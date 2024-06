Sidel renforce sa présence en Asie centrale en ouvrant un nouveau bureau au Kazakhstan





Sidel, l'un des principaux fournisseurs d'équipements, de services et de solutions complètes pour le conditionnement des liquides, des aliments, des produits d'entretien et de soins personnels, a ouvert un nouveau bureau à Almaty, au Kazakhstan, le 12 juin 2024.

Cette décision stratégique vise à rapprocher l'expertise de Sidel de ses clients et à accompagner au mieux leur croissance dans la région.

Sidel est présent dans la région Asie centrale et Caucase depuis plus de 10 ans. La région constitue un marché important : le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, le Tadjikistan, le Turkménistan, le Kirghizistan, la Géorgie et l'Arménie affichent des niveaux de PIB et de revenu disponible en croissance.

Forte de ses solides relations déjà établies en Asie centrale et Caucase avec des producteurs de biens de consommation à évolution rapide, la société Sidel continuera à investir généreusement dans cette région et d'y fournir ses solutions et services de haute qualité tout en répondant aux besoins du marché local.

« Être plus proches de nos clients nous permettra de mieux comprendre l'évolution du marché et les tendances de consommation ; nous pourrons ainsi fournir des solutions encore plus personnalisées aux entreprises locales et soutenir la croissance de nos clients à mesure que la région continue de se développer », commente Marina De Barros, vice-présidente, gestion de la clientèle ECA, Sidel.

Une équipe Sidel régionale disponible pour accompagner la croissance des clients

Auprès de ce nouveau bureau, les producteurs auront un accès direct à l'expertise régionale de Sidel, notamment en matière de gestion de projet locale, de solutions d'ingénierie avancées et de services d'assistance sur le terrain à même de comprendre et de répondre aux particularités du marché local.

« Offrir une valeur optimale à nos clients, tel est l'objectif prioritaire de Sidel. En combinant notre expertise mondiale des solutions d'emballage avancées avec notre expertise et notre présence locales, nous continuerons d'apporter l'innovation dans la région ? de la conception et du soufflage des emballages au remplissage, en passant par l'étiquetage, l'emballage, la palettisation et une multitude de services ? pour optimiser les performances des activités de nos clients », ajoute Gilles Bouvier, vice-président, services ECA, Sidel.

« Nous avons hâte de contribuer au développement économique de la région afin de croître de manière durable et responsable. En renforçant notre présence, nous confirmons notre engagement en tant que partenaire de confiance pour la croissance de nos clients dans toute la région », commente Guillaume Rolland, vice-président, ventes de boissons ECA, Sidel.

Pour plus d'informations sur l'expansion de Sidel au Kazakhstan et savoir comment accéder à une assistance pour votre entreprise, visiter le site Web de Sidel .

25 juin 2024 à 18:30

