Le Groupe PQE lance une division IA et analyse de données et met l'innovation au service des sciences de la vie





Le Groupe PQE, un cabinet de conseil leader dans le secteur des sciences de la vie, annonce le lancement de sa nouvelle division « Intelligence artificielle réglementée et analyse de données », qui est opérationnelle depuis le lancement des outils basés sur l'IA dans le secteur industriel. Cette étape charnière dans l'évolution de la Société positionne le groupe italien, fort de plus de 2 000 employés, à la pointe de l'innovation technologique dans les sciences de la vie. La nouvelle division est conçue pour améliorer l'efficience et l'efficacité des processus opérationnels tout en garantissant la conformité réglementaire. En s'appuyant sur des technologies avancées, le Groupe PQE propose des services tels que l'optimisation des décisions grâce à l'IA, la réduction des risques et l'innovation accélérée, le tout dans le respect des réglementations sectorielles. Le rapport Stanford 2024 sur l'IA a souligné le rôle important de l'IA dans l'accélération des découvertes scientifiques en 2022, un rôle qui s'est encore renforcé en 2023.

« Les régulateurs ont commencé à répondre aux attentes concernant ces solutions, mais il reste encore beaucoup à faire car les entreprises réglementées ont besoin de directives détaillées sur la documentation requise pour garantir l'explicabilité et les performances de chaque outil », a souligné Danilo Neri, associé et vice-président exécutif du Groupe PQE. « Il y a quelques semaines à peine, l'Union européenne a adopté le Règlement européen sur l'IA ; il s'agit de la réglementation la plus avancée au monde en matière d'encadrement de l'intelligence artificielle et elle exige une documentation traitant de l'explicabilité. C'est une avancée importante, mais il est tout aussi essentiel que des sanctions efficaces soient appliquées aux contrevenants afin de ne pas compromettre la protection des consommateurs, des travailleurs et des citoyens au détriment de l'innovation et de la compétitivité du marché. La création complète de cette division nous permettra de consolider notre position de leader du secteur en proposant à nos clients des approches de conformité exceptionnelles et des solutions sur mesure conformes aux exigences réglementaires et aux besoins de plus en plus complexes du marché. » L'approche de validation dédiée du Groupe PQE a été conçue pour répondre aux attentes réglementaires actuelles en matière d'outils basés sur l'apprentissage automatique et de solutions d'IA générative.

Le partenariat du Groupe PQE avec la société canadienne GenAIz permettra de renforcer encore les capacités de service. Axée sur une utilisation de l'IA au service de l'humanité, la société GenAIz a conçu une plateforme qui accélère la prise de décision et l'exécution grâce à de meilleures informations commerciales. Cette collaboration améliorera les capacités du Groupe PQE à proposer des solutions innovantes et les packages de validation exigés par les réglementations GxP et par les nouvelles règles à l'échelle de l'industrie (par exemple, le Règlement européen sur l'IA). Gérée par Catherine Lunardi, PDG de GenAIz et porte-parole au G7 sur l'IA et le bien-être, la plateforme d'IA de GenAIz s'appuiera sur la présence mondiale du Groupe PQE, qui dispose de plus de 45 bureaux dans le monde.

La division Intelligence artificielle réglementée et analyse de données sera présentée lors d'une table ronde et d'un événement de réseautage à Rockville (Maryland) le 17 juillet 2024. Des experts y discuteront de la réglementation de l'IA et de l'avenir des sciences de la vie et mettront en lumière les innovations importantes concernant les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux.

La presse et les lecteurs sont cordialement invités à cet événement.

Pour plus d'informations et pour confirmer votre présence, inscrivez-vous à l'adresse : https://hubs.ly/Q02CMQrj0

25 juin 2024 à 19:30

