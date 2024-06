AlphaESS, fabricant et fournisseur de services énergétiques, dévoile des solutions de stockage d'énergie tout-en-un pour les applications résidentielles et commerciales à l'occasion du salon ees Europe/Intersolar in Munich 2024





MUNICH, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- AlphaESS, un leader mondial de la fabrication de batteries lithium-ion, a présenté ses systèmes de stockage d'énergie les plus récents à ees Europe, le plus grand salon européen de l'industrie. Le thème de l'événement de cette année, "Easy System Integration for Residential and Commercial Customers", s'aligne sur le portefeuille de produits holistique d'AlphaESS , y compris home battery systems, et des solutions de stockage d'énergie à l'échelle commerciale, industrielle et utilitaire avec une gestion intelligente de l'énergie.

Batteries solaires ies pour les ménages

AlphaESS a présenté VitaPower, un nouveau système de stockage d'énergie sur le balcon pour les résidents d'appartements. Disponible en ligne, cette unité tout-en-un s'intègre à une prise intelligente pour une utilisation facile en réseau ou hors réseau, extensible jusqu'à 2kW/6kWh. La conception "plug-and-play" facilite la transition vers une alimentation autonome.

Pour les familles qui cherchent à optimiser leurs dépenses énergétiques, AlphaESS a présenté sa dernière série de stockage d'énergie home , SMILE-G3. Les systèmes monophasés/triphasés couvrent 3~20kW, extensible à 60,6kWh. La conception modulaire et facile à installer répond aux divers besoins des marchés européens.

S'appuyant sur 12 ans d'expertise industrielle et de technologie IA, la série SMILE-G3 offre une efficacité accrue et une gestion plus intelligente de l'énergie, avec un balayage d'ombre MPPT, une entrée PV de 200 % et une surcharge de pointe de l'onduleur de 200 %. Les batteries haute tension utilisent des éléments LiFePO4 de classe A, garantissant une perte d'énergie minimale, une durée de vie prolongée et des taux de charge/décharge stables de 1C. Son FCAS très rapide offre une réponse en fréquence précise pour les applications de centrales électriques virtuelles (VPP), dont AlphaESS est l'un des principaux fournisseurs en Australie.

Solutions de stockage d'énergie pour les entreprises et les services publics

AlphaESS s'est concentré sur les applications C&I avec l'armoire à refroidissement liquide STORION-LC372, qui offre une capacité énergétique maximale de 372,7 kWh. Un projet pilote en Lituanie déploie 12 armoires STORION-LC372 pour un système de 2MW/4MWh, soutenant les objectifs d'énergie verte de la brasserie locale avec une solution avancée de refroidissement liquide.

Pour les projets à grande échelle, AlphaESS a présenté le conteneur AlphaCS-H20-DC-LC à refroidissement liquide, une solution de stockage d'énergie pré-assemblée d'une capacité allant jusqu'à 3,7 MWh. Les batteries améliorées avec protection IP67 sont idéales pour les environnements extrêmes.

À propos de AlphaESS

Fondée en 2012, AlphaESS est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services de stockage d'énergie, avec quatre grandes usines de fabrication et une capacité annuelle prévue de 5 GWh d'ici 2025. Soutenus par un réseau local de plus de 30 filiales, plus de 150 000 systèmes AlphaESS fonctionnent sur le site dans plus de 100 pays. Établie à Francfort en 2015, AlphaESS Europe détient une part de marché du top 5 avec deux Top Brand PV Awards dans les secteurs du stockage et des onduleurs en Allemagne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2446080/PR_Newswire_PIC.jpg

26 juin 2024 à 01:40

