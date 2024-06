Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 26 juin 2024

12 h 00

Le premier ministre assistera à des célébrations communautaires marquant le 10e anniversaire de la décision T?ilhqot'in. Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, Patty Hajdu, et le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Arif Virani, seront également présents.