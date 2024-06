OffSec entre sur le marché de la formation en cybersécurité de premier échelon avec des cours et des certifications complets et abordables





CyberCore - Security Essentials (SEC-100) vise à aider les futurs professionnels de la cybersécurité à se préparer et à rivaliser pour obtenir les emplois les plus recherchés

NEW YORK, 25 juin 2024 /CNW/ - OffSec , le leader du développement continu de la main-d'oeuvre en cybersécurité, de la résilience et de l'apprentissage, a annoncé aujourd'hui la lancement de CyberCore - Security Essentials (SEC-100) , le premier cours de formation et de certification en cybersécurité en ligne de premier échelon de l'entreprise, OffSec CyberCore Certified (OSCC).

Comme la main-d'oeuvre mondiale en cybersécurité fait face à une pénurie critique de professionnels qualifiés, les certifications pour les postes de premier échelon et les futurs professionnels en cybersécurité peuvent jouer un rôle central dans l'atténuation de cette lacune.

OffSec, qui est reconnu pour ses certifications avancées en cybersécurité comme OffSec Certified Professional (OSCP) et OffSec Web Assessor (OSWA), est ravi de présenter un nouveau cours et une certification conçus pour offrir une formation pratique aux professionnels de la cybersécurité de premier échelon.

CyberCore - Security Essentials est conçu pour les nouveaux diplômés, les professionnels des TI qui font la transition vers la cybersécurité et ceux qui cherchent à commencer leur carrière dans ce domaine dynamique et en croissance rapide. De plus, pour les entreprises et les autres organisations confrontées à une pénurie de talents en cybersécurité, CyberCore - Security Essentials peut aider à perfectionner leurs équipes et à pourvoir des postes internes en cybersécurité avec des professionnels bien formés.

OffSec élève la formation de base au-delà des cours typiques de l'industrie en intégrant des laboratoires pratiques dans presque tous les modules, veillant ainsi à ce que l'expérience pratique soit un élément de base du programme. En se concentrant sur le programme de base nécessaire aux professionnels de la cybersécurité, CyberCore - Security Essentials permet à quiconque de comprendre facilement l'incidence de la sécurité au sein d'une organisation et renforce cette compréhension grâce à une formation pratique.

« SEC-100 : CyberCore - Security Essentials aidera les organisations à combler le manque de main-d'oeuvre en cybersécurité, actuellement estimé par ISC2 à quatre millions de personnes, en fournissant aux nouveaux intéressés dans le domaine les connaissances de base et les formations pratiques dont ils ont besoin pour commencer une carrière de professionnels de la cybersécurité prospères », a déclaré Ning Wang, chef de la direction d'OffSec.

Le cours offre un accès en ligne de 12 mois à une multitude de documents de formation, y compris 40 modules et des laboratoires pratiques, qui se terminent par un examen de 6 heures. Après avoir réussi l'examen, les apprenants obtiendront la certification OffSec CyberCore Certified (OSCC) SEC-100, démontrant leurs compétences prêtes pour le rôle dans de multiples domaines de cybersécurité, notamment les suivants :

Techniques offensives

Tactiques défensives

Notions de base sur le réseautage

Rédaction de scénarios

Sécurité des applications et des systèmes d'exploitation

Développement sécurisé de logiciels et de sites Web

Sécurité infonuagique

Gestion des cyberrisques

Cadre de cybersécurité du National Institute of Standards and Technology

L'IA en cybersécurité

Préparation à l'entrevue d'emploi

Le cours SEC-100 : CyberCore - Security Essentials, est offert à l'achat à l'adresse offsec.com/cybercore au prix de 899 $. Il comprend 12 mois d'accès en ligne au matériel de cours et aux laboratoires pratiques, et deux tentatives à l'examen supervisé pour obtenir la certification OSCC SEC-100.

Pour en savoir plus, consultez le billet de blogue CyberCore - Security Essentials de l'entreprise.

À propos d'OffSec

OffSec est le principal fournisseur de formations et de programme de perfectionnement continus des professionnels et de la main-d'oeuvre qui s'adresse aux personnes oeuvrant dans la cybersécurité. La pédagogie distincte d'OffSec et son apprentissage pratique aident les organisations à combler les lacunes en matière de talents en sécurité informatique en formant leurs équipes sur les compétences les plus essentielles d'aujourd'hui. Avec la bibliothèque d'apprentissage OffSec qui comprend 7 000 heures de contenu, dont plus de 1 800 vidéos, et plus de 4 200 laboratoires, OffSec démontre son engagement à donner aux personnes et aux organisations les moyens de lutter contre les cybermenaces grâce à des compétences et à des ressources indispensables en matière de cybersécurité. De plus, OffSec finance et assure la maintenance de Kali Linux , le principal système d'exploitation pour les tests de pénétration, le piratage éthique et les évaluations de la sécurité des réseaux. Pour en savoir plus, consultez offsec.com et suivez-nous sur X et LinkedIn .

