Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Des fermetures complètes de nuit du tunnel dans les deux directions durant la semaine du 24 juin





MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des fermetures complètes de nuit de l'autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, seront mises en place durant la semaine du 25 juin. Ces entraves sont requises afin de déplacer les outils coffrant et réaliser divers travaux d'entretien, notamment du marquage et de la réparation de chaussée.

Fermetures de nuit - semaine du 25 juin

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine). Entre la sortie n° 5 - R-138 / Rue Hochelaga / Rue Sherbrooke et l'entrée en provenance de l'île Charron, de mardi 21 h à mercredi 5 h Entre la sortie n°4 - Montréal (centre-ville) / Pont J.- Cartier et l'entrée en provenance de l'île Charron (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ), de mercredi 21 h à jeudi 5 h. Les entrées et l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ) entre la sortie n° 90 - Aut. 20 ouest, route 132, La Prairie / USA , Varennes , aéroport P. - E. - Trudeau de l'autoroute 20 et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est. Nuit de mardi à mercredi, de 21 h à 5 h Nuit de mercredi à jeudi, de 21 h à 5 h Les entrées seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

) entre la sortie n° 90 de l'autoroute 20 et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est.

Rue de Boucherville

Fermeture complète de nuit de la rue de Boucherville en direction nord ainsi que de la voie réservée en direction sud, entre les rues Hochelaga et Tellier, de dimanche à lundi, de 23 h à 6 h.

en direction nord ainsi que de la voie réservée en direction sud, entre les rues Hochelaga et Tellier, de En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés durant la nuit de samedi à dimanche.

Le Ministère vous invite à consulter régulièrement le quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

Lien connexe

En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

25 juin 2024 à 14:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :