le groupe de travail EUROCAE, et le groupe de travail sur les propriétés globales de la FAA. De plus, la trousse à outils agréés de Verocel, baptisée VeroTrace, fournit une base de référence pour la définition des exigences de certification logicielle, le suivi et les soumissions à la FAA. Pour Wisk, cette expertise crée une capacité pérenne afin de soutenir la certification des avions de 6e génération, ainsi que les développements logiciels futurs de The Boeing Company.

« Le développement de logiciels à haute intégrité est essentiel pour notre mission de certification d'un avion électrique autonome, la V&V étant une partie importante de l'effort global de certification logicielle », déclare Brian Yutko, CEO, Wisk. « La talentueuse équipe de Verocel apportera toute son expérience et sa discipline, contribuant à accélérer notre projet de certification autonome déjà bien avancé. Nous sommes ravis de voir cette équipe formidable rejoindre Wisk ! »

Créé en 1999, Verocel présente un bilan éprouvé avec plus de 160 projets pour plus de 25 clients, y compris une collaboration avec The Boeing Company. En plus du développement logiciel et des services V&V, Verocel développe et produit les ordinateurs de sécurité pour le système WAAS d'aide à la navigation aérienne, qui améliore la précision et l'intégrité GPS pour permettre aux aéronefs de naviguer en toute sécurité dans le monde entier. Une cinquantaine d'ingénieurs logiciels hautement spécialisés, basés à Westford, dans le Massachusetts, et à Poznan, en Pologne, rejoint ainsi Wisk dans le cadre de cette acquisition.

« Aussi bien sur le court que sur le long terme, Wisk est un complément parfait pour Verocel », déclare Jim Chelini, président de Verocel. « Cette acquisition est non seulement l'occasion d'appliquer directement notre expertise à la certification d'une technologie révolutionnaire, mais aussi une formidable opportunité pour les talents de Verocel d'exceller au sein de Wisk et de l'écosystème Boeing. »

Verocel continuera de respecter les engagements client en plus d'accélérer le programme de certification Wisk de 6e génération.

À propos de Wisk

Wisk est une société de mobilité aérienne avancée (MAA) dont l'objectif est de permettre à chacun de voler en toute sécurité au quotidien. Le taxi aérien eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) autovolant de Wisk permettra aux passagers d'éviter les embouteillages et d'arriver plus rapidement à leur destination. Wisk est une filiale à part entière de Boeing, dont le siège se trouve dans la région de la baie de San Francisco et qui possède des sites dans le monde entier. Avec plus de dix ans d'expérience et plus de 1 700 vols d'essai, Wisk façonne l'avenir des trajets quotidiens et des déplacements urbains, en toute sécurité et de manière durable. Pour en savoir plus sur Wisk, cliquez ici.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 juin 2024 à 02:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :