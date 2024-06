Bluecrux renforce sa présence mondiale avec un bureau à Barcelone





MALINES, Belgique, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Bluecrux, chef de file mondial du conseil et de la technologie pour la chaîne de valeur, a ouvert un nouveau bureau dans la ville dynamique de Barcelone, en Espagne. Marquant une étape importante dans l'engagement de l'entreprise en faveur de son expansion internationale, il s'agit ainsi de son neuvième bureau dans le monde.

Barcelone est connue pour ses talents en matière de chaîne d'approvisionnement, ce qui en fait le lieu idéal pour renforcer la présence internationale de Bluecrux. L'entreprise a vocation à constituer le meilleur vivier de talents et à offrir un service local de premier plan à ses précieux clients internationaux. Dirigée par des experts qui connaissent parfaitement le marché, l'équipe de Bluecrux Barcelone est prête à stimuler la croissance et l'innovation dans le pays.

« L'ouverture d'un bureau à Barcelone est un élément crucial de notre stratégie visant à établir des pôles de talents dans des lieux stratégiques et à anticiper l'avenir du monde du travail », déclare Koen Jaspers, CEO, Bluecrux.« Nous sommes ravis de pouvoir tirer parti du riche vivier de talents de la région pour mieux servir nos clients et poursuivre notre croissance. »

Cette expansion témoigne de la volonté de Bluecrux d'investir dans des régions à fort potentiel et de fournir un service d'exception aux quatre coins du globe.

Outre l'Espagne, Bluecrux possède des bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, en Suisse, à Singapour et aux États-Unis.

À propos de Bluecrux

Créé en 2011, Bluecrux est une société de conseil et de technologie de la chaîne de valeur, qui aide les entreprises internationales à diriger et à optimiser leurs chaînes d'approvisionnement. La croissance internationale de l'entreprise et ses technologies innovantes, Binocs et Axon, reflètent son objectif d'allier expertise et technologie, en transformant les défis en opportunités.

25 juin 2024 à 15:53

