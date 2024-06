Andersen Global signe un accord de collaboration avec Celen en Turquie





Andersen Global poursuit son expansion en Turquie avec l'arrivée de Celen Corporate Property Valuation & Counseling Inc. (Celen), qui ajoute des ressources d'évaluation aux capacités fiscales et juridiques existantes de l'association de cabinets.

Les 50 années d'expérience pratique élargie et diversifiée dans divers domaines de la construction, des infrastructures, du développement industriel et des environnements d'investissement permettent à Celen d'offrir une gamme complète de services d'évaluation aux entreprises publiques turques et mondiales, aux organismes publics, aux entreprises privées et aux foyers. Fondée en 1995 et dirigée par l'associé Guniz Celen, la pratique d'évaluation de Celen fournit des solutions dans plus de 18 pays et est devenue l'une des sociétés d'évaluation les plus reconnues en Turquie.

« Au fil des ans, nous avons établi de solides relations avec nos clients en leur proposant des solutions efficaces et innovantes dans un contexte de grande incertitude », a déclaré M. Guniz. « Nous nous réjouissons de travailler avec les cabinets membres et collaborateurs d'Andersen Global pour offrir à nos clients une gamme complète de services intégrés et transfrontaliers et maintenir notre avantage concurrentiel sur le marché ».

« Celen partage notre volonté de fournir à nos clients le meilleur service qui soit », a déclaré Mark L. Vorsatz, CEO d'Andersen. « Les compétences de M. Guniz et de son équipe dans le secteur de l'évaluation soutient notre engagement à fournir aux clients des solutions holistiques et sans frontières, en créant des relations de travail synergiques entre les sociétés collaboratrices et membres en Turquie ainsi que dans toute la région ».

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de spécialistes de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 17 000 spécialistes dans le monde entier et est présente dans plus de 450 sites au travers de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

25 juin 2024 à 14:55

