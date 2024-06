La Kitsumkalum First Nation, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique paraphent le projet de traité des Kitsumkalum et franchissent une étape importante dans les relations de nation à nation





TERRACE, BC, le 25 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le conseiller en chef Don Roberts de la Kitsumkalum First Nation, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Murray Rankin, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, ont franchi une étape importante dans le renouvellement de leurs relations nation à nation. Les négociateurs en chef des trois parties, en présence de ces dignitaires, ont paraphé le projet de traité des Kitsumkalum, démontrant ainsi les progrès réalisés par les Kitsumkalum dans la mise en oeuvre de leur droit à l'autodétermination et de leur vision d'un avenir meilleur pour leurs communautés.

Le fait de parapher ce traité marque une étape décisive dans l'avancement du processus de négociation du traité des Kitsumkalum. Le fait de parapher le traité marque une étape importante dans l'évolution du traité, car il indique que les négociations de fond sont terminées et que le processus de ratification est prêt. Une fois finalisé, le traité fera l'objet d'un processus de ratification par les membres de la communauté des Kitsumkalum, puis procédure législative fédérale et provinciale. S'il est ratifié par toutes les parties, le traité reconnaîtra constitutionnellement les droits de la Kitsumkalum First Nation en matière de gouvernance, de récolte, de propriété foncière, de gestion des ressources, de développement socioéconomique et d'autres droits et avantages.

Au cours des dernières années, des changements importants et fondamentaux ont été apportés aux politiques et aux approches qui ont relancé le processus de négociation des traités en Colombie-Britannique, y compris la mise au point, en 2019, de la politique de reconnaissance et de réconciliation des droits pour la négociation des traités. Ces changements positifs reflètent de nouvelles approches de négociation conformes à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, à la Loi canadienne sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et à la B.C. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act.

Pour parvenir à cette étape, des activités de mobilisation ont été menées tout au long des nombreuses années de négociations. La participation des membres de la Première Nation, des administrations locales, des résidents, des organisations commerciales, des détenteurs d'intérêts, d'autres parties prenantes et du public, et la communication d'informations à ces derniers sont des aspects importants des négociations sur les traités et la réconciliation, ainsi que du processus de ratification.

La conclusion des négociations représente le renouvellement de la relation de nation à nation entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et la Kitsumkalum First Nation. S'il est ratifié, le traité facilitera la mise en oeuvre du droit des Kitsumkalum à l'autodétermination, au développement socio-économique et à leur vision d'un meilleur avenir pour les membres de leur communauté. Les parties ont hâte de mettre la touche finale à cet important travail et de voir les changements positifs que cet accord historique apportera aux membres de la Kitsumkalum First Nation.

« Aujourd'hui marque un moment historique pour les Kitsumkalum, qui franchissent une étape importante vers l'autodétermination et un avenir plus radieux pour notre communauté. Ce traité nous permettra de gérer nos terres, nos ressources et notre gouvernance en accord avec nos valeurs culturelles et nos aspirations. »

Conseiller en chef Don Roberts

Kitsumkalum First Nation

« Lors de la signature de l'accord de principe, le conseiller principal Roberts a fait remarquer que la Nation avait opté pour la voie du changement. Le fait de parapher ce traité constitue une étape positive importante sur cette voie commune. Il témoigne des 30 années de travail acharné des équipes de négociation et de l'engagement des membres de Kitsumkalum, des habitants de toute la région, des autres Premières Nations, des gouvernements locaux et des partenaires industriels. S'il est ratifié, le traité proposé ouvrira la voie à l'autonomie gouvernementale, à la reconnaissance des droits, aux ressources essentielles et à de nouvelles possibilités économiques. »

L'honorable Murray Rankin

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

« Le traité des Kitsumkalum constituera une étape décisive pour le peuple des Kitsumkalum. Il ouvre les portes à des voies transformatrices pour l'autodétermination, afin de faire progresser leurs droits et leur gouvernance. Cette journée représente un changement positif dans les relations de nation à nation, fondées sur le respect, le partenariat et la reconnaissance des droits. En collaborant aux négociations, nous faisons activement progresser la réconciliation. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

La Kitsumkalum First Nation est une des Premières Nations de la Colombie-Britannique, qui en compte plus de 200.

Les Kitsumkalum et les Kitselas sont membres de la Tsimshian First Nations Treaty Society, qui représente plusieurs nations tsimshian dont le territoire combiné s'étend sur la côte nord-ouest et le cours inférieur de la rivière Skeena, y compris les régions de Prince Rupert et de Terrace .

et de . Depuis le début des années 1990, les Kitsumkalum et les Kitselas participent à des négociations de traité avec le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique. Ces négociations en sont maintenant à l'étape finale du processus des traités de la Commission des traités de la Colombie-Britannique.

et la province de la Colombie-Britannique. Ces négociations en sont maintenant à l'étape finale du processus des traités de la Commission des traités de la Colombie-Britannique. Depuis plus de 30 ans, la Kitsumkalum First Nation et la Kitselas First Nation négocient ensemble leurs deux traités, qui donneront lieu à deux traités distincts. Leur capacité unique de travailler ensemble pendant 30 ans démontre les liens familiaux étroits et l'esprit de collaboration entre les deux nations.

Une fois le traité pleinement ratifié, les Kitsumkalum et les Kitselas rejoindront huit (8) autres nations et seront les seuls détenteurs d'un traité moderne en Colombie-Britannique : Entente définitive des Premières Nations Maa-nulth ( Huu-ay-aht , Ka :' yu :' k't'h '/Che:k'tles7et'h', Toquaht , Uchucklesaht et Yuu?u?i??ath ) Entente définitive des Nisga'a Entente définitive des Tla'amin Entente définitive de la Tsawwassen First Nation



