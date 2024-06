Taïwan, pionnier de l'avenir des outils matériels : Exposition IHT x TiTE





Lancement d'une nouvelle ère de fabrication par l'IA et de pérennisation du zéro émission nette à Taichung

TAIPEI, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Taïwan, leader sur le marché mondial des outils matériels, accueillera l'International Hardware Expo Taiwan & Taiwan International Tools & Hardware Expo (IHT x TiTE) du 16 au 18 octobre au centre d'exposition international de Taichung. Cet événement mettra en lumière les avancées révolutionnaires en matière de fabrication intelligente et de pérennisation du zéro émission nette.

Taïwan : La clé de l'écosystème mondial de l'industrie du matériel

Taïwan est à l'avant-garde d'un écosystème révolutionnaire pour l'industrie du matériel, fusionnant une expertise informatique de classe mondiale avec le développement durable pour créer une chaîne d'approvisionnement résiliente. Après avoir joué un rôle essentiel lors de la pandémie de COVID-19, Taïwan est aujourd'hui à la pointe de l'adoption de la technologie de l'IA et de la transformation vers le zéro émission nette. Les participants pourront explorer l'avenir à l'occasion du salon IHT x TiTE.

Taïwan : Votre premier partenaire pour une durabilité nette zéro

En tant que fournisseur mondial majeur d'outils matériels essentiels, Taïwan aide ses clients à atteindre des objectifs de zéro émission nette. Plus de 90 % des entreprises taïwanaises ont réalisé des bilans carbone et plus de 70 % d'entre elles ont mis en place des processus en faveur du zéro émission nette. Alors que les clients internationaux élaborent leurs stratégies, les entreprises taïwanaises avancent dans leurs projets, faisant de Taïwan un partenaire idéal pour les outils matériels durables.

Explorer les applications de la technologie de l'IA dans les outils matériels

Taïwan est à la pointe de l'intégration de l'IA dans les processus de production industrielle. L'expertise du pays s'étend à divers secteurs, notamment l'électronique grand public, la mode et les produits industriels. À l'occasion du salon IHT x TiTE, les visiteurs pourront se familiariser avec les applications de l'IA dans l'industrie des outils matériels, depuis les matériaux et l'équipement jusqu'aux processus.

Solutions d'approvisionnement à guichet unique : Taichung, Taïwan

Taïwan excelle dans le domaine des outils matériels et dispose d'importantes capacités de R&D et de fabrication. L'exposition IHT x TiTE organisée à Taichung, le coeur de l'industrie taïwanaise du matériel, offre une plateforme d'approvisionnement complète. Les acheteurs mondiaux peuvent visiter les usines des fabricants en moins d'une heure, ce qui facilite la négociation des commandes. Les grandes entreprises signent des contrats avec des fournisseurs à Taïwan pour bénéficier d'un avantage concurrentiel.

Présentation de l'écosystème de l'industrie du matériel le plus solide au monde

Organisé conjointement par Lanza International Co. et la Taiwan Hand Tool Manufacturer's Association, IHT x TiTE présente l'écosystème complet de l'industrie du matériel de Taïwan. L'exposition de cette année propose 7 thèmes principaux et accueille plus de 400 exposants venus de plus de 20 pays. Pour plus d'informations, visitez le site officiel ou contactez les organisateurs à l'adresse [email protected].

