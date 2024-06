La Régie de l'énergie lance un nouvel outil interactif pour suivre les prix de l'essence au Québec





MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - La Régie de l'énergie est fière d'annoncer le lancement d'une nouvelle fonctionnalité sur son site web permettant aux consommateurs d'accéder aux prix moyens quotidiens et hebdomadaires de l'essence ordinaire au Québec. Cet outil, présenté sous forme de graphique dynamique, vise à offrir une transparence accrue et à améliorer l'expérience des utilisateurs en matière de suivi des prix de l'essence par région et sous-région.

Une visualisation des données simple et accessible

Grâce à ce nouvel outil numérique, les consommateurs peuvent maintenant consulter les prix de l'essence de manière claire et intuitive. La visualisation des données s'opère en sélectionnant une région, une sous-région ainsi qu'une période s'échelonnant sur deux ans.

Ainsi, d'un simple coup d'oeil, les utilisateurs ont accès à l'évolution quotidienne du prix moyen de l'essence ordinaire et pourront planifier leurs achats de manière stratégique tout en ayant une meilleure connaissance des fluctuations du marché.

Pour découvrir cette nouvelle fonctionnalité et accéder aux prix de l'essence ordinaire dans votre région, visitez notre site web à l'adresse suivante :

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/consommateurs/informations-pratiques/prix-des-produits-petroliers

Un engagement pour l'innovation et la transparence

La Régie demeure engagée à offrir des outils innovants pour soutenir les consommateurs québécois. D'autres fonctionnalités interactives seront implantées prochainement sur le site web de la Régie permettant de rendre l'information encore plus accessible pour le grand public.

À propos de la Régie de l'énergie

La Régie de l'énergie est un tribunal administratif de régulation économique qui encadre et surveille le secteur énergétique. Elle fixe, notamment, les tarifs et les conditions de services destinés aux consommateurs québécois d'électricité et de gaz naturel. Elle traite les plaintes des consommateurs de gaz naturel et d'électricité. Elle surveille les prix des produits pétroliers. Elle adopte et surveille l'application des normes de fiabilité du réseau de transport d'électricité. Elle exerce ses fonctions de manière à assurer la conciliation de l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable des entreprises règlementées, en favorisant la satisfaction des besoins énergétiques du Québec dans une perspective de développement durable.

SOURCE Régie de l'énergie

25 juin 2024 à 16:29

