Le premier ministre annonce un changement aux échelons supérieurs de la fonction publique





OTTAWA, ON, le 25 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le changement suivant aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Cynthia (Cindy) Termorshuizen, actuellement sous-ministre déléguée des Affaires étrangères et représentante personnelle du premier ministre (sherpa) pour le Sommet du G7, devient sous-ministre pour le Sommet du G7 et représentante personnelle du premier ministre (sherpa) pour les sommets du G7 et du G20.

Le premier ministre a également exprimé ses remerciements à Christopher MacLennan pour les services qu'il a rendus en tant que représentant personnel du premier ministre pour le Sommet du G20, ainsi que pour son dévouement constant au service des Canadiens à titre de sous-ministre du Développement international.

Note biographique

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Privy Council Office

25 juin 2024 à 16:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :