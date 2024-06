Le Collaboratorium BMO de l'Université de la vallée du Fraser (UFV) rend la recherche critique accessible aux communautés autochtones





CHILLIWACK, BC, le 25 juin 2024 /CNW/ - Lors d'une célébration au campus Chilliwack de l'UFV aujourd'hui, BMO a annoncé une contribution de 440 000 $ sur cinq ans pour soutenir le Collaboratorium BMO. Partenariat passionnant entre BMO et le Peace and Reconciliation Centre (PARC - Centre pour la paix et la réconciliation) de l'UFV, le Collaboratorium BMO est un programme qui offre aux étudiants de l'UFV une formation à la recherche et une expérience pratique au profit des communautés qui les entourent. L'événement comprenait une présentation des étudiants du PARC, des tambours et des danses indigènes, ainsi qu'une table ronde avec des étudiants et des partenaires communautaires.

Lancé en tant que projet pilote en 2021, le Collaboratorium BMO a été créé par le directeur du PARC, le Dr Keith Carlson, pour permettre aux organismes communautaires d'accéder à des recherches sophistiquées à une fraction du coût d'un consultant d'entreprise. Il va maintenant devenir un organisme de recherche entièrement financé, guidé par Leanne Jarrett, nouvellement nommée coordinatrice de la recherche. La moitié des partenariats qui ont été créés grâce au Collaboratorium BMO le sont avec des communautés autochtones.

« Nous sommes très fiers du travail accompli et des partenariats qui ont été encouragés par le biais du Collaboratorium BMO, et nous sommes ravis de célébrer cette généreuse contribution de BMO, s'est réjouie la présidente et vice-chancelière de l'UFV, la Dre Joanne MacLean. Ce soutien nous permet de construire sur les bases solides qui ont été mises en place, en offrant davantage de possibilités aux étudiants de l'UFV et en menant des recherches probantes avec nos nombreux partenaires communautaires. »

L'idée du Collaboratorium BMO est née d'une série de discussions que le Dr Carlson a eues avec des organismes à but non lucratif, des groupes des Premières Nations et des municipalités. Il a constaté qu'ils avaient une liste de projets de recherche qu'ils souhaitaient réaliser, mais qu'ils n'avaient pas de budget.

Grâce au Collaboratorium BMO, au coût de 12 000 $, les partenaires communautaires ont accès pendant 14 semaines à un étudiant stagiaire rémunéré qui a suivi une formation méthodologique intensive et possède les compétences nécessaires pour concevoir et exécuter un plan de recherche assorti d'échéances et de résultats mesurables.

« Le Collaboratorium BMO est unique en raison de la valeur et de la qualité de la recherche qu'il offre aux communautés autochtones et à d'autres partenaires, explique le Dr Carlson, ajoutant que la moitié des partenariats communautaires ont été établis avec des communautés autochtones telles que la Première Nation de Matsqui, la Première Nation Sumas et la Première Nation de Seabird Island. »

Le travail du Dr Carlson et du Collaboratorium BMO a été récompensé en 2023 par le prix Outstanding BC Heritage Award in Indigenous and Diverse Cultures décerné par Heritage Abbotsford.

Outre l'embauche d'un coordinateur de recherche, le financement de BMO permettra d'établir des partenariats avec des groupes communautaires qui n'ont peut-être pas le budget nécessaire pour accueillir un étudiant en stage. Le financement permettra aux étudiants de travailler avec du matériel récent (ordinateurs portables, numériseurs, etc.) et les aidera à couvrir leurs frais de déplacement. Ce partenariat sera également célébré dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l'UFV, en honorant le passé, en célébrant le présent et en cocréant l'avenir 50 ans plus tard.

« Avec un coordinateur en place, nous pourrons travailler tout au long de l'année avec nos partenaires communautaires pour demander des subventions et aider à la consultation préliminaire, poursuit le Dr Carlson. Nous serons en mesure de renforcer les liens et d'approfondir notre engagement grâce à ces partenariats. »

« Nous sommes honorés de soutenir le travail du Collaboratorium BMO, qui répond à un grand besoin au sein des communautés autochtones tout en créant des possibilités pour les étudiants, a déclaré Michael Bonner, chef, Distribution, segment Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada; chef, Stratégies en matière de services bancaires aux Autochtones de BMO; et coprésident, Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO. Nous entretenons une relation solide avec l'UFV depuis 1999, améliorant l'expérience des étudiants et assurant leur réussite à long terme, dans le cadre de la raison d'être de BMO, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

À ce jour, BMO a versé 1,03 million de dollars à l'UFV, sous la forme de commandites et de bourses d'études.

BMO produit chaque année un Rapport sur les partenariats et les progrès en matière autochtone intitulé wîcihitowin, un terme nêhiyawêwin/cri qui signifie « s'aider et se soutenir mutuellement ». Le rapport met en lumière les partenariats de BMO avec les communautés autochtones et son engagement à leur égard, grâce à des récits inspirants de clients, d'employés et de leaders communautaires autochtones.

Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, souhaitez participer au Collaboratorium BMO 2025 en tant que partenaire communautaire, ou si vous souhaitez en savoir plus, envoyez un courriel à [email protected].

À propos de l'UFV

Située dans la magnifique vallée du Fraser, à l'est de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, l'Université de la vallée du Fraser (UFV) est une université publique pleinement accréditée (en anglais), qui accueille environ 15 000 étudiants par an. L'UFV a des campus et des sites (en anglais) à Abbotsford, Chilliwack, Mission et Hope, et une présence grandissante à Chandigarh, en Inde (en anglais). Nous offrons plus de 100 programmes (en anglais), dont trois maîtrises, 21 baccalauréats avec des majeures, des mineures et des mineures élargies dans plus de 35 domaines, quatre certificats d'études supérieures et plus d'une douzaine de programmes de commerce et de technologie (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE Université de la vallée du Fraser

25 juin 2024 à 15:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :