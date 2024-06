Le dialogue commercial sino-suisse renforce les liens économiques à la CISCE Des dirigeants des deux pays évoquent de futures collaborations lors du second événement promotionnel de la CISCE à Zurich





ZURICH, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 juin, le dialogue commercial sino-suisse et la seconde édition helvétique de la China International Supply Chain Expo (CISCE) se sont tenus à Zurich. L'événement a coïncidé avec la visite d'une délégation commerciale chinoise menée par Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT).

Parmi les principaux participants ont figuré Ren Hongbin ; Chen Yun, consul général de Chine à Zurich et pour la Principauté du Liechtenstein ; Xie Guoxiang, ministre-conseiller de l'ambassade de Chine en Suisse ; Stefan Barny, directeur du réseau mondial et des relations institutionnelles de Switzerland Global Enterprise ; et Robert Wiest, président de la Chambre de commerce sino-helvétique. Plus d'une centaine de chefs d'entreprise des deux pays ont pris part à l'événement.

M. Ren a présenté le marché étendu et les chaînes industrielles intégrées de la Chine comme des avantages significatifs en termes de développement, couplés au statut économique avancé et aux capacités industrielles de la Suisse. Il a souligné les forces industrielles mutuelles et le potentiel de la chaîne d'approvisionnement, invitant les entités suisses à participer à la prochaine expo afin de renforcer les liens de coopération et de rationaliser les processus de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

M. Chen a rappelé l'importance de l'édition inaugurale de la CISCE, qui a démontré l'engagement de la Chine en faveur de l'ouverture économique, renforçant ainsi la confiance de la communauté internationale dans la seconde édition de l'exposition. Il a encouragé les entreprises suisses à profiter des opportunités offertes par l'expo pour entrer sur le marché chinois.

M. Xie a souligné les forces industrielles considérables de la Chine et de la Suisse et a mis en évidence le vaste potentiel de coopération. Il a encouragé davantage d'entreprises à poursuivre des collaborations concrètes avec la Chine.

M. Barny a déclaré que Switzerland Global Enterprise contribuerait à une participation accrue de la Suisse à la prochaine expo, une étape cruciale dans le renforcement des liens économiques sino-suisses et mondiaux.

M. Wiest s'est félicité des efforts déployés par le CCPIT pour organiser l'exposition, le décrivant comme une plateforme performante et professionnelle qui contribue au développement rationalisé du commerce international.

La seconde édition de la CISCE (du 26 au 30 novembre 2024 à Pékin) comprendra des espaces d'exposition consacrés à la fabrication avancée, aux véhicules intelligents, à l'agriculture verte, à l'énergie propre, à la technologie numérique, aux habitudes de vie saine, et aux services de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 400 entreprises, depuis les PME locales jusqu'aux sociétés mondiales, se sont engagées à participer.

