Le Canada et la République de Corée se préparent pour l'Année des échanges culturels Canada-Corée 2024-2025





La ministre St-Onge signe un protocole d'entente avec la République de Corée pour l'Année des échanges culturels Canada-Corée 2024-2025.

OTTAWA, ON, le 25 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer sa relation de longue date avec la République de Corée et à célébrer nos artistes, nos professionnels de la création et nos athlètes.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et YU In Chon, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée, ont consolidé l'amitié qui lie nos deux pays en signant le protocole d'entente pour l'Année des échanges culturels Canada-Corée 2024-2025.

En septembre 2022, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et le président de la République de Corée, Yoon Suk Yeol, ont déclaré officiellement que 2024-2025 serait l'Année des échanges culturels Canada-Corée. Cette année sera également l'occasion de souligner le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Au fil des ans, nos pays ont accompli de grandes choses ensemble, notamment grâce à l'Accord de libre-échange Canada-Corée et au partenariat stratégique global Canada-Corée. Ce partenariat a permis au Canada et à la République de Corée de franchir d'importants jalons, notamment dans le domaine de la culture. Le nouvel accord sur la mobilité des jeunes entre le Canada et la République de Corée contribuera à ces efforts en encourageant les échanges entre les jeunes et en aidant à orienter les générations futures grâce à des valeurs communes et à une vision globale. Dans le cadre de cette année, les deux gouvernements espèrent également signer un accord de coproduction modernisé qui approfondira le partenariat déjà solide au sein de l'industrie audiovisuelle.

Avec le protocole d'entente signé d'aujourd'hui, le Canada et la République de Corée disposent désormais d'un cadre pour assurer le succès de cette année d'échanges. L'objectif est d'encourager la tenue d'un dialogue plus significatif et de resserrer les liens. À cet égard, cette année soutient également un des principaux objectifs de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique qui est d'investir dans les gens et de tisser des liens entre eux.

Les artistes, les professionnels de la création et les athlètes des deux pays jouent un rôle important dans la promotion de valeurs et d'intérêts communs dans le monde entier. Au Canada, le secteur culturel représente une industrie de 54,8 milliards de dollars, employant plus de 634 000 Canadiennes et Canadiens. Au-delà de cette incidence économique, cette industrie joue un rôle essentiel en racontant nos histoires et en exprimant notre diversité, nos valeurs et notre identité.

L'Année des échanges culturels Canada-Corée 2024-2025 est l'occasion de célébrer les réalisations artistiques, créatives, sportives et intellectuelles des deux pays. Cette année permettra aux Canadiennes et Canadiens de découvrir la dynamique culture coréenne en plus de promouvoir la diversité culturelle et l'inclusion.

Citations

« La relation florissante entre le Canada et la République de Corée est marquée par la détermination de nos deux pays à soutenir les arts, la culture, la créativité, le sport et l'innovation. Alors que nous entamons cette aventure passionnante, je me réjouis des réalisations remarquables que nous pourrons accomplir ensemble. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Au cours des 60 dernières années, nos deux pays ont entretenu une étroite collaboration dans de nombreux domaines, notamment la politique et l'économie. J'espère que les deux prochaines années de l'Année des échanges culturels seront l'occasion de découvrir et d'accueillir une nouvelle diversité culturelle entre nos deux pays. »

- YU In Chon, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée

25 juin 2024 à 17:30

