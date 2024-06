Zoomlion établit des normes internationales pour promouvoir l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité dans l'industrie mondiale des machines de construction





SYDNEY, 25 juin 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK), un important fabricant d'équipement de pointe, a récemment assisté à la série de réunions ISO/TC 96 (Organisation internationale de normalisation, Comité technique des grues) qui ont eu lieu à Sydney, en Australie, du 10 au 19 avril 2024, où plusieurs normes internationales menées par Zoomlion ont réalisé des progrès importants.

Plus de 40 experts en matière de grues, universitaires et représentants d'entreprises de 12 pays étaient présents. M. Fu Ling, vice-président et chef de la technologie, M. Yu Lihu, directeur général adjoint de Zoomlion Tower Crane, ainsi que trois autres participants ont représenté Zoomlion lors des réunions. M. Fu Ling a fait rapport des travaux du secrétariat à la plénière ISO/TC 96 et a passé en revue les progrès des groupes de travail et des neuf sous-comités en vertu de la norme ISO/TC 96.

Parmi les projets dirigés par Zoomlion, la norme ISO 12480-1 Grues à usage sécuritaire, partie 1 : Général a atteint l'étape de la version définitive de la norme internationale. Cette norme décrit en détail les principes de sécurité des grues pour assurer la sécurité des opérations. Cette norme couvre cinq aspects principaux : le système de travail sécuritaire, les responsabilités du personnel, les activités de la grue (planification, sélection de la grue, installation, démontage), la télécommande et les exigences en matière d'entretien et d'inspection. Elle fournit également des conseils de sécurité pour d'autres applications de grues.

Le projet ISO 4302 Évaluation des charges dues au vent a été officiellement accepté et comprendra un chiffre sur la vitesse des vents de tempête en Chine. Zoomlion dirigera également l'élaboration d'un rapport technique dérivé qui étudie l'impact du facteur d'interférence causé par les bâtiments environnants.

M. Fu Ling, vice-président et chef de la technologie de Zoomlion, a déclaré : « Le rôle actif de Zoomlion dans les réunions ISO/TC 96 met en valeur notre expertise technique et notre contribution aux normes mondiales de sécurité des machines de construction. Les progrès réalisés soulignent notre engagement à l'égard de la coopération internationale et ouvrent de nouvelles possibilités pour la sécurité et l'efficacité de l'industrie. Zoomlion continuera de participer aux efforts de normalisation internationaux pour faire progresser l'industrie mondiale des machines de construction. »

