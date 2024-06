La 9e édition du Rendez-vous Acadie-Québec fut un réel succès





CARAQUET, NB, le 25 juin 2024 /CNW/ - Jeudi dernier se clôturait la 9e édition du Rendez-vous Acadie-Québec dans la Péninsule acadienne. Les organisateurs, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB), et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), sont très heureux du niveau de participation et des échanges qui ont eu lieu durant ces trois jours.

« C'est l'une des meilleures éditions en termes de participation depuis les débuts du RVAQ » indique Gaetan Thomas, président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick. « Et que dire des rendez-vous d'affaires, c'est plus de 300 rencontres qui ont eu lieu, ce qui signifie de meilleures opportunités pour développer des affaires » poursuit-il.

Pour sa part, Florent Favrel, directeur Corridors de commerce pour la Fédération des chambres de commerce du Québec se réjouit de la participation québécoise. « Nous avons eu la chance de discuter avec quelques-unes de nos entreprises, et déjà, des partenariats s'amorcent ». Plusieurs témoignages d'appréciation de cette édition furent reçus et les organisateurs se réjouissent du succès et des retombées économiques pour nos deux provinces.

Nancy Godin, propriétaire de Salicorne Consultation et chargée de projet responsable de l'organisation de cette 9e édition ajoute : « J'ai regardé les premières évaluations reçues, et de façon préliminaire, 81% des répondant indique entamer des ententes de collaboration grâce à leur participation. Et pour ceux qui ont bien voulu indiquer les retombées estimées, celles-ci seraient d'environ 1,3 million de dollars pour le moment ».

À propos du Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB)

Fondé en 1979, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) est aujourd'hui le plus grand réseau d'affaires francophone des provinces atlantiques. Il représente les entreprises francophones de tous les secteurs économiques de la province du Nouveau-Brunswick. Sa mission est de représenter les intérêts de la communauté d'affaires francophone pour assurer son développement et sa compétitivité et, de ce fait, contribuer au développement économique de la province.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45?000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

25 juin 2024 à 15:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :