Les paiements en crypto-monnaie via Instacoins alimentent la croissance des revenus de Sandbank Jets

La société britannique d'affrètement de jets privés célèbre 100 vols réservés avec succès via des crypto-monnaies, à l'heure où les particuliers fortunés choisissent des paiements sécurisés et simples pour leurs voyages aériens privés.

LONDRES, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le principal service international de courtage en crypto-monnaies Instacoins a marqué aujourd'hui une étape importante de son partenariat avec la société britannique d'affrètement de jets privés Sandbanks Jets, avec plus de 100 vols privés réservés avec succès par le biais de crypto-monnaies.

Il s'agit d'un moment important pour le secteur des crypto-monnaies, qui cherche à offrir une alternative viable aux méthodes bancaires traditionnelles. Sa popularité et sa légitimité accrues ont conduit de nombreuses personnes à opter pour sa facilité d'accès et de transfert. Pour les entreprises, les crypto-monnaies peuvent offrir des avantages solides et clairs en aidant à réduire les coûts, en augmentant l'efficacité et en attirant une toute nouvelle clientèle.

Sandbanks Jets offre une expérience exceptionnelle à ses clients depuis de nombreuses années, et a récemment présenté la crypto-monnaie comme méthode de paiement en réponse aux demandes croissantes du marché. Pour ce faire, elle s'est associée à Instacoins, un service de courtage en crypto-monnaies qui permet à des entreprises comme Sandbanks de simplifier les paiements en crypto-monnaies.

Cette décision stratégique de Sandbanks a conduit à une augmentation constante des réservations d'une année sur l'autre, atteignant le jalon important des 100 vols réservés avec succès via des paiements en crypto-monnaie, ce qui a entraîné une augmentation des revenus, de l'acquisition de clients et de la fidélisation globale des clients.

« En tant que fournisseur de services d'affrètement de jets privés, je peux dire que la possibilité de payer avec des crypto-monnaies est une option de paiement que recherchent beaucoup de nos clients fortunés », explique Jules Coughlan. Chef des opérations financières, Sandbanks. « L'utilisation d'une bourse comme Instacoins rend le processus très simple et peu risqué pour nous, car nous recevons le montant requis en monnaie fiduciaire, plutôt qu'en crypto-monnaie, qui peut être volatile ».

Les crypto-monnaies deviennent le mode de paiement privilégié des particuliers fortunés

Pendant de nombreuses années, les crypto-monnaies ont été considérées comme une nouvelle bulle spéculative qui finirait par éclater. Récemment, cependant, les monnaies numériques ont non seulement prouvé qu'elles étaient là pour durer, mais elles se sont rapidement imposées comme une classe d'actifs légitime à part entière.

Depuis 2018, Instacoins comble le fossé entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies, en permettant à des personnes de tous horizons d'acheter, d'envoyer et de stocker des crypto-monnaies. Mais les particuliers fortunés, en particulier, ont adopté les crypto-monnaies comme l'un de leurs modes de paiement préférés, ce qui a entraîné une hausse de la demande dans des domaines tels que l'immobilier, les voyages de luxe, la location de jets privés et les services d'affrètement aérien.

Cette tendance régulière à la hausse est particulièrement évidente pour les services haut de gamme où les crypto-monnaies offrent aux particuliers fortunés un moyen sûr d'effectuer un paiement rapidement et en toute sécurité, tout en éliminant les frais de transfert transfrontaliers et les taux de change.

Le succès continu de la collaboration entre Sandbanks et Instacoins montre à quel point les crypto-monnaies ont progressé en peu de temps et offre un modèle pour l'avenir des modes de paiement par crypto-monnaies sur le marché des produits de luxe.

« Sandbanks est un partenaire incroyable pour nous », déclare Kris Farrugia, responsable des opérations chez Instacoins. « Ce qui ne représentait au départ que quelques transactions n'a cessé de croître et de décoller ! L'équipe de Sandbanks insiste sur les normes d'excellence les plus élevées, ce qui nous a beaucoup aidés à affiner continuellement nos services personnalisés ».

Pour en savoir plus sur Instacoins, visitez le site https://www.instacoins.com.

À propos d'Instacoins

Chez Instacoins, nous imaginons un monde où chacun peut accéder à son patrimoine financier et le contrôler, et où il est possible d'investir ou d'envoyer de l'argent en un seul clic.

Notre mission est d'éliminer les barrières et de réduire les frictions en fournissant un service financier de crypto-monnaie qui est sécurisé, accessible, rapide et facile à utiliser ? permettant à tout le monde d'investir dans les crypto-monnaies sans aucune connaissance ou expérience préalable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2446367/Instacoins_Sandbank_Jets.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2446366/Instacoins_Logo.jpg

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

[email protected]

25 juin 2024 à 14:47

