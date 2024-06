ALIMENTATION COUCHE-TARD ANNONCE SES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2024





Les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2024 comprennent une semaine de moins par rapport au quatrième trimestre et à l'exercice 2023. Toutes les informations trimestrielles et annuelles sur les magasins comparables sont présentées sur une base comparable de 12 et de 52 semaines, respectivement.

Quatrième trimestre de l'exercice 2024

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société atteignant 453,0 millions $, ou 0,47 $ par action sur une base diluée pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, comparativement à 670,7 millions $, ou 0,68 $ par action sur une base diluée, pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société[1] s'est élevé à approximativement 461,0 millions $, comparativement à 698,0 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est élevé à 0,48 $, représentant une diminution de 32,4 % par rapport à 0,71 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, impacté par la diminution de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis, par l'impact de la semaine de moins du trimestre de l'exercice 2024 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023, ainsi que par l'impact des investissements et acquisitions d'entreprises de la société sur l'amortissement et les frais financiers.





Revenus totaux tirés des marchandises et services de 4,1 milliards $, soit une diminution de 1,7 %. Diminution des ventes de marchandises par magasin comparable[2] de 0,5 % aux États-Unis, de 2,0 % en Europe et autres régions1 et de 3,4 % au Canada , toutes affectées par les contraintes sur les dépenses discrétionnaires en raison de conditions économiques difficiles pour les consommateurs à faible revenu.





et autres régions1 et de 3,4 % au , toutes affectées par les contraintes sur les dépenses discrétionnaires en raison de conditions économiques difficiles pour les consommateurs à faible revenu. Le pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services est demeuré stable aux États-Unis à 34,1 %, a diminué de 1,7 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,2 %, principalement en raison de l'intégration de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE, dont le mix de produits est différent de celui des opérations en Europe et autres régions, et a augmenté de 0,8 % au Canada pour s'établir à 34,9 %.





et autres régions pour s'établir à 39,2 %, principalement en raison de l'intégration de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE, dont le mix de produits est différent de celui des opérations en et autres régions, et a augmenté de 0,8 % au pour s'établir à 34,9 %. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 1,6 % aux États-Unis, de 1,7 % en Europe et autres régions, et de 3,5 % au Canada . La demande de carburant pour le transport routier a continué d'être défavorablement affectée par des conditions économiques difficiles.





et autres régions, et de 3,5 % au . La demande de carburant pour le transport routier a continué d'être défavorablement affectée par des conditions économiques difficiles. Diminution de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier de 6,55 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 38,79 ¢ par gallon, de 2,30 ¢ US par litre en Europe et autres régions, pour s'établir à 8,30 ¢ US par litre, et augmentation de 1,55 ¢ CA par litre au Canada , pour s'établir à 13,68 ¢ CA par litre. Les marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier ont connu une baisse au cours de la première moitié du trimestre, principalement en raison d'une diminution de la volatilité des prix du carburant pour le transport routier, mais sont revenues à un niveau plus habituel vers la fin du trimestre.





et autres régions, pour s'établir à 8,30 ¢ US par litre, et augmentation de 1,55 ¢ CA par litre au , pour s'établir à 13,68 ¢ CA par litre. Les marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier ont connu une baisse au cours de la première moitié du trimestre, principalement en raison d'une diminution de la volatilité des prix du carburant pour le transport routier, mais sont revenues à un niveau plus habituel vers la fin du trimestre. Les frais d'exploitation ont augmenté de 1,7 % pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, tandis que la diminution normalisée des frais d'exploitation1 a été de 7,1 %, grâce au contrôle discipliné des coûts qui a plus que compensé les pressions inflationnistes, même en tenant compte de l'impact estimé de la semaine supplémentaire du quatrième trimestre de l'exercice 2023.

____________________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS®. 2 Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services.





Exercice 2024

Bénéfice net par action sur une base diluée de 2,82 $, comparativement à 3,06 $ pour l'exercice 2023, soit une diminution de 7,8 %, tandis que le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est élevé à 2,81 $, comparativement à 3,12 $ pour l'exercice 2023, soit une diminution de 9,9 %.





Importante croissance du réseau avec l'ajout de 2 175 sites de TotalEnergies SE en Europe , pour une contrepartie totale en espèces d'environ 3,4 milliards ? (3,8 milliards $), l'ajout de 112 sites de MAPCO aux États-Unis, pour une contrepartie totale en espèces de 468,7 millions $, ainsi que l'introduction de 76 nouveaux magasins corporatifs.





, pour une contrepartie totale en espèces d'environ 3,4 milliards ? (3,8 milliards $), l'ajout de 112 sites de MAPCO aux États-Unis, pour une contrepartie totale en espèces de 468,7 millions $, ainsi que l'introduction de 76 nouveaux magasins corporatifs. Émission réussie de billets de premier rang non garantis libellés en dollars américains d'une valeur de 1,5 milliard $, de billets de premier rang non garantis libellés en euro d'une valeur de 1,35 milliard ? (1,45 milliard $) et de billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens d'une valeur de 1,3 milliard $ CA (1,0 milliard $).





Au cours du quatrième trimestre et de l'exercice 2024, la société a racheté des actions pour des montants de 295,2 millions $ et 1,4 milliard $, respectivement, soit un total de 26,6 millions d'actions rachetées dans le cadre du programme qui s'est terminé le 30 avril 2024. Le 26 avril 2024, la société a renouvelé son programme de rachat d'actions qui lui permet de racheter jusqu'a 10,0 % des actions en circulation au 18 avril 2024.





Augmentation du dividende annuel déclaré pour l'exercice 2024 de 25,5 %, passant de 53,00 ¢ CA à 66,50 ¢ CA.

LAVAL, QC, le 25 juin 2024 /CNW/ - Pour son quatrième trimestre terminé le 28 avril 2024, Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) annonce un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société de 453,0 millions $, soit un bénéfice par action de 0,47 $ sur une base diluée, comparativement à 670,7 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023, soit 0,68 $ par action sur une base diluée. Les résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2024 ont été affectés par une perte de change nette de 5,2 millions $ avant impôts et par des frais d'acquisition de 4,8 millions $ avant impôts. Les résultats du trimestre comparable de l'exercice 2023 ont été affectés par une perte sur les billets à ordre convertibles comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net avant leur échéance de 26,4 millions $ avant impôts, par des frais d'acquisition de 4,5 millions $ avant impôts, ainsi que par un gain de change net de 0,4 million $ avant impôts. En excluant ces éléments, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société1 s'est élevé approximativement à 461,0 millions $, ou 0,48 $ par action sur une base diluée pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, comparativement à 698,0 millions $, ou 0,71 $ par action sur une base diluée pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023, soit une diminution du bénéfice net ajusté par action dilué1 de 32,4 %. Cette diminution s'explique principalement par la diminution de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis, par l'impact de la semaine de moins au quatrième trimestre de l'exercice 2024 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023, ainsi que par l'impact des investissements et des acquisitions d'entreprises de la société sur l'amortissement et les frais financiers, partiellement contrebalancés par l'impact d'une baisse du taux d'impôt sur le bénéfice net, ainsi que par la contribution des acquisitions, qui s'est élevée à environ 21,0 millions $. Les données financières sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

« Il ne fait aucun doute que ce trimestre a été difficile, avec une inflation persistante et une pression continue sur les consommateurs qui surveillent attentivement leurs dépenses. Nous restons néanmoins très optimistes quant à notre activité. Malgré les récentes diminutions de ventes par magasins comparables, celles-ci ont globalement connu une croissance constante à l'échelle mondiale au cours des deux dernières années, avec, aux États-Unis, une croissance cumulée trimestrielle sur deux ans de 2,8 %. En ce qui concerne le carburant, nous continuons de renforcer notre position de leader dans la majorité de nos marchés et nos marges restent saines. Nous sommes également fiers d'avoir gardé comme priorité notre objectif d'offrir de la valeur à nos clients et de la simplicité au quotidien, ainsi que de continuer de tirer parti des avantages concurrentiels qu'offre notre envergure mondiale et finalement de nos activités diversifiées nous permettant de gagner des parts de marché et de stimuler notre croissance à long terme », a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard.

« Durant cette année difficile pour de nombreux consommateurs, nous sommes engagés à aider nos clients partout dans le monde. Cela comprend l'amélioration et l'expansion de notre programme de fidélisation Inner Circle aux États-Unis, qui compte actuellement plus de 6,3 millions de clients inscrits bénéficiant d'offres personnalisées de carburant et de marchandises. Nous avons lancé des campagnes de boissons estivales à travers le réseau avec des offres exclusives proposant des prix attractifs et générant de l'achalandage sur nos sites. Nous avons également amélioré l'expérience client grâce à une excellence opérationnelle améliorée et à la formation des membres de notre équipe en magasin. Cela nous a valu d'être nommé « Milieu de travail exceptionnel » par Gallup pour la troisième année consécutive, ce qui témoigne du grand engagement de nos équipes qui veillent à faciliter la vie de nos clients », a conclu Brian Hannasch.

Filipe Da Silva, chef de la direction financière, a déclaré: « Notre dernier exercice financier a souligné notre engagement envers la discipline financière, comme en témoigne une remarquable réduction normalisée de 1,1 % des dépenses d'exploitation par rapport à l'année dernière. Même en tenant compte de la semaine supplémentaire de l'exercice 2023, nos dépenses d'exploitation sont restées inférieures à l'inflation moyenne pondérée observée dans notre réseau. Ces économies ont été réalisées grâce à des améliorations ciblées de l'efficacité du travail et à une gestion stricte des coûts, qui nous ont efficacement protégés des impacts de l'inflation, de la hausse du salaire minimum et des coûts associés à nos investissements stratégiques. En outre, nous avons élargi la portée de nos opérations de soutien centralisées afin d'y inclure des fonctions supplémentaires. Cette expansion est stratégiquement adaptée pour rationaliser notre structure de coûts, tirer parti de notre envergure et améliorer la qualité du service. Dans l'avenir, nous nous concentrerons sur l'affinement de notre modèle opérationnel, afin d'éliminer les efforts redondants, la création de valeur ajoutée et l'accélération des processus grâce à une utilisation optimisée de notre envergure mondiale. Après la clôture de l'exercice, nous avons renouvelé notre programme de rachat d'actions, et sommes désormais autorisés à racheter plus de 78,1 millions d'actions ordinaires, représentant 10,0 % de notre flotte d'actions. Cette action tactique met en évidence notre engagement ferme et continu à restituer du capital à nos actionnaires. »

Événements importants du quatrième trimestre de l'exercice 2024

Le 12 février 2024, nous avons émis des billets de premier rang non garantis libellés en dollars américains totalisant 1,5 milliard $, comprenant une tranche de 900,0 millions $ avec un taux de coupon de 5,27 % et venant à échéance en 2034, ainsi qu'une tranche de 600,0 millions $ avec un taux de coupon de 5,62 % et venant à échéance en 2054. Nous avons également émis des billets de premier rang non garantis libellés en euros totalisant 1,35 milliard ? (1,45 milliard $), composé d'une tranche de 700,0 millions ? (754,0 millions $) avec un taux de coupon de 3,65 % et venant à échéance en 2031, ainsi qu'une tranche de 650,0 millions ? (700,2 millions $) avec un taux de coupon de 4,01 % et venant à échéance en 2036. Le produit net de ces émissions de 2,9 milliards $ a été utilisé pour rembourser des sommes empruntées au titre de notre facilité d'acquisition.





Au cours du quatrième trimestre et de l'exercice 2024, nous avons racheté 5,3 millions et 26,6 millions d'actions, pour des montants de 295,2 millions $ et 1,4 milliard $, respectivement. Le 26 avril 2024, la Bourse de Toronto a de nouveau approuvé le renouvellement de notre régime de rachat d'actions, qui nous autorise à racheter un maximum de 78,1 millions d'actions, représentant 10,0 % des actions en circulation au 18 avril 2024. Le renouvellement est entré en vigueur le 1er mai 2024 et se terminera au plus tard le 30 avril 2025.

Changements dans notre réseau au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024

Nous avons acquis 27 magasins corporatifs dans le cadre de diverses transactions depuis le début de l'exercice 2024 (aucun au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024). Ces transactions ont été financées à même la trésorerie disponible.





Nous avons complété la construction de 25 magasins et la relocalisation ou la reconstruction de 5 magasins, ce qui porte le total à 90 magasins depuis le début de l'exercice 2024. Au 28 avril 2024, 24 autres magasins étaient en construction et devraient ouvrir au cours des prochains trimestres.

Les tableaux suivants présentent certaines informations concernant le mouvement des magasins de notre réseau au cours des périodes de 12 et 52 semaines terminées le 28 avril 2024(1):



Période de 12 semaines terminée le 28 avril 2024 Types de magasins Corporatifs

CODO

DODO

Franchisés et autres affiliés

Total Nombre de magasins au début de la période 10 463

1 415

1 476

1 241

14 595 Ouvertures / constructions / ajouts 25

--

7

9

41 Fermetures / dispositions / retraits (48)

--

(20)

(23)

(91) Conversions de magasins 5

(6)

1

--

-- Nombre de magasins à la fin de la période 10 445

1 409

1 464

1 227

14 545 Magasins Circle K exploités sous licence















2 195 Nombre total de magasins dans le réseau















16 740 Nombre de stations de carburant automatisées incluses dans le solde de fin de période 1 171

--

92

--

1 263



Période de 52 semaines terminée le 28 avril 2024 Types de magasins Corporatifs

CODO

DODO

Franchisés et

autres affiliés

Total Nombre de magasins au début de la période 9 983

344

820

1 285

12 432 Acquisitions 548

1 083

683

--

2 314 Ouvertures / constructions / ajouts 76

--

36

57

169 Fermetures / dispositions / retraits (174)

(6)

(71)

(119)

(370) Conversions de magasins 12

(12)

(4)

4

-- Nombre de magasins à la fin de la période 10 445

1 409

1 464

1 227

14 545 Magasins Circle K exploités sous licence















2 195 Nombre total de magasins dans le réseau















16 740

(1) Les magasins faisant partie du réseau de Circle K Belgium SA sont inclus à 100%, alors que les magasins exploités par le biais de notre coentreprise RDK sont inclus à 50%.

Données sur les taux de change

Nous présentons nos données en dollars américains, ce qui procure une information plus pertinente compte tenu de la prédominance de nos opérations aux États-Unis.

Le tableau suivant présente des renseignements sur les taux de change en fonction des taux de clôture, indiqués en dollars américains par unité monétaire comparative :



Période de 12 semaines

terminée le Période de 13 semaines

terminée le Période de 52 semaines

terminée le Période de 53 semaines

terminée le

28 avril 2024 30 avril 2023 28 avril 2024 30 avril 2023 Moyenne pour la période(1)







Dollar canadien 0,7369 0,7386 0,7406 0,7531 Couronne norvégienne 0,0937 0,0961 0,0938 0,0995 Couronne suédoise 0,0949 0,0960 0,0940 0,0959 Couronne danoise 0,1448 0,1449 0,1452 0,1401 Zloty 0,2505 0,2301 0,2447 0,2216 Euro 1,0798 1,0789 1,0828 1,0423 Dollar de Hong Kong 0,1278 0,1274 0,1278 0,1276

(1) Calculée en prenant la moyenne des taux de change à la clôture de chaque jour de la période indiquée.

Pour l'analyse des résultats consolidés, l'incidence de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères est définie comme l'impact de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes, européennes, asiatiques et corporatives. Les écarts de conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères sont déterminés comme étant la différence entre les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période en cours et les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période correspondante.

Analyse sommaire des résultats consolidés pour le quatrième trimestre et l'exercice 2024

Le tableau suivant présente certaines informations concernant nos opérations pour les périodes de 12 et 52 semaines terminées le 28 avril 2024 et les périodes de 13 et 53 semaines terminées le 30 avril 2023, et l'analyse des résultats de cette section devrait être lue conjointement avec le tableau ci-dessous. Les résultats de nos opérations en Europe et en Asie sont présentés ensemble sous Europe et autres régions.



Période de 12

semaines

terminée le Période de 13

semaines

terminée le

Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le

(en millions de dollars US, sauf indication contraire) 28 avril 2024 30 avril 2023 Variation % 28 avril 2024 30 avril 2023 Variation % Données sur les résultats d'exploitation :











Revenus tirés des marchandises et services(1) :











États-Unis 2 823,2 3 006,5 (6,1) 12 334,5 12 356,0 (0,2) Europe et autres régions 769,9 585,7 31,4 2 750,3 2 386,7 15,2 Canada 513,6 585,7 (12,3) 2 451,1 2 540,7 (3,5) Total des revenus tirés des marchandises et services 4 106,7 4 177,9 (1,7) 17 535,9 17 283,4 1,5 Ventes de carburant pour le transport routier :











États-Unis 7 208,5 7 903,2 (8,8) 31 531,1 35 232,1 (10,5) Europe et autres régions 4 811,7 2 548,8 88,8 13 581,1 11 837,7 14,7 Canada 1 278,9 1 399,5 (8,6) 5 911,0 6 342,6 (6,8) Total des ventes de carburant pour le transport routier 13 299,1 11 851,5 12,2 51 023,2 53 412,4 (4,5) Autres revenus(2) :











États-Unis 16,9 11,4 48,2 45,6 43,8 4,1 Europe et autres régions 161,9 208,4 (22,3) 622,9 1 067,7 (41,7) Canada 8,1 15,2 (46,7) 35,9 49,4 (27,3) Total des autres revenus 186,9 235,0 (20,5) 704,4 1 160,9 (39,3) Total des ventes 17 592,7 16 264,4 8,2 69 263,5 71 856,7 (3,6) Marge brute sur les marchandises et services(1)(3) :











États-Unis 961,8 1 024,1 (6,1) 4 192,6 4 172,4 0,5 Europe et autres régions 301,5 239,3 26,0 1 079,3 925,2 16,7 Canada 179,2 199,7 (10,3) 833,5 841,8 (1,0) Marge brute totale sur les marchandises et services 1 442,5 1 463,1 (1,4) 6 105,4 5 939,4 2,8 Marge brute sur le carburant pour le transport routier(3) :











États-Unis 821,7 1 020,3 (19,5) 4 152,5 4 375,6 (5,1) Europe et autres régions 342,1 259,1 32,0 1 103,7 1 034,4 6,7 Canada 123,6 125,8 (1,7) 560,7 546,6 2,6 Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 1 287,4 1 405,2 (8,4) 5 816,9 5 956,6 (2,3) Marge brute sur les autres revenus(2)(3) :











États-Unis 10,3 11,4 (9,6) 39,0 43,8 (11,0) Europe et autres régions 34,3 21,1 62,6 106,5 82,9 28,5 Canada 7,0 7,8 (10,3) 30,1 29,4 2,4 Marge brute totale sur les autres revenus 51,6 40,3 28,0 175,6 156,1 12,5 Marge brute totale(3) 2 781,5 2 908,6 (4,4) 12 097,9 12 052,1 0,4 Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration 1 642,5 1 614,6 1,7 6 525,2 6 361,8 2,6 Perte (gain) sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs 4,3 (29,3) (114,7) 2,4 (67,6) (103,6) Amortissement et perte de valeur 492,5 389,6 26,4 1 760,1 1 525,9 15,3 Bénéfice d'exploitation 642,2 933,7 (31,2) 3 810,2 4 232,0 (10,0) Frais financiers nets 139,9 99,0 41,3 387,9 306,7 26,5 Bénéfice net 454,5 670,7 (32,2) 2 732,2 3 090,9 (11,6) Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (1,5) -- (100,0) (2,5) -- (100,0) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 453,0 670,7 (32,5) 2 729,7 3 090,9 (11,7) Données par action :











Bénéfice net par action de base (dollars par action) 0,47 0,68 (30,9) 2,82 3,07 (8,1) Bénéfice net par action dilué (dollars par action) 0,47 0,68 (30,9) 2,82 3,06 (7,8) Bénéfice net ajusté par action dilué (dollars par action)(3) 0,48 0,71 (32,4) 2,81 3,12 (9,9)



Période de 12

semaines

terminée le Période de 13

semaines

terminée le

Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le

(en millions de dollars US, sauf indication contraire) 28 avril 2024 30 avril 2023 Variation % 28 avril 2024 30 avril 2023 Variation % Autres données d'exploitation :











Pourcentage de marge brute sur les marchandises et

services(1)(3) :











Consolidé 35,1 % 35,0 % 0,1 34,8 % 34,4 % 0,4 États-Unis 34,1 % 34,1 % -- 34,0 % 33,8 % 0,2 Europe et autres régions 39,2 % 40,9 % (1,7) 39,2 % 38,8 % 0,4 Canada 34,9 % 34,1 % 0,8 34,0 % 33,1 % 0,9 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par

magasin comparable(4)(8) :











États-Unis(5)(6) (0,5 %) 3,3 %

(0,1 %) 4,3 %

Europe et autres régions(3)(7) (2,0 %) 3,0 %

0,1 % 3,1 %

Canada(5)(6) (3,4 %) 5,9 %

0,9 % 1,2 %

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport

routier(3) :











États-Unis (cents par gallon) 38,79 45,34 (14,4) 45,28 47,51 (4,7) Europe et autres régions (cents par litre) 8,30 10,60 (21,7) 8,73 9,98 (12,5) Canada (cents CA par litre) 13,68 12,13 12,8 13,35 12,75 4,7 Volume total de carburant pour le transport routier vendu :











États-Unis (millions de gallons) 2 118,1 2 250,3 (5,9) 9 171,7 9 209,7 (0,4) Europe et autres régions (millions de litres) 4 120,2 2 443,7 68,6 12 640,5 10 365,7 21,9 Canada (millions de litres) 1 226,5 1 403,6 (12,6) 5 665,9 5 690,1 (0,4) Croissance (diminution) du volume de carburant pour le

transport routier par magasin comparable(5)(8) :











États-Unis (1,6 %) 0,8 %

(0,8 %) (1,9 %)

Europe et autres régions(7) (1,7 %) (2,4 %)

(1,5 %) (3,2 %)

Canada (3,5 %) 6,0 %

1,6 % (0,1 %)



(en millions de dollars US, sauf indication contraire) Au

28 avril 2024 Au

30 avril 2023(9) Variation $ Données tirées du bilan :





Actif total 36 942,1 29 058,4 7 883,7 Dettes portant intérêt(3) 14 471,7 9 473,6 4 998,1 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 13 189,2 12 564,5 624,7 Ratios d'endettement(3) :





Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,50 : 1 0,41 : 1

Ratio d'endettement 2,21 : 1 1,50 : 1

Rentabilité(3)(9) :





Rendement des capitaux propres 21,2 % 24,7 %

Rendement des capitaux investis 13,3 % 17,5 %



(1) Comprend les revenus tirés des redevances de franchisage, des royautés et des remises sur certains achats effectués par les franchisés et les affiliés ainsi que de la vente en gros de marchandises. Les redevances de franchisage des magasins internationaux sous licence sont incluses sous les États-Unis. (2) Comprend les revenus tirés de la location d'actifs et de la vente d'énergie pour les moteurs stationnaires et de carburant pour le secteur de l'aviation. (3) Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement à nos mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS, ainsi que notre mesure de gestion du capital. (4) Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus des marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. (5) Pour les magasins corporatifs seulement. (6) Calculé sur la base des monnaies fonctionnelles respectives. (7) La croissance (diminution) des ventes de marchandise par magasin comparable et la croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable pour l'Europe et autres régions n'incluent pas les résultats de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE. (8) Présenté sur une base comparable de 12 et 52 semaines. (9) L'information au 30 avril 2023 a été ajustée en fonction de nos appréciations finales de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge pour les acquisitions de True Blue Car Wash LLC et Big Red Stores.

Chiffre d'affaires

Notre chiffre d'affaires a atteint 17,6 milliards $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, en hausse de 1,3 milliard $, soit une augmentation de 8,2 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023, principalement attribuable à la contribution des acquisitions, à la hausse des revenus de nos activités de vente en gros de carburant, ainsi qu'à la contribution de la croissance nette du nombre de magasins. Ces facteurs de croissance ont été en partie contrebalancés par l'impact de la semaine de moins du quatrième trimestre de l'exercice 2024 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023, par un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, par la faiblesse de l'achalandage alors que les consommateurs à faible revenu sont affectés par des conditions économiques difficiles, ainsi que par un volume vendu de carburant pour l'aviation moins élevé suite à un changement du modèle d'affaires. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 12,0 millions $ sur nos revenus du quatrième trimestre.

Pour l'exercice 2024, notre chiffre d'affaires a diminué de 2,6 milliards $, ou 3,6 %, par rapport à l'exercice 2023, principalement attribuable à un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, à l'impact de la semaine de moins de l'exercice 2024 comparativement à l'exercice 2023, à un volume vendu de carburant pour l'aviation moins élevé suite à un changement du modèle d'affaires, ainsi qu'à la faiblesse de l'achalandage alors que les consommateurs à faible revenu sont affectés par des conditions économiques difficiles. Ces facteurs de décroissance ont été en partie contrebalancés par la contribution des acquisitions et la hausse des revenus de nos activités de vente en gros de carburant. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 141,0 millions $ sur nos revenus de l'exercice 2024.

Revenus tirés des marchandises et services

Le total des revenus tirés des marchandises et services s'est élevé à 4,1 milliards $ au quatrième trimestre de l'exercice 2024, soit une diminution de 71,2 millions $, ou 1,7 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La diminution est principalement attribuable à l'impact de la semaine de moins du quatrième trimestre de l'exercice 2024 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023, ainsi qu'à la faiblesse de l'achalandage, partiellement contrebalancés par la contribution des acquisitions, qui s'est élevée à environ 302,0 millions $, et par la contribution de la croissance nette du nombre de magasins. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères n'a pas eu d'incidence sur nos revenus tirés des marchandises et services du quatrième trimestre. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont diminué de 0,5 % aux États-Unis, de 2,0 % en Europe et autres régions1, et de 3,4 % au Canada, toutes affectées par les contraintes sur les dépenses discrétionnaires dues à des conditions économiques difficiles pour les consommateurs à faible revenu, ainsi que par un déclin continu dans l'industrie des cigarettes, en partie contrebalancés par la croissance des autres produits de nicotine.

Pour l'exercice 2024, les revenus de marchandises et services ont augmenté de 252,5 millions $, ou 1,5 %, par rapport à l'exercice 2023, principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui s'est élevée à 567,0 millions $, en partie contrebalancée par l'impact de la semaine de moins de l'exercice 2024 comparativement à l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 3,0 millions $. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont diminué de 0,1 % aux États-Unis, alors qu'elles ont augmenté de 0,1 % en Europe et autres régions1 et de 0,9 % au Canada.

Ventes de carburant pour le transport routier

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, le total des ventes de carburant pour le transport routier s'est élevé à 13,3 milliards $, soit une augmentation de 1,4 milliard $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 13,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 1,4 milliard $, ou 12,1 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui s'est élevée à environ 2,5 milliards $, à une hausse des revenus de nos activités européennes de vente en gros suite à un changement de notre modèle d'affaires, ainsi qu'à la contribution de la croissance nette du nombre de magasins, en partie contrebalancées par l'impact de la semaine de moins du quatrième trimestre de l'exercice 2024 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023, par un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, qui a eu un impact négatif d'approximativement 405,0 millions $, ainsi que par la faiblesse de la demande de carburant. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 1,6 % aux États-Unis, de 1,7 % en Europe et autres régions, et de 3,5 % au Canada. Au cours du trimestre, la demande de carburant pour le transport routier a continué d'être défavorablement affectée par des conditions économiques difficiles.

Pour l'exercice 2024, les ventes de carburant pour le transport routier ont diminué de 2,4 milliards $ par rapport à l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 112,0 millions $. La diminution résiduelle d'environ 2,5 milliards $, ou 4,7 %, est principalement attribuable à un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, qui a eu un impact négatif d'approximativement 5,6 milliards $, à l'impact de la semaine de moins de l'exercice 2024 comparativement à l'exercice 2023 et à la faiblesse de la demande de carburant, en partie contrebalancés par la contribution des acquisitions qui s'est élevée à environ 3,9 milliards $, ainsi que par une hausse des revenus de nos activités européennes de vente en gros suite à un changement de notre modèle d'affaires. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 0,8 % aux États-Unis, de 1,5 % en Europe et autres régions, et ont augmenté de 1,6 % au Canada.

______________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Le tableau suivant donne un aperçu du prix de vente moyen sur le carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs dans nos différents marchés pour les huit derniers trimestres. Le prix de vente moyen du carburant pour le transport routier correspond aux ventes de carburant pour le transport routier divisées par le volume de carburant pour le transport routier vendu :

Trimestre 1er 2e 3? 4? Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 28 avril 2024











États-Unis (dollars US par gallon) 3,52 3,76 3,18 3,40 3,44

Europe et autres régions (cents US par litre) 98,02 108,87 112,53 125,90 113,64

Canada (cents CA par litre) 142,77 152,03 136,26 143,91 143,28 Période de 53 semaines terminée le 30 avril 2023











États-Unis (dollars US par gallon) 4,61 3,84 3,50 3,52 3,84

Europe et autres régions (cents US par litre) 129,11 117,39 113,55 109,77 118,51

Canada (cents CA par litre) 179,15 149,55 143,32 137,66 151,49

Autres revenus

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, le total des autres revenus s'est élevé à 186,9 millions $, soit une diminution de 48,1 millions $, ou 20,5 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La diminution est principalement attribuable à une diminution des ventes de carburant pour le secteur de l'aviation suite à un changement du modèle d'affaires, ainsi qu'à la diminution des prix de vente pour nos autres produits de carburant, ce qui a eu un impact minimal sur la marge brute1, partiellement contrebalancées par la contribution des acquisitions, qui a eu un impact d'environ 15,0 millions $. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères n'a pas eu d'impact sur les autres revenus du quatrième trimestre.

Pour l'exercice 2024, le total des autres revenus s'est élevé à 704,4 millions $, soit une diminution de 456,5 millions $ par rapport à l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 32,0 millions $. La diminution résiduelle d'environ 488,0 millions $, ou 42,0 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre.

Marge brute1

Notre marge brute a atteint 2,8 milliards $ au quatrième trimestre de l'exercice 2024, en baisse de 127,1 millions $, ou 4,4 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023, principalement attribuable à l'impact de la semaine de moins du quatrième trimestre de l'exercice 2024 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023 et la diminution des marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier, partiellement contrebalancés par la contribution des acquisitions. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet négatif net d'environ 1,0 million $.

Pour l'exercice 2024, notre marge brute a augmenté de 45,8 millions $, ou 0,4 %, comparativement à l'exercice 2023, principalement attribuable à la contribution des acquisitions et à la croissance organique de nos activités d'accommodation, en partie contrebalancées par la diminution des marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier et par l'impact de la semaine de moins de l'exercice 2024 comparativement à l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 2,0 millions $.

Marge brute sur les marchandises et services

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, notre marge brute sur les marchandises et services a été de 1,4 milliard $, soit une diminution de 20,6 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 1,0 million $. La diminution résiduelle d'environ 20,0 millions $, ou 1,4 %, est principalement attribuable à l'impact de la semaine de moins du quatrième trimestre de l'exercice 2024 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023 et à la faiblesse de l'achalandage, partiellement contrebalancés par la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 106,0 millions $. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services est demeuré stable aux États-Unis à 34,1 %, et a augmenté de 0,8 % au Canada pour s'établir à 34,9 %, principalement en raison d'un mix de produits différent. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a diminué de 1,7 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,2 %, principalement en raison de l'intégration de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE, dont le mix de produits est différent de celui de nos opérations en Europe et autres régions. En excluant cet impact, notre marge brute1 en Europe et autres régions aurait été stable.

______________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Au cours de l'exercice 2024, notre marge brute sur les marchandises et services s'est établie à 6,1 milliards $, soit une augmentation de 166,0 millions $ par rapport à l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 2,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 168,0 millions $, ou 2,8 %, est principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 235,0 millions $, et à la croissance organique de nos activités d'accommodation, partiellement contrebalancées par l'impact de la semaine de moins de l'exercice 2024 comparativement à l'exercice 2023. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,2 % aux États-Unis pour s'établir à 34,0 %, de 0,4 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,2 %, et de 0,9 % au Canada pour s'établir à 34,0 %.

Marge brute sur le carburant pour le transport routier

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 1,3 milliard $, soit une diminution de 117,8 millions $, ou 8,4 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La diminution est principalement attribuable à la baisse de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis et à l'impact de la semaine de moins du quatrième trimestre de l'exercice 2024 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023, en partie contrebalancés par la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 138,0 millions $. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères n'a pas eu d'impact sur la marge brute. Aux États-Unis, notre marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 38,79 ¢ par gallon, soit une baisse de 6,55 ¢ par gallon, en Europe et autres régions, elle s'est établie à 8,30 ¢ US par litre, soit une baisse de 2,30 ¢ US par litre, tandis qu'au Canada, elle s'est établie à 13,68 ¢ CA par litre, soit une hausse de 1,55 ¢ CA par litre. Aux États-Unis, les marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier ont connu une baisse au cours de la première moitié du trimestre, principalement en raison d'une diminution de la volatilité des prix du carburant pour le transport routier, mais sont revenues à un niveau plus habituel vers la fin du trimestre. En Europe et autres régions, notre marge brute unitaire1 sur le carburant a également été affectée par les changements dans nos activités de vente en gros, qui ont eu un effet négatif d'environ 0,60 ¢ US par litre sur la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier, ainsi que par des prix de détail bas dans certaines régions.

Au cours de l'exercice 2024, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 5,8 milliards $, soit une diminution de 139,7 millions $ par rapport à l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 4,0 millions $. La diminution résiduelle de 144,0 millions $, ou 2,4 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre. La marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 45,28 ¢ par gallon aux États-Unis, à 8,73 ¢ US par litre en Europe et autres régions, et à 13,35 ¢ CA par litre au Canada.

Le tableau suivant fournit certaines informations relatives aux marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier provenant de nos magasins corporatifs aux États-Unis et à l'impact des frais liés aux modes de paiement électronique pour les huit derniers trimestres :

(en cents US par gallon)









Trimestre 1er 2e 3? 4e Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 28 avril 2024









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 51,26 51,15 44,38 39,28 46,38 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 6,13 6,04 5,77 6,03 5,98 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 45,13 45,11 38,61 33,25 40,40 Période de 53 semaines terminée le 30 avril 2023









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 50,95 51,11 48,39 46,43 49,13 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 7,21 6,53 6,20 6,17 6,50 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 43,74 44,58 42,19 40,26 42,63

(1) Les dépenses liées aux modes de paiement électronique sont déterminées en attribuant la partie du total des dépenses liées aux modes de paiement électronique, qui sont incluses dans les Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, réputée liée aux transactions de carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs aux États-Unis.

Le tableau suivant présente les marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier de notre réseau en Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, pour les huit derniers trimestres :

Trimestre 1er 2e 3? 4e Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 28 avril 2024









Europe et autres régions (cents US par litre) 8,21 10,20 8,56 8,30 8,73 Canada (cents CA par litre) 13,25 13,63 12,99 13,68 13,35 Période de 53 semaines terminée le 30 avril 2023









Europe et autres régions (cents US par litre) 12,26 9,76 8,01 10,60 9,98 Canada (cents CA par litre) 14,04 12,55 12,52 12,13 12,75

Généralement, les marges du carburant pour le transport routier peuvent être volatiles d'un trimestre à l'autre, mais tendent à être plus stables sur des périodes plus longues. En Europe et autres régions, la volatilité des marges sur le carburant est influencée par la durée de la chaîne d'approvisionnement due à un modèle plus intégré. En Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, les frais liés aux modes de paiement électronique ne sont pas aussi volatiles qu'aux États-Unis.

Marge brute sur les autres revenus

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, notre marge brute sur les autres revenus a été de 51,6 millions $, soit une augmentation de 11,3 millions $ par rapport à la période correspondante de l'exercice 2023, principalement attribuable à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 15,0 millions $. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 1,0 million $.

Au cours de l'exercice 2024, notre marge brute sur les autres revenus a été de 175,6 millions $, soit une augmentation de 19,5 millions $, ou 12,5 %, par rapport à l'exercice 2023, principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 1,0 million $.

___________________________ 1Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« frais d'exploitation »)

Pour le quatrième trimestre et l'exercice 2024, les frais d'exploitation ont augmenté de 1,7 % et de 2,6 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice 2023. La diminution normalisée des frais d'exploitation1 était de 7,1 % et de 1,1 %, respectivement, telle que présentée dans le tableau suivant :



Période de 12

semaines

terminée le Période de 13

semaines

terminée le Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le

28 avril 2024 30 avril 2023 28 avril 2024 30 avril 2023 Croissance des frais d'exploitation, telle que publiée 1,7 % 8,8 % 2,6 % 8,1 % Ajustements :







Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux

acquisitions (9,9 %) (1,3 %) (4,7 %) (1,0 %) Diminution (augmentation) générée par la variation des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant les acquisitions 1,1 % (0,4 %) 1,1 % (1,7 %) Augmentation nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats -- (0,2 %) (0,1 %) (0,1 %) Diminution générée par l'effet net de la conversion de devises -- 2,0 % -- 2,7 % Ajustement de transition lié aux accords d'infonuagiques -- 1,0 % -- 0,3 % (Diminution) croissance normalisée des frais d'exploitation1 (7,1 %) 9,9 % (1,1) % 8,3 %

La diminution normalisée des frais d'exploitation1 pour le quatrième trimestre et l'exercice 2024 est principalement attribuable à l'impact de la semaine de moins du quatrième trimestre de l'exercice 2024 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023, ainsi qu'aux efforts stratégiques continus pour contrôler nos dépenses, incluant l'efficacité de notre main-d'oeuvre dans nos magasins. Notre contrôle des dépenses est souligné par une diminution normalisée des frais d'exploitation1 attribuable à un contrôle discipliné des coûts qui a plus que compensé les pressions inflationnistes, l'impact des coûts liés à la hausse des salaires minimums, ainsi que les investissements supplémentaires pour soutenir nos initiatives stratégiques.

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA[6] ») et BAIIA ajusté1

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, le BAIIA s'est chiffré à 1,1 milliard $, soit une diminution de 180,6 millions $, ou 13,7 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023. Le BAIIA ajusté du quatrième trimestre de l'exercice 2024 a diminué de 180,3 millions $, ou 13,6 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023, principalement attribuable à la diminution de la marge brute1 sur le carburant pour le transport routier, à l'impact de la semaine de moins du quatrième trimestre de l'exercice 2024 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023, ainsi qu'à la faiblesse de l'achalandage alors que les consommateurs à faible revenu demeurent affectés par des conditions économiques difficiles, partiellement contrebalancés par la contribution des acquisitions, qui s'est élevée à environ 98,0 millions $, et un contrôle rigoureux des frais d'exploitation. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 1,0 million $.

Au cours de l'exercice 2024, le BAIIA s'est chiffré à 5,6 milliards $, soit une baisse de 165,6 millions $, ou 2,9 %, comparativement à l'exercice 2023. Le BAIIA ajusté pour l'exercice 2024 a diminué de 161,2 millions $, ou 2,8 %, comparativement à l'exercice 2023, principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 1,0 million $.

Amortissement et perte de valeur (« amortissement »)

Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, notre dépense d'amortissement a augmenté de 102,9 millions $ comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact favorable net d'environ 1,0 million $. L'augmentation résiduelle d'environ 104,0 millions $, ou 26,7 %, est principalement attribuable aux investissements réalisés par l'entremise d'acquisitions d'entreprises, aux remplacements d'équipements, au déploiement de plusieurs projets technologiques, ainsi qu'à l'amélioration continue de notre réseau, partiellement contrebalancés par l'impact de la semaine de moins du quatrième trimestre de l'exercice 2024 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2023.

Pour l'exercice 2024, notre dépense d'amortissement a augmenté de 234,2 millions $, comparativement à l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact favorable net d'environ 2,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 236,0 millions $, ou 15,5 %, est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre, partiellement contrebalancées par l'impact de la perte de valeur sur notre participation dans Fire & Flower Holdings Corp. de 23,9 millions $ au cours de l'année comparable.

_____________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Frais financiers nets

Les frais financiers nets pour le quatrième trimestre et l'exercice 2024 ont totalisé 139,9 millions $ et 387,9 millions $, respectivement, soit une augmentation de 40,9 millions $ et de 81,2 millions $, respectivement, comparativement aux périodes correspondantes de l'exercice 2023. Une partie de la variation s'explique par certains éléments qui ne sont pas considérés comme indicatifs des tendances futures, comme le montre le tableau ci-dessous :



Période de 12

semaines

terminée le Période de 13

semaines

terminée le

Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le

(en millions de dollars US) 28 avril 2024 30 avril 2023 Variation 28 avril 2024 30 avril 2023 Variation Frais financiers nets, tels que publiés 139,9 99,0 40,9 387,9 306,7 81,2 Expliqués par :











(Perte) gain de change net(te) (5,2) 0,4 (5,6) 6,2 (0,7) 6,9 Variation de la juste valeur d'instruments financiers et

amortissement des écarts reportés 1,1 (0,1) 1,2 (10,7) 0,8 (11,5) Ajustement de reclassement d'un gain sur les swaps

de taux d'intérêt à départ différé -- -- -- 32,9 -- 32,9 Perte sur les billets à ordre convertibles comptabilisés

à la juste valeur par le biais du résultat net avant

leur échéance -- (26,4) 26,4 -- (26,4) 26,4 Variation résiduelle 135,8 72,9 62,9 416,3 280,4 135,9

La variation résiduelle pour le quatrième trimestre et l'exercice 2024 est principalement due à une dette moyenne à court terme et long terme plus élevée en lien avec nos récentes acquisitions, ainsi qu'à des taux d'intérêts plus élevés, partiellement contrebalancés par l'augmentation des revenus d'intérêts.

Impôts sur les bénéfices

Le quatrième trimestre de l'exercice 2024 affiche un taux d'imposition de 10,2 % comparativement à 19,2 % pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023. Le taux d'imposition du quatrième trimestre de l'exercice 2024 inclut un avantage fiscal net provenant d'une réorganisation interne, qui a eu un impact favorable de 6,5 %. La diminution résiduelle de 2,5 % provient principalement de l'impact d'une composition différente de nos revenus dans les différentes juridictions dans lesquelles nous opérons.

L'exercice 2024 affiche un taux d'imposition de 20,8 % comparativement à 21,3 % pour l'exercice 2023. Cette diminution est principalement attribuable à des raisons similaires à celles du quatrième trimestre.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société1

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du quatrième trimestre de l'exercice 2024 s'est chiffré à 453,0 millions $, comparativement à 670,7 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023, soit une diminution de 217,7 millions $, ou 32,5 %. Le bénéfice net par action dilué s'est quant à lui chiffré à 0,47 $, comparativement à 0,68 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet négatif net d'environ 1,0 million $ sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du quatrième trimestre de l'exercice 2024.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 s'est chiffré à approximativement 461,0 millions $, comparativement à 698,0 millions $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023, soit une diminution de 237,0 millions $, ou 34,0 %. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est chiffré à 0,48 $ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, comparativement à 0,71 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023, soit une diminution de 32,4 %.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société de l'exercice 2024 s'est chiffré à 2,7 milliards $, soit une diminution de 361,2 millions $, ou 11,7 %, par rapport à l'exercice 2023. Le bénéfice net par action dilué s'est quant à lui chiffré à 2,82 $, comparativement à 3,06 $ pour l'exercice précédent. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 4,0 millions $ sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société pour l'exercice 2024.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société pour l'exercice 2024 s'est chiffré à 2,7 milliards $, soit une baisse de 436,0 millions $, ou 13,8 %, comparativement à l'exercice 2023. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est chiffré à 2,81 $ pour l'exercice 2024, comparativement à 3,12 $ pour l'exercice 2023, soit une diminution de 9,9 %.

_____________________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Dividendes

Lors de sa réunion du 25 juin 2024, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 17,5 ¢ CA par action pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 aux actionnaires inscrits le 5 juillet 2024 et a approuvé son paiement pour le 19 juillet 2024. Il s'agit d'un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Pour l'exercice 2024, le conseil d'administration a déclaré des dividendes totalisant 66,50 ¢ CA par action, une augmentation de 25,5 %, comparativement à 53,00 ¢ CA pour l'exercice 2023.

Mesures non conformes aux normes comptables IFRS

Afin de fournir plus d'informations sur la performance de la société, les informations financières incluses dans nos documents financiers contiennent certaines données qui ne sont pas des mesures de performance reconnues par les normes comptables IFRS® telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« normes comptables IFRS ») et qui sont également calculées sur une base ajustée en excluant certains éléments spécifiques. Ces mesures de performance s'appellent les « mesures non conformes aux normes comptables IFRS ». Nous croyons que ces mesures non conformes aux normes comptables IFRS sont utiles à la direction, aux investisseurs ainsi qu'aux analystes, car elles fournissent plus d'informations pour mesurer la performance et la situation financière de la société.

Les mesures financières non conformes aux normes comptables IFRS suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Marge brute;

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté;

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société;

Dette nette portant intérêt.

Les ratios non conformes aux normes comptables IFRS suivants sont utilisés dans nos divulgations financières :

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services et Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier;

Croissance (diminution) normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration;

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable pour l' Europe et autres régions;

et autres régions; Bénéfice net ajusté par action dilué;

Ratio d'endettement;

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux investis.

La mesure de gestion du capital suivante est utilisée dans nos divulgations financières :

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale.

Des mesures financières supplémentaires sont également utilisées dans nos divulgations financières et ces mesures sont décrites lorsqu'elles sont présentées.

Les mesures financières et les ratios non conformes aux normes comptables IFRS, ainsi que la mesure de gestion du capital, sont principalement dérivés des états financiers consolidés, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par les normes comptables IFRS. Ces mesures non conformes aux normes comptables IFRS ne doivent pas être considérées séparément ou comme substituts à des mesures financières reconnues par les normes comptables IFRS. De plus, nos méthodes de calcul des mesures non conformes aux normes comptables IFRS peuvent différer de celles utilisées par d'autres sociétés ouvertes. Toute modification ou reformulation pourrait avoir une incidence significative. Ces mesures sont aussi présentées sur une base pro forma, en tenant compte des acquisitions et des nouvelles normes comptables, si celles-ci ont un impact matériel.

Marge brute. La marge brute se compose du chiffre d'affaires moins le coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur. Cette mesure est jugée utile pour évaluer la performance sous-jacente de nos activités.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du chiffre d'affaires et du coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les normes comptables IFRS, à la marge brute :



Période de 12

semaines

terminée le Période de 13

semaines

terminée le Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le (en millions de dollars US) 28 avril 2024 30 avril 2023 28 avril 2024 30 avril 2023 Chiffre d'affaires 17 592,7 16 264,4 69 263,5 71 856,7 Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur 14 811,2 13 355,8 57 165,6 59 804,6 Marge brute 2 781,5 2 908,6 12 097,9 12 052,1

Veuillez noter que le même rapprochement s'applique à la détermination de la marge brute par catégorie et par géographie présentée dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ».

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services. Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services correspond à la marge brute sur les marchandises et services divisée par les revenus tirés des marchandises et services. Ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services est jugé utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute par dollar de revenu.

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier. La marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier correspond à la marge brute sur le carburant pour le transport routier divisée par le volume total de carburant pour le transport routier vendu. Pour les États-Unis et l'Europe et autres régions, ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Pour le Canada, cette mesure est présentée en monnaie fonctionnelle et le tableau ci-dessous présente un rapprochement, pour le carburant pour le transport routier, des ventes et du coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les normes comptables IFRS, à la marge brute et à la marge brute unitaire du carburant pour le transport routier qui en résulte. Cette mesure est jugée utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute unitaire par gallon ou litre de carburant pour le transport routier vendu.



Période de 12

semaines

terminée le Période de 13

semaines

terminée le Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 28 avril 2024 30 avril 2023 28 avril 2024 30 avril 2023 Ventes de carburant pour le transport routier 1 736,0 1 894,7 7 978,0 8 412,4 Coût des ventes de carburant pour le transport routier, excluant amortissement et perte de valeur 1 568,2 1 724,5 7 221,4 7 686,7 Marge brute sur le carburant pour le transport routier 167,8 170,2 756,6 725,7 Volume total de carburant pour le transport routier vendu (en millions de litres) 1 226,5 1 403,6 5 665,9 5 690,1 Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier (cents CA par litre) 13,68 12,13 13,35 12,75

Croissance (diminution) normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« croissance (diminution) normalisée des frais d'exploitation »). La croissance (diminution) normalisée des frais d'exploitation consiste en la croissance (diminution) des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, ajustée pour tenir compte de l'impact des changements dans notre réseau, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, de l'impact d'éléments plus volatils sur lesquels nous avons un contrôle limité incluant, sans s'y limiter, l'effet net de la conversion de devises, les frais liés aux modes de paiement électronique excluant les acquisitions, et les frais d'acquisition, ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à contrôler nos frais d'exploitation sur une base comparable.

Les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement de la croissance des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration avec la croissance (diminution) normalisée des frais d'exploitation :



Période de 12

semaines

terminée le Période de 13

semaines

terminée le

Période de 13

semaines

terminée le Période de 12

semaines

terminée le

(en millions de dollars US, sauf indication contraire) 28 avril 2024 30 avril 2023 Variation 30 avril 2023 24 avril 2022 Variation Frais d'exploitation, de vente, généraux et

d'administration, tels que publiés 1 642,5 1 614,6 1,7 % 1 614,6 1 483,8 8,8 % Ajustements :











Augmentation provenant des frais d'exploitation

additionnels liés aux acquisitions (160,1) -- (9,9 %) (18,6) -- (1,3 %) Diminution (augmentation) générée par les variations des

frais liés aux modes de paiement électronique, excluant

les acquisitions 17,5 -- 1,1 % (6,0) -- (0,4 %) Augmentation nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats (0,3) -- -- (3,6) -- (0,2 %) Diminution générée par l'effet net de la conversion de devises -- -- -- 29,4 -- 2,0 % Ajustement de transition lié aux accords d'infonuagiques -- -- -- 15,1 -- 1,0 % (Diminution) croissance normalisée des frais d'exploitation 1 499,6 1 614,6 (7,1 %) 1 630,9 1 483,8 9,9 %



Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le

Période de 53

semaines

terminée le Période de 52

semaines

terminée le

(en millions de dollars US, sauf indication contraire) 28 avril 2024 30 avril 2023 Variation 30 avril 2023 24 avril 2022 Variation Frais d'exploitation, de vente, généraux et

d'administration, tels que publiés 6 525,2 6 361,8 2,6 % 6 361,8 5 884,5 8,1 % Ajustements :











Augmentation provenant des frais d'exploitation

additionnels liés aux acquisitions (298,7) -- (4,7 %) (59,3) -- (1,0 %) Diminution (augmentation) générée par les variations des

frais liés aux modes de paiement électronique, excluant

les acquisitions 68,0 -- 1,1 % (98,6) -- (1,7 %) Augmentation nette des frais d'acquisition constatés dans

les résultats (4,4) -- (0,1 %) (7,0) -- (0,1 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion de

devises (1,4) -- -- 159,6 -- 2,7 % Ajustement de transition lié aux accords d'infonuagiques -- -- -- 15,1 -- 0,3 % (Diminution) croissance normalisée des frais d'exploitation 6 288,7 6 361,8 (1,1 %) 6 371,6 5 884,5 8,3 %

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable en Europe et autres régions. Les ventes de marchandises par magasin comparable représentent les revenus cumulés des marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. Pour l'Europe et autres régions, la croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable est calculée sur la base de devises constantes en utilisant le taux de change moyen respectif de la période en cours pour la période en cours ainsi que pour la période correspondante. Pour l'Europe et autres régions, les ventes de marchandises par magasin comparable incluent celles des magasins corporatifs, ainsi que des magasins CODO et DODO qui ne sont pas inclus dans nos résultats consolidés. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à générer une croissance organique sur une base comparable dans l'ensemble de notre réseau de magasins en Europe et autres régions.

Les tableaux ci-dessous rapprochent les revenus tirés des marchandises et services, selon les normes comptables IFRS, aux ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions et le pourcentage de croissance (diminution) qui en résulte :



Période de 12

semaines

terminée le Période de 13

semaines

terminée le Période de 13

semaines

terminée le Période de 12

semaines

terminée le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 28 avril 2024 30 avril 2023 30 avril 2023 24 avril 2022 Revenus tirés des marchandises et services pour l'Europe et autres régions 769,9 585,7 585,7 571,4 Ajustements :







Revenus de services (101,3) (60,5) (60,5) (57,8) Effet net de change -- 1,8 -- (17,9) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes

de marchandises par magasin comparable (193,6) (12,5) (25,1) (12,5) Ventes de marchandises par magasin comparable non incluses dans nos

résultats consolidés, incluant l'incidence des conversions de magasins 88,4 60,6 75,3 75,4 Total des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et

autres régions 563,4 575,1 575,4 558,6 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin

comparable pour l'Europe et autres régions (2,0 %)

3,0 %





Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le Période de 52

semaines

terminée le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 28 avril 2024 30 avril 2023 30 avril 2023 24 avril 2022 Revenus tirés des marchandises et services pour l'Europe et autres régions 2 750,3 2 386,7 2 386,7 2 429,1 Ajustements :







Revenus de services (277,3) (200,5) (200,5) (205,0) Effet net de change -- 39,8 -- (178,4) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de

marchandises par magasin comparable (313,9) (51,6) (93,9) (50,5) Ventes de marchandises par magasin comparable non incluses dans nos

résultats consolidés, incluant l'incidence des conversions de magasins 324,6 308,0 332,7 357,1 Total des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et

autres régions 2 483,7 2 482,4 2 425,0 2 352,3 Croissance des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et

autres régions 0,1 %

3,1 %



Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté. Le BAIIA représente le bénéfice net, plus les impôts sur les bénéfices, les frais financiers nets et l'amortissement et perte de valeur. Le BAIIA ajusté représente le BAIIA ajusté pour exclure les frais d'acquisition, l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Ces mesures de performance sont jugées utiles pour faciliter l'évaluation de nos activités courantes et notre capacité à générer des flux de trésorerie afin de financer nos besoins en liquidités, y compris notre programme de dépenses en immobilisations, nos rachats d'actions et le paiement de dividendes.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les normes comptables IFRS, au BAIIA et au BAIIA ajusté :



Période de 12

semaines

terminée le Période de 13

semaines

terminée le Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le (en millions de dollars US) 28 avril 2024 30 avril 2023 28 avril 2024 30 avril 2023 Bénéfice net 454,5 670,7 2 732,2 3 090,9 Ajouter :







Impôts sur les bénéfices 51,4 159,6 715,9 838,2 Frais financiers nets 139,9 99,0 387,9 306,7 Amortissement et perte de valeur 492,5 389,6 1 760,1 1 525,9 BAIIA 1 138,3 1 318,9 5 596,1 5 761,7 Ajustements :







Frais d'acquisition 4,8 4,5 18,1 13,7 BAIIA ajusté 1 143,1 1 323,4 5 614,2 5 775,4

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté par action dilué. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société représente le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, ajusté des gains ou pertes de change, des frais d'acquisition, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, des pertes de valeur sur le goodwill, les investissements dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs, et l'impact des participations ne donnant pas le contrôle sur les items mentionnés précédemment. Ces mesures sont jugées utiles afin d'évaluer la performance sous-jacente de nos activités sur une base comparable.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, selon les normes comptables IFRS, au bénéfice net ajusté et au bénéfice net ajusté par action dilué :

(en millions de dollars US, excluant les montants par action, ou sauf indication

contraire) Période de 12

semaines

terminée le Période de 13

semaines

terminée le Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le 28 avril 2024 30 avril 2023 28 avril 2024 30 avril 2023 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 453,0 670,7 2 729,7 3 090,9 Ajustements :







Perte (gain) de change net 5,2 (0,4) (6,2) 0,7 Frais d'acquisition 4,8 4,5 18,1 13,7 Ajustement de reclassement d'un gain sur les swaps de taux d'intérêt à

départ différé -- -- (32,9) -- Perte de valeur sur notre participation dans Fire & Flower -- -- 2,0 23,9 Perte sur les billets à ordre convertibles comptabilisés à la juste valeur

par le biais du résultat net avant leur échéance -- 26,4 -- 26,4 Incidence fiscale des éléments ci-dessus et arrondissements (2,0) (3,2) 5,3 (3,6) Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 461,0 698,0 2 716,0 3 152,0 Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en millions) 961,5 985,4 968,2 1 009,5 Bénéfice net ajusté par action dilué 0,48 0,71 2,81 3,12

Dette portant intérêt. Cette mesure représente la somme des postes de bilan suivants : Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme, Dette à long terme, Portion à court terme des obligations locatives et Obligations locatives. Cette mesure est jugée utile pour faciliter la compréhension de notre situation financière par rapport aux obligations de financement. Le calcul de cette mesure de la situation financière est détaillé dans la section « Dette nette portant intérêt / capitalisation totale » suivante.

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale. Cette mesure représente la base du suivi de notre capital et est jugée utile afin d'évaluer notre santé financière, profil de risque, et notre capacité à rencontrer nos obligations de financement. La mesure procure aussi un aperçu de la structure de nos obligations de financement par rapport à notre capitalisation totale.

Le tableau ci-dessous présente le calcul de cette mesure de performance :

(en millions de dollars US, excluant les ratios) Au 28 avril 2024 Au 30 avril 20231 Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 1 066,8 0,7 Portion à court terme des obligations locatives 503,6 438,1 Dette à long terme 9 226,5 5 888,3 Obligations locatives 3 674,8 3 146,5 Dette portant intérêt 14 471,7 9 473,6 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (1 309,0) (834,2) Dette nette portant intérêt 13 162,7 8 639,4 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 13 189,2 12 564,5 Dette nette portant intérêt 13 162,7 8 639,4 Capitalisation totale 26 351,9 21 203,9 Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,50 : 1 0,41 : 1

Ratio d'endettement. Cette mesure représente une mesure de la santé financière et est jugée utile afin d'évaluer notre levier financier et notre capacité à s'acquitter de nos obligations de financement nettes en utilisant notre BAIIA ajusté et l'impact pro forma de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE pour la période de 52 semaines terminée le 28 avril 2024.

_____________________________ 1 L'information au 30 avril 2023 a été ajustée en fonction de nos appréciations finales de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge pour les acquisitions de True Blue Car Wash LLC et Big Red Stores.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la dette nette portant intérêt et du BAIIA ajusté, dont les méthodologies de calcul sont décrites dans d'autres tableaux de cette section, ainsi que l'impact pro forma de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE, avec le ratio d'endettement :



Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le (en millions de dollars US, excluant les ratios) 28 avril 2024 30 avril 20231 Dette nette portant intérêt 13 162,7 8 639,4 BAIIA ajusté 5 614,2 5 775,4 Ajustements pro forma(1) 328,7 -- BAIIA ajusté et ajustements pro forma 5 942,9 5 775,4 Ratio d'endettement 2,21 : 1 1,50 : 1

(1) Représente l'estimation du BAIIA préacquisition des actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE du 1er mai 2023 à la date d'acquisition, ainsi que l'impact estimé des synergies découlant de la transaction pour cette même période. Le BAIIA utilisé pour déterminer cet ajustement provient d'informations financières non auditées. Pour des informations supplémentaires sur les synergies attendues, veuillez consulter la section « Déclarations prospectives ».

Rendement des capitaux propres. Ce ratio est jugé utile pour évaluer la relation entre notre profitabilité et nos actifs nets et il procure aussi un aperçu sur l'efficience de l'utilisation de nos capitaux propres pour générer de la rentabilité pour nos actionnaires. Les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires de la société sont calculés en prenant la moyenne du solde de début et du solde de fin pour les périodes de 52 et 53 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, selon les normes comptables IFRS, avec le ratio de rendement des capitaux propres :



Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 28 avril 2024 30 avril 2023 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 2 729,7 3 090,9 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société - Solde d'ouverture 12 564,5 12 437,6 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société - Solde de clôture 13 189,2 12 564,5 Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires de la société 12 876,9 12 501,1 Rendement des capitaux propres 21,2 % 24,7 %





_____________________________________ 1 L'information au 30 avril 2023 a été ajustée en fonction de nos appréciations finales de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge pour les acquisitions de True Blue Car Wash LLC et Big Red Stores.

Rendement des capitaux investis. Ce ratio est jugé utile puisqu'il procure un aperçu de notre capacité à générer de la rentabilité à partir des capitaux investis dans nos opérations, pour évaluer notre efficience opérationnelle et nos décisions d'allocations de capitaux. Le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») représente le bénéfice net plus les impôts sur les bénéfices et les frais financiers nets. Les capitaux employés représentent l'actif total moins le passif à court terme ne portant pas intérêt, qui exclut la dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme et la portion à court terme des obligations locatives. Les capitaux employés moyens sont calculés en prenant la moyenne du i) solde d'ouverture des capitaux employés pour les périodes de 52 et 53 semaines et les ajustements pro forma et ii) solde de clôture des capitaux employés pour les périodes de 52 et 53 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les normes comptables IFRS, au BAII avec le ratio de rendement des capitaux investis, incluant l'impact pro forma de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE :



Période de 52

semaines

terminée le Période de 53

semaines

terminée le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 28 avril 2024 30 avril 20231 Bénéfice net 2 732,2 3 090,9 Ajouter :



Impôts sur les bénéfices 715,9 838,2 Frais financiers nets 387,9 306,7 BAII 3 836,0 4 235,8 Ajustements pro forma(1) 142,6 -- BAII et ajustements pro forma 3 978,6 4 235,8 Capitaux employés - Solde d'ouverture(2) 24 330,7 24 001,0 Ajustements pro forma(3) 4 766,0 -- Capitaux employés - Solde d'ouverture et ajustements pro forma 29 096,7 24 001,0 Capitaux employés - Solde de clôture(2) 30 684,3 24 330,7 Capitaux employés moyens 29 890,5 24 165,9 Rendement des capitaux investis 13,3 % 17,5 %

(1) Représente l'estimation du BAII préacquisition des actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE du 1er mai 2023 à la date d'acquisition, ainsi que l'impact estimé des synergies et des dépenses en capital requises pour cette même période. Le BAII utilisé pour déterminer cet ajustement provient d'informations financières non auditées. Pour des informations supplémentaires sur les synergies attendues, veuillez consulter la section « Déclarations prospectives ». (2) Le tableau ci-dessous rapproche les postes du bilan, selon les normes comptables IFRS, avec les capitaux employés:





(en millions de dollars US) Au 28 avril 2024 Au 30 avril 20231 Au 24 avril 2022 Actifs totaux 36 942,1 29 058,4 29 591,6 Moins : passif à court terme (7 828,2) (5 166,5) (6 017,4) Ajouter : dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 1 066,8 0,7 1,4 Ajouter : portion à court terme des obligations locatives 503,6 438,1 425,4 Capitaux employés 30 684,3 24 330,7 24 001,0

(3) Représente l'impact estimé des actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE sur le solde d'ouverture des capitaux employés, en utilisant la même méthodologie de calcul et basé sur les estimations préliminaires de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge pour cette acquisition à la date d'acquisition.





_____________________________ 1 L'information au 30 avril 2023 a été ajustée en fonction de nos appréciations finales de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge pour les acquisitions de True Blue Car Wash LLC et Big Red Stores.

Profil

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 31 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont approximativement 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : h ttps://corpo.couche-tard.com .

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les conflits militaires en cours, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Notre objectif de synergies repose entre autres sur notre analyse comparative des structures organisationnelles et du niveau actuel des dépenses au sein de notre réseau, ainsi que sur notre capacité à combler l'écart, le cas échéant. Notre objectif de synergies repose également sur notre évaluation des contrats en cours dans les zones géographiques d'opérations et sur la manière dont nous espérons pouvoir renégocier ces contrats pour profiter de notre pouvoir d'achat accru. De plus, notre objectif de synergies suppose que nous serons en mesure d'établir et de maintenir un processus efficace de partage des meilleures pratiques à travers notre réseau. Enfin, notre objectif repose également sur notre capacité à intégrer les activités acquises. Un changement important dans ces faits et hypothèses pourrait avoir un impact significatif sur notre estimation des synergies ainsi que sur le calendrier de mise en oeuvre de nos différentes initiatives. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Webdiffusion sur les résultats le 26 juin 2024 à 8 h (HAE)

Couche-Tard invite les analystes connus de la société à poser leurs questions à la direction le 26 juin 2024, pendant la période de questions et réponses de la webdiffusion.

Les analystes financiers, investisseurs, médias et toutes autres personnes intéressées à écouter la webdiffusion sur les résultats de Couche-Tard pourront le faire le 26 juin 2024 à 8 h (HAE), soit en se rendant sur le site internet de la société à https://corpo.couche-tard.com sous la rubrique « Investisseurs/Événements et présentations » ou en utilisant le lien suivant https://emportal.ink/3VkAEA1 pour accéder à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste. Un système automatisé retournera l'appel automatiquement pour vous donner accès à la conférence téléphonique.

Une autre option serait de composer directement le numéro afin d'accéder à la conférence par l'entremise d'un téléphoniste en signalant le 1-416-764-8682 ou le numéro international 1-888-390-0549, suivi par le code d'accès 05822728#.

Rediffusion : Les personnes qui sont dans l'impossibilité d'écouter la webdiffusion en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site Internet de la société pour une période de 90 jours suivant la webdiffusion.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

25 juin 2024 à 17:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :