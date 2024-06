La State Grid Ningdong Power Supply Company utilise des drones pour améliorer la qualité et l'efficacité des inspections des postes électriques.





Récemment, la State Grid Ningdong Power Supply Company a utilisé pour la première fois des drones pour inspecter les équipements aériens tels que les portiques, les isolateurs suspendus et les pinces de drainage de la station de transformation de 330 kV Suizhang.

Dans le mode traditionnel d'inspection manuelle, les inspecteurs doivent utiliser des jumelles, des véhicules de travail en hauteur et d'autres outils auxiliaires pour inspecter les équipements aériens. Cette méthode présente des problèmes tels que des angles de vue incomplets, des risques de sécurité élevés et une précision insuffisante. Pour résoudre ces "angles morts", l'entreprise a innovativement utilisé des drones pour effectuer des inspections aériennes détaillées des nouvelles stations de transformation. En utilisant la capacité de prise de vue ultra haute définition des drones, elle a effectué des contrôles approfondis dans des zones telles que les transformateurs principaux, les fixations d'équipements, les sorties et l'ensemble de la structure de la station, permettant une analyse précise et un enregistrement qualitatif de l'état des équipements.

À ce jour, les drones ont terminé l'inspection des équipements de 330 kV et 110 kV ainsi que de deux transformateurs principaux, et grâce à une gestion en boucle fermée, ont rapidement identifié 13 défauts, assurant ainsi des inspections sûres et efficaces et améliorant la qualité de construction.

La State Grid Ningdong Power Supply Company s'engage à promouvoir de manière approfondie l'intégration des technologies numériques et de la gestion des équipements du réseau électrique, à avancer dans la modernisation du système de gestion des équipements et le développement des capacités, et à réaliser "allègement des charges et augmentation de l'efficacité, innovation et autonomisation" à la base.

25 juin 2024 à 22:05

