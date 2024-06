Le Conseil de presse accueillera quatre nouveaux représentants du public





MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec est fier de présenter quatre membres du conseil d'administration issus du public, nouvellement nommés, qui entreront en fonction cet automne. Il s'agit de :

René Côté, Estrie

René Côté est professeur de droit à la retraite. Il a été doyen de la Faculté de science politique et de droit de l'UQAM et vice-recteur à la vie académique de l'université. En 2018, le gouvernement du Canada le nomme membre de la Commission du droit d'auteur du Canada. En 2020, le gouvernement du Québec le nomme président du Conseil de la justice administrative du Québec. Il occupe toujours ces deux fonctions, à temps partiel et vit dans les Cantons-de-l'Est.

Simon Denault, Montréal

Avocat détenant une maîtrise en gestion, Simon Denault s'est spécialisé en éthique, en déontologie et en gouvernance au sein de grandes institutions publiques. Ces dernières années, il a occupé des postes de direction en éthique et conformité à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à l'Université de Montréal et agit depuis peu à titre de chef adjoint au secrétariat de la gouvernance de la Ville de Laval. M. Denault a co-initié la création de la première certification universitaire en éthique et conformité avec l'École des dirigeants de HEC Montréal. Il agit à titre d'administrateur et de représentant du public au sein de divers ordres professionnels et comités d'éthique et de déontologie.

Renée Madore, Chaudière-Appalaches

Renée Madore a oeuvré pendant 34 ans dans la fonction publique québécoise, dont 22 ans dans des postes de gestion, avant de prendre sa retraite en février 2023. Aujourd'hui experte en résidence à l'École nationale d'administration publique (ENAP), Mme Madore fut notamment secrétaire adjointe à la francophonie, à la stratégie et à la diplomatie publique au sein du ministère du Conseil exécutif. Avocate de formation et membre du Barreau du Québec, elle a aussi agi à titre de secrétaire générale d'organismes publics et de membre de conseils d'administration, avec une implication particulière en tant que responsable en éthique.

Vilashi Patel, Montréal

Vilashi Patel est vice-présidente au sein du groupe financier Connor Clark & Lunn. Forte de quinze années d'expérience dans la gestion d'actifs institutionnels et du développement d'affaires, elle a acquis une expertise en leadership stratégique et en relations professionnelles. Elle est aussi mentore pour l'organisme VersaFi qui soutient les femmes qui oeuvrent dans le milieu des finances. Trilingue, venant d'une famille originaire de l'Inde, Mme Patel est active dans la communauté, notamment comme bénévole sur le comité organisateur d'évènements pour la Société de recherche sur le cancer.

Ces quatre nouveaux membres se joindront dès l'automne aux autres membres du conseil d'administration . Ils ont été recommandés par le comité de sélection du Conseil au terme d'un processus d'appel public de candidatures, puis nommés par le conseil d'administration.

« Je suis très heureux d'accueillir ces nouveaux membres dont les compétences bonifient l'ensemble du talent présent au conseil d'administration, a souligné le président du Conseil, Pierre-Paul Noreau. Je tiens également à remercier chaleureusement trois administrateurs qui termineront leurs mandats en octobre : Renée Lamontagne, Charles-Éric Lavery et Olivier Girardeau. Ils ont chacun, à leur manière, contribué de façon exemplaire aux travaux du Conseil de presse. »

Le Conseil de presse est tripartite : le conseil d'administration et le comité des plaintes sont composés de journalistes professionnels, de représentants des médias d'information et de personnes issues du public.

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui oeuvre depuis 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil. Il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune autre sanction que morale.

