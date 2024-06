Stratus Materials annonce le franchissement d'une étape clé dans les performances de son matériau actif de cathode de batterie Li-ion LXMOTM





Stratus Materials Inc., société spécialisée dans le développement et la commercialisation de matériaux actifs de cathode (CAM) avancés pour les batteries lithium-ion, a annoncé aujourd'hui que son matériau CAM LXMO de première génération a franchi une étape importante en termes de durabilité du cycle dans les applications pour véhicules électriques.

Ce mois-ci, les cellules à poche contenant du LXMO ont dépassé les 1 000 cycles de décharge complète tout en conservant plus de 80 % de leur capacité initiale, un objectif commun à l'ensemble de l'industrie des batteries de véhicules électriques. Les cellules fabriquées par des tiers ont utilisé des conceptions de cellules et d'électrodes standards, employant une anode en graphite naturel et un électrolyte composé d'éléments industriels standards, en conjonction avec le matériau de cathode Stratus. Les cellules du groupe d'essai ont conservé entre 82 et 86 % de leur capacité initiale et devraient dépasser 1 200 cycles avant d'atteindre 80 % de leur capacité initiale. Au même point de 1 000 cycles, la tension de décharge moyenne des cellules s'est maintenue à environ 97 %, ne baissant que de 0,1 V par rapport à leurs valeurs initiales. L'excellente capacité et la stabilité de la tension des cellules dépassent la rétention d'énergie de nombreux matériaux commerciaux utilisés aujourd'hui.

Jay Whitacre, directeur général et directeur technique de Stratus Materials (et professeur à la Carnegie Mellon University), déclare : « Ces cellules fonctionnent depuis 10 mois et démontrent clairement que nos matériaux brevetés sont capables de répondre aux besoins de durabilité de l'industrie des véhicules électriques. À notre connaissance, c'est la première fois qu'une perte aussi minime de tension de la cellule est documentée pour cette catégorie de matériaux. L'équipe de Stratus est impatiente de s'appuyer sur ces solides résultats techniques pour améliorer, commercialiser et augmenter la production au cours des prochains trimestres. »

Les produits de Stratus appartiennent à la catégorie des matériaux actifs de cathode riches en lithium et en manganèse (LMR). Les cathodes LMR ont suscité un intérêt considérable dans les secteurs des batteries Li-ion et des véhicules électriques en raison de plusieurs caractéristiques très prometteuses, notamment une densité énergétique élevée, un faible coût et une grande sécurité. Cependant, bien qu'en développement dans le monde entier depuis plus de vingt ans, les LMR n'ont pas encore été déployées commercialement en raison de plusieurs défis techniques persistants, principalement les problèmes d'instabilité de la tension et de la capacité que Stratus Materials a largement surmontés, comme le démontrent ses derniers résultats. Grâce à ses progrès technologiques continus, Stratus Materials se concentre sur la mise au point des premiers CAM de classe LMR entièrement fonctionnels et adaptés à une utilisation commerciale à grande échelle.

Scott Pearson, président et directeur commercial, ajoute : « Nous sommes ravis de montrer que notre matériau LXMO de première génération peut dépasser l'objectif de durabilité des cellules de véhicules électriques tout en offrant un ensemble d'avantages très convaincants par rapport aux CAM existants. Nous pensons que cet élément de preuve sera l'un des nombreux que nous proposerons à nos partenaires industriels et à nos clients. »

Stratus produit actuellement des matériaux sur sa ligne de production pré-pilote existante à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et a entrepris des efforts d'échantillonnage en cours avec de nombreuses entreprises de premier plan dans les secteurs des véhicules électriques et des batteries de véhicules électriques. Comme annoncé précédemment, la société augmentera ses capacités de production de l'échelle pré-pilote à l'échelle pilote plus tard en 2024.

Stratus Materials (www.stratusmaterials.com) est une société américaine spécialisée dans le développement et la commercialisation de matériaux actifs de cathode (CAM) de nouvelle génération pour les batteries lithium-ion. Notre mission consiste à révolutionner la chaîne d'approvisionnement des matériaux actifs cathodiques en proposant des matériaux dont la combinaison de performance, de sécurité et de coût change la donne. Stratus concentre principalement ses produits cathodiques LXMOTM sans cobalt sur les véhicules électriques légers et moyens et sur d'autres applications présentant des exigences similaires.

25 juin 2024

