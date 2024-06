KPS CAPITAL PARTNERS ANNONCE LA VENTE D'EVIOSYS À SONOCO POUR 3,615 MILLIARDS D'EUROS





NEW YORK, 25 juin 2024 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente pour vendre l'entreprise de son portefeuille, Eviosys (la « Société »), à Sonoco Products Company (« Sonoco », NYSE: SON), un leader mondial de l'emballage durable de grande valeur établi à Hartsville, en Caroline du Sud, pour 3,615 milliards d'euros (ou environ 3,9 milliards de dollars). Sonoco a l'option, dans certaines circonstances, de payer jusqu'à 200 millions de dollars de la contrepartie d'achat sous forme d'actions de Sonoco. La transaction devrait être conclue d'ici la fin de 2024, sous réserve de l'achèvement des consultations requises du comité d'entreprise, des approbations réglementaires requises et des autres conditions de clôture habituelles.

Eviosys est un important fournisseur mondial d'emballages métalliques, qui produit des boîtes de conserve alimentaires et des extrémités, des canettes aérosol, des couvercles de boîtes métalliques et des emballages promotionnels pour préserver les produits de centaines de marques de consommation. Eviosys a la plus grande présence sur le plan de la fabrication d'emballages métalliques alimentaires de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, avec plus de 6 300 employés dans 44 installations de fabrication dans 17 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Eviosys est un leader mondial en matière de développement durable, avec un portefeuille de produits entièrement composé d'emballages métalliques infiniment recyclables et un rendement de pointe dans un large éventail de mesures de développement durable.

KPS a créé Eviosys pour acquérir EMOA Food and Consumer Packaging Business, une entreprise de Crown Holdings, Inc. (« Crown », NYSE: CCK) en août 2021 dans le cadre d'une transaction d'exclusion d'entreprise mondiale très complexe. Crown a conservé une participation de 20 % dans Eviosys. KPS a mis sur pied une équipe de direction accomplie, dirigée par le chef de la direction Tomás López, pour diriger la transformation d'Eviosys en l'une des entreprises d'emballage les plus importantes et les plus rentables d'Europe. En moins de trois ans de propriété, KPS, en partenariat avec la direction, a réussi à transformer Eviosys en une entreprise entièrement indépendante et beaucoup plus rentable axée sur la croissance, l'innovation et la durabilité.

L'équipe de direction de KPS et d'Eviosys a structurellement amélioré la position stratégique et la compétitivité d'Eviosys, ce qui a entraîné une amélioration d'environ 50 % de la rentabilité en moins de trois ans de direction de KPS. KPS a investi près de 225 millions d'euros en dépenses en immobilisations et en ressources importantes pour exécuter un plan de transformation des activités complet axé sur l'optimisation de la présence manufacturière d'Eviosys afin de stimuler l'utilisation des actifs; la réduction des coûts d'exploitation et l'augmentation des volumes dans les régions nouvelles et existantes. Eviosys a réalisé des progrès remarquables dans l'avancement de ses objectifs de développement durable, dépassant ses objectifs publics de réduction des émissions de gaz à effet de serre et atteignant la cote EcoVadis Platine en 2023, ce qui la place dans le 1 % supérieur de toutes les entreprises classées par EcoVadis. Eviosys est aujourd'hui une entreprise florissante et indépendante qui offre à ses clients des solutions d'emballage métallique novatrices et durables selon les normes de qualité les plus élevées et à grande échelle.

Michael Psaros, cofondateur et associé directeur de KPS, a déclaré : « Eviosys est une autre démonstration de la stratégie d'investissement de KPS, qui consiste à voir de la valeur là où les autres ne la voient pas, à faire les bons achats et à améliorer les entreprises, dans l'ensemble des cycles économiques, des régions et des industries au fil des décennies.

Nous sommes fiers de l'extraordinaire transformation d'Eviosys sous notre direction. Eviosys démontre notre capacité à bâtir des entreprises de premier plan à l'échelle mondiale. Le succès de la Société est le résultat direct de l'engagement et de l'investissement de KPS dans la recherche et le développement, les nouveaux produits et technologies d'avant-garde, les installations de fabrication et les personnes de l'entreprise. Nous croyons que l'acquisition d'Eviosys par Sonoco profitera aux clients, aux employés et aux investisseurs des entreprises combinées. La logique industrielle est convaincante.

Nous félicitons et remercions Tomás López, chef de la direction d'Eviosys, ainsi que l'équipe de la haute direction de la Société, pour leur vision stratégique et leur exécution brillante, qui ont donné lieu à une création de valeur exceptionnelle sous la direction de KPS en peu de temps. Nous remercions également Crown d'être un partenaire très constructif et solidaire. »

Tomás López, chef de la direction d'Eviosys, a ajouté : « Depuis plus de 200 ans, Eviosys et ses entreprises précédentes fournissent des emballages métalliques de premier ordre qui rehaussent l'attrait des marques de nos clients. KPS a reconnu les occasions de placement et les avantages présentés par Eviosys. La vaste expertise et l'expérience en matière de fabrication de KPS nous ont fourni le plan et les ressources qui ont entraîné une énorme création de valeur. Nous remercions KPS d'avoir créé une culture d'entreprise axée sur l'amélioration continue, l'excellence de la fabrication et la gérance de l'environnement. Nous sommes fiers de nos employés, de nos produits et de nos services. En combinant nos efforts à ceux de Sonoco, nous nous efforcerons d'offrir nos solutions d'emballage novatrices, durables et de grande qualité à nos clients nouveaux et existants partout dans le monde. Nos entreprises partagent un fort engagement à offrir les plus hauts niveaux de service à la clientèle, de sécurité à nos employés et d'efficacité opérationnelle. »

Rothschild & Co a agi à titre de seul conseiller financier et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique de KPS et d'Eviosys. Morgan Stanley & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC ont agi à titre de conseillers financiers auprès de Sonoco, et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a agi à titre de conseiller juridique de Sonoco.

À propos d'Eviosys

À propos de KPS Capital Partners, LP

Par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, KPS gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs gérés est d'environ 21,6 milliards de dollars (en date du 31 mars 2024). Depuis plus de trente ans, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises de fabrication et des sociétés industrielles au sein de différents secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS génèrent des revenus annuels globaux d'environ 19,6 milliards de dollars, exploitent 223 installations de fabrication dans 26 pays et comptent environ 47 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à l'échelle mondiale (en date du 31 mars 2024). Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com .

À propos de Sonoco

Avec un chiffre d'affaires net d'environ 6,8 milliards de dollars en 2023, Sonoco compte environ 22 000 employés travaillant dans plus de 300 installations partout dans le monde, au service de certaines des marques les plus connues au monde. Avec notre objectif d'entreprise « De meilleurs emballages. Une vie meilleure. », Sonoco s'engage à créer des produits durables et un monde meilleur pour ses clients, ses employés et ses collectivités. Sonoco a été nommée l'une des entreprises les plus responsables des États-Unis par Newsweek. Pour en savoir plus sur la Société, consultez le www.sonoco.com .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des « énoncés prospectifs », y compris des déclarations concernant la transaction envisagée. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes comme « prévoit », « croit », « continue », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention », « peut », « planifie », « projet », « potentiel », « cherche », « devrait », « pense », « souhaite » et d'autres expressions semblables, ou ils peuvent indiquer des dates futures. Les énoncés prospectifs dans le présent document comprennent notamment les énoncés concernant les attentes de la Société quant à l'achèvement, au calendrier de la transaction envisagée, de la transaction envisagée, y compris en ce qui concerne les consultations du comité d'entreprise, les approbations réglementaires et la satisfaction des autres conditions de clôture, ainsi que les répercussions prévues de la transaction envisagée. Ces énoncés prospectifs sont sujets à des hypothèses, des risques et des incertitudes qui peuvent changer à tout moment, et les lecteurs sont donc avertis que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sont, entre autres, la survenance d'un événement, d'un changement ou d'autres circonstances qui pourraient donner lieu à la résiliation de l'accord définitif ou qui pourraient autrement faire en sorte que les transactions visées ne soient pas conclues, l'incapacité de la Société ou de Sonoco à satisfaire aux conditions de la clôture, ainsi que d'autres risques et incertitudes. À moins que la loi ne l'exige expressément, la Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour des énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments. Tous les énoncés prospectifs dans ce document sont entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

Déclarations des dirigeants des sociétés de portefeuille

Certaines déclarations faites par les dirigeants des sociétés de portefeuille dans le présent document visent à illustrer la relation d'affaires de KPS avec ces personnes, notamment en ce qui concerne les installations de KPS en tant que partenaire commercial, plutôt que les capacités ou l'expertise de KPS en matière de services-conseils en investissement. Les dirigeants des sociétés de portefeuille n'ont pas été rémunérés en lien avec la communication de ces déclarations, bien qu'ils reçoivent généralement une rémunération et des occasions de placement en lien avec leurs rôles de société de portefeuille, et dans certains cas possèdent également des titres de sociétés de portefeuille ou investissent dans des instruments parrainés par KPS. Ces rémunérations et placements exposent les participants à des conflits d'intérêts potentiels en faisant ces déclarations.

