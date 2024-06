Le ministre Vandal annonce un investissement fédéral pour soutenir la réconciliation économique et la diversité culturelle au Manitoba





Financement de plus de 3,9 millions de dollars de PrairiesCan pour soutenir des entrepreneurs de six collectivités du Manitoba

WINNIPEG, MB, le 25 juin 2024 /CNW/ - La diversité est l'une des plus grandes forces du Canada, et c'est d'autant plus vrai au Manitoba. Notre économie est gagnante lorsque les entrepreneurs d'origines diverses ont une base solide pour développer leurs entreprises. En encourageant la croissance et l'innovation dans les collectivités de la province, le gouvernement du Canada prend des mesures importantes pour faire en sorte que les entrepreneurs du Manitoba aient accès à des soutiens essentiels et que les entreprises autochtones prospèrent.

Aujourd'hui, au Manitou a bi Bii daziigae du Exchange District Campus de RRC Polytech, l'honorable Dan Vandal, minister de PrairiesCan, a annoncé un financement de plus de 3,9 millions de dollars au profit de six projets menés dans province afin de contribuer à soutenir le développement économique et l'inclusion au Manitoba.

Ces investissements contribueront à créer des emplois, à former des personnes, à aider des petites et moyennes entreprises et à accroître les ventes à l'exportation. Les organisations livrant ces projets sont situées un peu partout au Manitoba : Westman Immigrant Services, à Brandon, les collectivités de Swampy Cree Tribal Council Inc., le Centre d'emploi et de formation Atoskiwin de la Nation crie de Nisichawayasihk, le National Indigenous Residential School Museum à Portage la Prairie ainsi que RRC Polytech et Indigenous Tourism Manitoba à Winnipeg.

Les investissements dans les projets sont soutenus grâce au programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC), au programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), au Fonds pour la croissance du tourisme (FCT) et au Fonds d'aide au tourisme (FAT). PrairiesCan administre les quatre programmes fédéraux au Manitoba.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à créer des possibilités économiques et à veiller ce que tout le monde reçoive un traitement équitable. En réalisant des investissements stratégiques qui soutiennent l'entrepreneuriat autochtone et les communautés, nous créons de nouvelles possibilités. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront d'offrir de la formation et du mentorat, d'aider les entrepreneurs à prendre des risques et de favoriser la croissance des entreprises. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Créer des possibilités de promouvoir l'entrepreneuriat autochtone est un rôle que CRR Polytech doit jouer alors que nous continuons à soutenir la réussite des étudiants au Manitoba. L'apprentissage tout au long de la vie est une seconde nature et se transmet de génération en génération. Mittohnee Pogo'otah (Mittohnee) est une telle leçon, que mon père a apprise dans sa jeunesse d'un membre plus âgé de notre communauté lors d'une partie de chasse. Elle signifie : "Si tu dois le faire, fais-le bien. Si tu ne sais pas comment bien le faire, apprends-le". C'est ici que nous pouvons réunir la discipline et l'innovation nécessaires pour apprendre. Grâce à Mittohnee, nous créerons l'espace et fournirons les ressources et le mentorat nécessaires pour aider à transformer les idées d'affaires que les étudiants autochtones développent en classe en entreprises prospères qui peuvent avoir un impact positif sur leur communauté. Il s'agit d'un exemple manitobain unique de réconciliation économique en action et, grâce au soutien de Développement économique Canada pour les Prairies, de la Province du Manitoba, de TD Canada Trust et de Canada-Vie, RRC Polytech sera le premier établissement d'enseignement postsecondaire à proposer cette initiative unique dans la province. »

-Jamie Wilson, vice-président, Stratégie pour les Autochtones, Recherche et développement des entreprises, RRC Polytech

« Grâce au partenariat avec PrairiesCan et au Fonds d'aide au tourisme, le National Indigenous Residential School Museum, dont les propriétaires et les exploitants sont Autochtones, soutient le tourisme de la Première Nation de Long Plain et de Portage la Prairie, tout en jouant un rôle éducatif important dans le parcours de réconciliation des visiteurs. Ce soutien essentiel constitue une étape importante de l'engagement continu de PrairiesCan en faveur de la vérité et de la réconciliation, alors que nous continuons à faire progresser notre vision du musée et à offrir aux visiteurs une expérience puissante et authentique. »

-Chef David Meeches, Première Nation de Long Plain



« La région de Westman a connu une croissance sans précédent du nombre d'immigrants et d'étudiants étrangers. Grâce à leur expertise professionnelle, à leur expérience unique dans le secteur et à leur large exposition internationale, nombre de ces personnes aspirent à créer leur propre entreprise. Bien que ces nouveaux arrivants aient un potentiel considérable, ils ont besoin d'un soutien supplémentaire pour mieux comprendre les réglementations locales ou les ressources existantes pour lancer ou développer leur entreprise. Grâce à l'investissement de PrairiesCan, le nouveau carrefour de l'entrepreneuriat situé au centre-ville de Brandon peut combler cette lacune en donnant à ces personnes accès à de la formation, à du mentorat, à des possibilités de réseautage et à d'autres ressources communautaires. Cette initiative soutiendra également un écosystème visant à mettre en relation de nouveaux entrepreneurs immigrants et des entreprises locales établies, ce qui renforcera le tissu économique de notre région. »

-Enver Naidoo, directeur général, Westman Immigrant Services

« Indigenous Tourism Manitoba exprime sa gratitude pour le soutien accordé par PrairiesCan. Cette aide financière permettra d'élaborer une stratégie globale de tourisme autochtone au Manitoba pour les cinq prochaines années, de créer un programme de formation de guides touristiques autochtones et d'établir des partenariats de collaboration avec les communautés autochtones afin d'améliorer la participation des visiteurs à leurs événements annuels. »

-Holly Courchene, directrice générale, Indigenous Tourism Manitoba

Faits en bref

Le programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) vise à générer une croissance économique durable et inclusive et à aider les collectivités de l' Alberta , de la Saskatchewan et du Manitoba à participer pleinement aux occasions économiques et à en tirer profit.





, de la et du à participer pleinement aux occasions économiques et à en tirer profit. Dans le cadre du programme EIR, le gouvernement du Canada effectue des investissements ciblés dans les organismes sans but lucratif qui soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires afin qu'elles puissent innover, croître et être concurrentielles à l'échelle mondiale. Le programme EIR est ouvert aux organismes sans but lucratif qui appuient les entreprises, les innovateurs et les entrepreneurs en matière de démarrage, de croissance, de productivité, de commercialisation et d'adoption des technologies, ainsi que d'attraction des exportations et des investissements.





effectue des investissements ciblés dans les organismes sans but lucratif qui soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires afin qu'elles puissent innover, croître et être concurrentielles à l'échelle mondiale. Le programme EIR est ouvert aux organismes sans but lucratif qui appuient les entreprises, les innovateurs et les entrepreneurs en matière de démarrage, de croissance, de productivité, de commercialisation et d'adoption des technologies, ainsi que d'attraction des exportations et des investissements. Le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) vise à aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux qui positionnent le Canada comme une destination de premier choix en toutes saisons pour les voyageurs domestiques et internationaux.





comme une destination de premier choix en toutes saisons pour les voyageurs domestiques et internationaux. Le Fonds d'aide au tourisme (FAT) a aidé des entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future. Les demandes au titre de ce fonds ne sont plus acceptées.

Document d'information

Le gouvernement du Canada investit 3 923 289 $ pour soutenir six (6) projets menés au Manitoba. Les investissements combinés soutiendront le développement économique, l'entrepreneuriat et la croissance inclusive au Manitoba.

Programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) - Investissement de 1 749 289 $

Par l'entremise du programme DEDC, PrairiesCan fait des investissements ciblés qui visent à générer une croissance économique durable et inclusive, et à aider les collectivités de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba à participer pleinement aux occasions économiques et à en tirer profit. Trois organismes du Manitoba bénéficiant de ce financement ont été annoncés aujourd'hui :

Centre d'emploi et de formation Atoskiwin (500 000 $) - Nation crie de Nisichawayasihk

Accroître la formation dans les métiers et l'offre de logements écologiques pour les Premières Nations du Nord du Manitoba .

Accroître la formation dans les métiers et l'offre de logements écologiques pour les Premières Nations du Nord du . Swampy Cree Tribal Council Inc. (81 119 $) - Nation crie d'Opaskwayak

Accroître la prospérité économique pour les communautés autochtones du Nord du Manitoba

Accroître la prospérité économique pour les communautés autochtones du Nord du Westman Immigrant Services (1 168 170 $) - Brandon

Mettre sur pied un centre de renforcement des capacités entrepreneuriales afin de soutenir les nouveaux arrivants dans l'Ouest du Manitoba .

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) - Investissement de 1 500 000 $

Dans le cadre du programme EIR, le gouvernement du Canada effectue des investissements ciblés dans les organismes sans but lucratif qui soutiennent les entreprises des secteurs prioritaires afin qu'elles puissent innover, croître et être concurrentielles à l'échelle mondiale. Le programme EIR est ouvert aux organismes sans but lucratif qui appuient les entreprises, les innovateurs et les entrepreneurs en matière de démarrage, de croissance, de productivité, de commercialisation et d'adoption des technologies, ainsi que d'attraction des exportations et des investissements. Financement de projet annoncé aujourd'hui :

RRC Polytech (1 500 000 $) - Winnipeg

Créer un incubateur et un accélérateur d'entrepreneuriat dirigé par des Autochtones.

Programme pour la croissance du tourisme (PCT) - Investissement de 277 500 $

Le PCT vise à aider les communautés autochtones et non autochtones, les petites et moyennes entreprises et les organisations à but non lucratif à concevoir des expériences et des produits touristiques locaux qui positionnent le Canada comme une destination de premier choix en toutes saisons pour les voyageurs domestiques et internationaux. Financement de projet annoncé aujourd'hui :

Indigenous Tourism Manitoba (277 500 $) - Winnipeg

Soutenir la croissance du secteur du tourisme autochtone au Manitoba .

Fonds d'aide au tourisme (FAT) - Investissement de 396 500 $

Le FAT a aidé des entreprises et des organisations touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences de santé publique tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future. Les demandes au titre de ce fonds ne sont plus acceptées. Financement de projet annoncé aujourd'hui :

National Indigenous Residential School Museum (396 500 $) - Portage La Prairie

Créer une expérience touristique dans un pensionnat autochtone au Manitoba .

