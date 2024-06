Deutsche Telekom adopte la solution CCH® Tagetik Corporate Performance Management de Wolters Kluwer





Wolters Kluwer, leader mondial dans la fourniture d'informations professionnelles, de solutions logicielles et de services, a annoncé aujourd'hui que Deutsche Telekom a choisi la solution CCH Tagetik Corporate Performance Management (CPM) pour améliorer sa capacité à soutenir et à intégrer son approche de la consolidation financière.

Deutsche Telekom est l'une des principales entreprises de télécommunications intégrées au monde, avec plus de 252 millions de clients mobiles, 25 millions de lignes de réseau fixe et 22 millions de lignes à large bande.

Ralf Gärtner, vice-président principal et directeur général chargé des solutions de gestion des performances d'entreprise (CPM) chez Wolters Kluwer, déclare : « Nous nous engageons à innover en permanence pour donner au bureau du directeur financier les moyens de conduire la transformation numérique, de planifier face à l'incertitude et d'assurer la conformité réglementaire pour une croissance rentable. Nous sommes ravis de soutenir Deutsche Telekom et de fournir une solution avancée permettant l'intégration des données financières et de gestion afin de soutenir et d'améliorer son approche de la consolidation financière. »

Fournie en collaboration avec valantic, un cabinet de conseil de premier plan pour la transformation numérique, et ARIA ADVISORY, la solution CCH Tagetik CPM peut être mise en oeuvre sur un système SAP HANA permettant une approche intégrée dans l'ensemble de l'organisation de Deutsche Telekom. Cette solution fournira :

la capacité de servir de plateforme pour la consolidation, la planification et le reporting

des règles et des processus normalisés, accompagnés d'une gestion détaillée des flux de travail de bout en bout

une plateforme orientée affaires qui peut être maintenue par le département des affaires et qui fonctionne dans un environnement de cloud

Norman Woithe, chef de projet chez Deutsche Telekom Services Europe SE, déclare : « Les attentes de Deutsche Telekom à l'égard d'une nouvelle application de consolidation sont élevées. Ces exigences ambitieuses comprennent l'intégration des données financières et de gestion et l'intégration de consolidations de sous-groupes supplémentaires sur une plateforme commune. Les données financières consolidées doivent en outre être disponibles plus rapidement et les efforts de maintenance doivent être réduits de manière significative. Avec CCH Tagetik, nous avons choisi la plateforme et l'application qui répondent le mieux à nos exigences commerciales et qui soutiendront également la transformation informatique en cours de Deutsche Telekom grâce à la variété des connecteurs standards fournis de série avec le produit et la flexibilité de se connecter à presque n'importe quelle source de données. »

CCH Tagetik fait partie de la division Performance d'entreprise et ESG (CP & ESG) de Wolters Kluwer. Cette division est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles intégrées pour l'EHS, l'environnement, le social et la gouvernance (ESG), la gestion des performances d'entreprise (CPM) et la gouvernance, le risque et la conformité (GRC). Grâce à une technologie innovante et à une expertise unique, Wolters Kluwer CP & ESG permet aux chefs d'entreprise de prendre des décisions stratégiques éclairées, favorisant la transformation, la performance et la gestion des risques pour un monde durable et résilient.

