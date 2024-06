Cirrus Logic dévoile les petits nouveaux de sa famille de convertisseurs audio professionnels





Cirrus Logic (Nasdaq : CRUS) dévoile aujourd'hui les derniers ajouts à sa gamme de produits Pro Audio : une série de convertisseurs numérique vers analogique (DAC) et un CODEC audio ultra-haute performance qui établissent une nouvelle référence pour les marchés des prosommateurs et de l'audio professionnel. Ces nouvelles solutions répondent aux besoins des artistes de studio, des musiciens en concert et des audiophiles, en fournissant des convertisseurs audio assurant l'enregistrement et la lecture sans aucun compromis sur la qualité du son.

Ce lancement fait suite au lancement réussi des convertisseurs analogique vers numérique (ADC) de l'année dernière. Conçus en mettant l'accent sur une fonctionnalité analogique supérieure et l'intégration numérique, ces dispositifs Cirrus Logic offrent des performances exceptionnelles, une consommation minimale et des fonctionnalités innovantes telles que le contrôle de gain hybride, permettant de relever les défis historiques du secteur.

« La véritable transparence audio, voici la marque de fabrique de la famille Pro Audio de Cirrus Logic. Il ne s'agit pas seulement du son, mais de l'authenticité, depuis la création jusqu'à la consommation. Notre engagement est la pureté dans la reproduction audio, garantissant que ce que vous entendez est aussi fidèle que possible à l'original », déclare Eddie Sinnott, directeur du marketing produit. « Avec cette nouvelle série de produits audio phares, nous établissons une référence absolue pour les professionnels et les prosommateurs, permettant à nos clients de créer des produits différenciés en s'appuyant sur la confiance de notre ingénierie et de notre support de classe mondiale. »

DAC CS4308P/CS4304P/CS4302P et CODEC CS4282P de Cirrus Logic

Conçus dans une optique de facilité d'utilisation, les DAC Pro Audio CS4308P à 8 canaux, CS4304P 4 canaux, et CS4302P à 2 canaux et le CODEC CS4282P de Cirrus Logic s'intègrent parfaitement à un large éventail d'équipements audio. Ces nouveaux appareils offrent des filtres numériques avancés configurables permettant à nos clients de définir leur propre son. Cirrus Logic conçoit les appareils en gardant à l'esprit les utilisateurs, les rendant aussi simples que possible pour intégrer et concrétiser leur plein potentiel.

« En tant qu'utilisateur de longue date de Cirrus Logic, nous sommes ravis du lancement aujourd'hui des nouveaux ajouts à sa famille de produits DAC et CODEC », déclare Simon Jones, CTO, Focusrite Group. « La volonté de Cirrus Logic de continuer à être la référence en matière de qualité audio est évidente. Ces appareils sont conçus pour s'intégrer parfaitement à un large éventail d'équipements audio, des interfaces audio USB aux enceintes professionnelles et aux instruments de musique. L'ajout d'un contrôle de gain hybride dans le CODEC et les nouveaux ADC vient changer la donne pour l'intégration de systèmes. Chez Focusrite, la fabrication d'interfaces audio n'est pas seulement notre métier, c'est notre passion. Nous lançons des passerelles entre l'artiste et le public, en veillant à ce que le son transmis soit parfait. »

Une efficience exceptionnelle et une performance inégalée

La famille Pro Audio offre également une efficience énergétique exceptionnelle à 10 mW/ch pour les DAC 8/4 canaux, témoignant de l'engagement indéfectible de Cirrus Logic à commercialiser des produits sobres en énergie. Ces nouveaux appareils 32 bits offrent des débits d'échantillonnage atteignant 768 kHz, produisant 129 dB de gamme dynamique pour les CS4302P/CS4282P et 123 dB pour les CS4304/8P. THD+N pour ces appareils sont tous -114 dB ou inférieur.

Disponibilité des produits

Des échantillons des DAC CS4304/8P et CS4282P sont disponibles à la commande dès maintenant. Les convertisseurs sont contrôlables et configurables à l'aide du logiciel SoundClear® Studio de Cirrus Logic, disponible sur www.cirrus.com. Des échantillons pour le DAC CS4302P seront disponibles dans le courant de l'année.

Cirrus Logic Inc.

Cirrus Logic est un chef de file des solutions de traitement de signaux mixtes à faible puissance et haute précision qui créent des expériences utilisateur innovantes pour les meilleures applications mobiles et grand public au monde. Basé à Austin, au Texas, Cirrus Logic est reconnu mondialement pour sa culture d'entreprise primée. Rendez-vous sur www.cirrus.com pour en savoir plus.

Cirrus Logic, Cirrus et le logo Cirrus Logic sont des marques déposées de Cirrus Logic, Inc. Tous les autres noms de sociétés ou de produits mentionnés ici peuvent être les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

