AVEVA accélère la numérisation maritime et offshore avec la vérification de l'infrastructure numérique par DNV

AVEVA, un leader mondial des logiciels industriels et moteur de la transformation numérique et de la durabilité, a obtenu la vérification D-INF de DNV, société de classification de premier plan, pour son système AVEVA PI pour la conformité de classe maritime.

Le système AVEVA PI est une solution logicielle commerciale éprouvée prête à l'emploi pour les propriétaires et les opérateurs qui apportent des données sur les navires à terre et au-delà. Cette technologie répond aux principales normes de conformité de l'industrie et permet aux clients de construire des processus numériques robustes approuvés dans cette classe et d'établir des rapports en toute confiance sur les impacts environnementaux des efforts d'amélioration.

Tandis qu'AVEVA développe sa base de clients dans l'industrie maritime, cet acteur de la technologie industrielle de classe mondiale se concentre sur le renforcement de son soutien à la transformation numérique maritime mondiale. Sa nouvelle collaboration renforcée avec DNV démontre l'engagement d'AVEVA à fournir des solutions de gestion de données navire-terre dérisquées, fiables et efficaces et à favoriser la transformation numérique au sein de l'industrie maritime. Les certifications mises à jour visent à soutenir les opérateurs mondiaux de flotte et offshore tandis qu'ils décarbonisent et s'orientent vers des opérations plus légères et plus efficaces.

Les vérifications de conception incluent D-INF (DNV-CG-0564) et les règles de cybersécurité associées (DNV-RU-SHIP Pt.6 Ch.5 Sec.21 et DNV-RU-SHIP Pt.6 Ch.11 Sec.1). Cela permet aux clients d'AVEVA de tirer parti de leurs investissements dans la transformation numérique pour répondre aux exigences des règles de classification maritime.

Hervé Lours, vice-président de la division Maritime d'AVEVA, déclare : « Ce partenariat renforcé témoigne de l'engagement d'AVEVA envers l'industrie maritime. Il permet à nos clients d'exploiter la puissance du système AVEVA PI pour stimuler l'innovation et la conformité au sein de la flotte mondiale et de la communauté des opérateurs offshore. »

Jon Rysst, vice-président principal et directeur du développement des affaires chez DNV, déclare : « Nous sommes ravis de travailler avec un leader de l'industrie comme AVEVA et nous le félicitons pour cette réalisation. À travers la vérification du système AVEVA PI, nous soutenons la transformation numérique de l'industrie maritime et construisons les fondations des services de vérification de classe numérique. »

Au cours des cinq dernières décennies, AVEVA a joué un rôle déterminant dans l'accélération de la transformation numérique au sein de l'industrie maritime mondiale. Ce leader des technologies industrielles a été le premier à proposer des solutions de jumeaux numériques de premier plan, qui exploitent et optimisent les informations relatives à la construction des navires et aux actifs.

À propos d'AVEVA

AVEVA est un leader mondial dans le domaine des logiciels industriels, stimulant l'ingéniosité pour favoriser une utilisation responsable des ressources mondiales. Sa plateforme cloud industrielle et ses applications sécurisées permettent aux entreprises d'exploiter la puissance de leurs informations et d'optimiser la collaboration avec leurs clients, fournisseurs et partenaires.

Plus de 20 000 entreprises réparties dans plus de 100 pays font confiance à AVEVA pour les aider à fournir les éléments essentiels de la vie : une énergie sûre et fiable, de la nourriture, des médicaments, des infrastructures et bien plus encore. En connectant les personnes à des informations fiables et enrichies par l'IA, AVEVA permet aux équipes d'ingénierie d'optimiser leurs opérations, de favoriser la croissance ainsi que la durabilité.

Considérée comme l'une des entreprises les plus innovantes au monde, AVEVA soutient ses clients grâce à des solutions ouvertes et à l'expertise de plus de 6 400 employés, 5 000 partenaires et 5 700 développeurs certifiés. Présente dans le monde entier, AVEVA a son siège à Cambridge, au Royaume-Uni.

À propos de DNV

DNV est un expert indépendant en gestion des risques et en assurance qualité. Animés par notre objectif de préserver la vie, les biens et l'environnement, nous donnons à nos clients et à leurs parties prenantes les moyens de prendre des décisions critiques en toute confiance, en s'appuyant sur des faits et des informations fiables. En tant que voix de confiance pour de nombreuses organisations parmi les plus performantes au monde, nous utilisons nos connaissances pour faire progresser la sécurité et la performance, établir des références dans l'industrie, inspirer et inventer des solutions pour faire face aux transformations globales.

DNV dans l'industrie maritime

DNV est la première société de classification au monde et un conseiller reconnu pour l'industrie maritime. Nous améliorons la sécurité, la qualité, l'efficacité énergétique et la performance environnementale de l'industrie maritime mondiale, pour tous les types de navires et de structures offshore. Nous investissons massivement dans la recherche et le développement afin de trouver des solutions, en collaboration avec l'industrie, pour relever les défis stratégiques, opérationnels ou réglementaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.dnv.com/maritime

25 juin 2024 à 18:40

