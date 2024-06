Goldflare annonce des modifications au sein de la direction





PIEDMONT, QC / ACCESSWIRE / le 25 juin 2024 / Exploration Goldflare inc. (TSXV:GOFL) (« Goldflare » ou « la Société ») désire annoncer que M. Michel Desjardins, actuellement Président du Conseil d'Administration, est nommé au poste de Président-Directeur général (PDG) de la Société. M. Desjardins succède ainsi à M. Ghislain Morin qui, pour des raisons de santé importantes, a pris la décision de quitter son poste. M. Morin conservera toutefois son rôle sur le conseil d'administration. Tous les membres de la direction et du conseil d'administration tiennent à remercier M. Morin pour ses services depuis son entrée en fonction en 2019.

Par ailleurs, Mme Sara Pedneault, ingénieure en géologie de production siégeant sur le conseil d'administration et sur le comité d'audit de la Société, prendra le rôle de Présidente du Conseil d'administration. Les changements ci-haut mentionnés entrent en vigueur en date de ce communiqué.

« C'est avec plaisir et des sentiments partagés que j'accepte le rôle de PDG de Goldflare, en étant à la fois honoré par la confiance du conseil d'administration et navré pour M. Morin. Néanmoins, des décisions importantes sont imminentes pour la santé et la pérennité de la Société et je placerai toute mon énergie dans cette optique. Un grand merci à Ghislain Morin pour sa contribution dans l'entreprise qui se poursuivra certes au sein du conseil. », déclare Michel Desjardins, nouveau Président-Directeur général d'Exploration Goldflare.

La Société désire également confirmer aux actionnaires que son Assemblée générale annuelle et extraordinaire aura lieu le mercredi 21 août prochain, dans laquelle un vote crucial sur une refonte du capital-actions sera soumis aux actionnaires. Les détails de cette proposition de refonte seront communiqués au cours des prochaines semaines via la Circulaire de sollicitation de procurations de la Direction.

Pour en savoir davantage :

Michel Desjardins

Président-Directeur général

819 638-9138

[email protected] David Corbeil-Héneault

Chef de la Direction Financière

450 622-4066

[email protected]

25 juin 2024

