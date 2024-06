OffSec fait son entrée sur le marché de la formation à la cybersécurité pour débutants en proposant des cours et des certifications complets et abordables





CyberCore - Security Essentials (SEC-100) vise à aider les futurs professionnels de la cybersécurité à se préparer et à être compétitifs pour les emplois les plus recherchés.

NEW YORK, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- OffSec, le leader du développement continu de la force de travail, de la résilience et de l'apprentissage dans le domaine de la cybersécurité, a annoncé aujourd'hui le lancement de CyberCore - Security Essentials (SEC-100), le premier cours de formation en cybersécurité en ligne de niveau débutant de la société, ainsi que la certification OffSec CyberCore Certified (OSCC).

La force de travail mondiale dans le domaine de la cybersécurité étant confrontée à une grave pénurie de professionnels qualifiés, les certifications destinées aux débutants et aux futurs professionnels de la cybersécurité peuvent jouer un rôle essentiel dans le comblement de ce manque.

OffSec, réputée pour ses certifications avancées en cybersécurité telles que OffSec Certified Professional (OSCP) et OffSec Web Assessor (OSWA), est ravie de présenter un nouveau cours et une nouvelle certification conçus pour fournir une formation pratique aux professionnels de la cybersécurité de niveau débutant.

CyberCore - Security Essentials est conçu pour les jeunes diplômés, les professionnels de l'informatique en transition vers la cybersécurité et ceux qui cherchent à démarrer leur carrière dans ce domaine dynamique et en pleine expansion. En outre, pour les entreprises et autres organisations confrontées à une pénurie de talents dans le domaine de la cybersécurité, CyberCore - Security Essentials peut aider à renforcer les compétences de leurs équipes et à pourvoir les postes internes dans le domaine de la cybersécurité avec des professionnels bien formés.

OffSec élève la formation de base au-delà des cours typiques de l'industrie en intégrant des laboratoires pratiques dans presque tous les modules, garantissant ainsi que l'expérience pratique est une composante essentielle du programme d'études. Axé sur le programme de base nécessaire aux professionnels de la cybersécurité, CyberCore - Security Essentials permet à tout un chacun de comprendre l'impact de la sécurité sur l'ensemble d'une organisation et de renforcer cette compréhension à travers une formation pratique.

« SEC-100 : CyberCore - Security Essentials aidera les organisations à combler le manque de main-d'oeuvre dans le domaine de la cybersécurité, actuellement estimé par l'ISC2 à quatre millions, en fournissant aux nouveaux venus dans la cybersécurité les connaissances de base et la formation pratique dont ils ont besoin pour devenir des professionnels de la cybersécurité », a déclaré Ning Wang, PDG d'OffSec.

Le cours offre 12 mois d'accès en ligne à une multitude de supports de cours, dont 40 modules et des laboratoires pratiques, et se termine par un examen surveillé de 6 heures. En réussissant l'examen, les apprenants obtiendront le titre OffSec CyberCore Certified (OSCC) SEC-100, démontrant ainsi leurs compétences dans de nombreux domaines de la cybersécurité, notamment :

Les techniques offensives

Les tactiques défensives

Les bases de la mise en réseau

Le scripting

La sécurité des applications et des systèmes d'exploitation

Le développement de logiciels et de sites web sécurisés

La sécurité de l'informatique en nuage

La gestion du risque cybernétique

Le cadre de cybersécurité du NIST

L'IA dans la cybersécurité

La préparation à l'entretien d'embauche

SEC-100 : CyberCore - Security Essentials, disponible à l'achat sur offsec.com/cybercore, est vendu au prix de 899 dollars. Cela comprend 12 mois d'accès en ligne aux supports de cours et aux laboratoires pratiques, ainsi que deux tentatives à l'examen surveillé pour obtenir la certification OSCC SEC-100.

Pour plus d'informations, consultez également le site CyberCore - Security Essentials de la société.

À propos d'OffSec

OffSec est le principal fournisseur de formation continue et de développement du personnel pour les professionnels de la cybersécurité. La pédagogie distincte d'OffSec et l'apprentissage pratique aident les organisations à combler le manque de talents en matière de sécurité de l'information en formant leurs équipes aux compétences les plus critiques d'aujourd'hui. La bibliothèque d'apprentissage OffSec propose 7 000 heures de contenu, dont plus de 1 800 vidéos et plus de 4 200 laboratoires. OffSec fait preuve de son engagement à munir les individus et les organisations des moyens de lutter contre les cybermenaces grâce à des compétences et à des ressources indispensables en matière de cybersécurité. OffSec finance et entretient également Kali Linux, le principal système d'exploitation pour les tests de pénétration, le piratage éthique et les évaluations de la sécurité des réseaux. Pour plus d'informations, visitez offsec.com et suivez-nous sur X et LinkedIn.

Contact :

Scott Ablin

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2446535/OffSec_CyberCore_Certification_Badge.jpg

25 juin 2024 à 19:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :