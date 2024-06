Nous protégeons ensemble une plus grande partie de nos écosystèmes marins pour les générations futures





VANCOUVER, BC, le 25 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie?Britannique et 17 Premières Nations annoncent la signature et le lancement de l'initiative Financement de projets pour la permanence (FPP) de la mer Great Bear. Fruit de nombreuses années d'efforts de planification concertés, l'initiative FPP de la mer Great Bear permettra de créer une structure de gouvernance conjointe visant à protéger et à conserver la faune et les habitats marins, à faire progresser la gestion et l'intendance des aires marines protégées (AMP) à long terme et à créer des milliers de nouveaux emplois qui contribueront à une économie côtière durable.

L'initiative FPP de la mer Great Bear, qui sera dirigée par des Autochtones, apportera 335 millions de dollars en nouveaux investissements à l'aire connue sous le nom de biorégion du plateau Nord (mer Great Bear). Ces investissements seront répartis comme suit : 200 millions de dollars du gouvernement du Canada, 60 millions de dollars de la province de la Colombie?Britannique et 75 millions de dollars d'organisations philanthropiques au Canada et dans le monde entier. Au fil du temps, d'autres sources de revenus privés viendront s'ajouter à ces investissements afin de soutenir les efforts de développement et de diversification économiques menés par les communautés visées, le financement à long terme des programmes des gardiens autochtones, ainsi que l'intendance et la gestion, notamment dans les AMP.

Pendant de nombreuses années, les Premières Nations ont travaillé en partenariat avec le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique, et ont sollicité la participation d'intervenants des secteurs industriels ainsi que des communautés et des administrations locales, afin de proposer un plan pour guider la mise en oeuvre d'un réseau d'AMP dans la région de la mer Great Bear. Leurs efforts ont mené à la création du plan d'action pour un réseau d'AMP dans la biorégion du plateau Nord, qui a été annoncé l'année dernière. L'initiative FPP de la mer Great Bear soutiendra les capacités des Premières Nations au cours des prochaines étapes de la planification et de la mise en oeuvre du réseau d'AMP, ainsi que dans le cadre des travaux de recherche, de surveillance et de gestion menés en collaboration avec le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie?Britannique.

La mer Great Bear, également connue sous le nom de biorégion du plateau Nord, englobe certaines des régions marines d'eaux froides les plus productives au monde sur le plan écologique. On y trouve des populations de poissons, de baleines, de coraux, d'oiseaux de mer, de forêts de varech et d'autres espèces végétales et animales d'importance mondiale. Le réseau d'AMP contribuera à faire progresser les efforts de conservation visant à protéger et à améliorer la culture, la biodiversité et les communautés côtières prospères pour les générations à venir.

Le réseau d'AMP devrait ajouter environ 14?000 kilomètres carrés de nouvelles aires marines protégées aux 16?000 kilomètres carrés d'aires déjà protégées dans la mer Great Bear. Ensemble, les AMP actuelles et nouvelles couvriront environ 30 % de la mer Great Bear. Les désignations particulières et les plans de gestion de chaque AMP seront élaborés en consultation avec les Premières Nations, des intervenants de l'industrie et le public.

Citations

« Les peuples autochtones sont les intendants et les gardiens des vastes terres et eaux du Canada depuis des temps immémoriaux. L'initiative annoncée aujourd'hui constitue une étape importante dans les efforts déployés par nos gouvernements pour faire avancer ensemble des projets dirigés par des Autochtones qui protégeront la santé de nos écosystèmes marins pour les générations à venir. Nous continuerons de travailler avec les communautés autochtones et côtières d'un océan à l'autre pour veiller à ce que les aires marines et côtières du Canada restent saines, propres et sûres. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le Canada est fier de participer à l'initiative historique Financement de projets pour la permanence de la mer Great Bear. Plus que jamais, notre gouvernement est résolu à soutenir les initiatives de conservation marine dirigées par les Autochtones afin de protéger les côtes et les océans que nous partageons. Nous nous devons de prendre de telles mesures concrètes pour nos enfants, nos petits?enfants et nos arrière?petits?enfants. »

-- L'hon. Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La signature de l'initiative Financement de projets pour la permanence de la mer Great Bear marque une étape historique dans la protection de la nature au Canada. Les investissements annoncés aujourd'hui sont essentiels à la survie des milliers d'espèces qui peuplent la biorégion du plateau Nord, l'une des régions marines d'eaux froides les plus productives au monde sur le plan écologique. Notre gouvernement a lancé la plus importante campagne de conservation de l'histoire du Canada en vue de protéger 30 % des terres et des eaux du Canada d'ici 2030. Dès le départ, nous nous sommes tournés vers nos partenaires autochtones pour diriger ces travaux, car nous reconnaissons leur rôle traditionnel en tant que gardiens des terres et des eaux, et nous savons qu'ils sont les mieux placés pour restaurer des écosystèmes sains. Nous voulons protéger ces eaux non seulement pour nos enfants, mais aussi pour nos petits-enfants et toutes les générations suivantes. »

-- L'hon. Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gens de la Colombie-Britannique ont un lien profond avec nos eaux côtières. Celles-ci sont une source de beauté, de nourriture et de possibilités économiques. En finançant les efforts de conservation de manière durable, nous contribuerons à assurer l'avenir de nos écosystèmes marins, de notre industrie de la pêche et de nos communautés côtières. »

-- L'hon. David Eby, premier ministre de la Colombie?Britannique

« Nous unissons nos efforts pour prendre des mesures ambitieuses qui permettront de protéger notre environnement marin pour les générations à venir. Nous sommes donc tous fiers de l'annonce d'aujourd'hui. Une véritable collaboration avec les Premières Nations, les intendants traditionnels de ces terres et de ces eaux, est le seul moyen d'atteindre notre objectif de protéger 30 % des terres et des eaux de la Colombie?Britannique d'ici 2030. »

-- L'hon. George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie?Britannique

« Le réseau d'aires marines protégées dans la biorégion du plateau Nord, également appelée la mer Great Bear, sera le premier du genre au Canada. Ce réseau est le fruit d'une approche collaborative conçue en Colombie-Britannique, qui réunit le savoir autochtone, la science de pointe et les contributions des intervenants du secteur en vue de protéger cette précieuse aire marine tout en favorisant la croissance de notre économie. »

-- L'hon. Nathan Cullen, ministre de l'Intendance de l'eau, des terres et des ressources de la Colombie?Britannique

« Cette initiative révolutionnaire, dirigée par 17 Premières Nations, ouvre une nouvelle ère de gouvernance collaborative en matière de conservation et d'intendance du milieu marin et d'aires marines protégées. Elle offre une lueur d'espoir pour l'avenir - un avenir où une gestion et une intendance permanentes ne sont pas seulement une aspiration, mais une réalité. Ensemble, nous avons tracé la voie d'un avenir où la prospérité des communautés et l'intendance vont de pair, et où la croissance économique est synonyme d'intendance environnementale. »

-- Cheffe Marilyn Slett, présidente des Premières Nations côtières

« Aujourd'hui, nous célébrons les résultats obtenus par les Premières Nations, les gouvernements, l'industrie, les intervenants et les membres des communautés concernées, qui ont tous travaillé ensemble pour mettre au point des solutions qui profitent aux gens et à la nature. C'est grâce à notre engagement commun en faveur d'une côte saine que nous pouvons nourrir nos familles aujourd'hui et continuer de soutenir nos communautés, nos cultures et nos économies, contribuant ainsi à un avenir meilleur pour les Britanno?Colombiens et le reste du monde. »

-- Dallas Smith, président du Na?nwak?olas Council

« L'initiative annoncée aujourd'hui permettra aux Premières Nations de transposer ? de la forêt pluviale à la mer ? un modèle fructueux d'intendance concertée, soutenu par un financement durable de la conservation. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre étroite collaboration avec les Premières Nations, en les aidant à investir dans la prospérité de leurs communautés et dans des programmes de gestion du milieu marin qui, à leur tour, renforceront les communautés et les économies côtières. »

-- Eddy Adra, président et directeur général de Coast Funds

Faits saillants

Le modèle Financement de projets pour la permanence (FPP) vise à fournir des investissements multipartenaires et un financement durable à l'appui de projets de conservation et de développement durable à grande échelle. Ce modèle réunit les organisations autochtones, les ordres de gouvernement et la communauté philanthropique en vue d'établir des objectifs communs pour protéger la nature et, en fin de compte, mettre un terme à la perte de biodiversité, tout en favorisant le bien-être des communautés et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a fait des investissements sans précédent dans des projets de conservation dirigés par les Autochtones, y compris le programme Gardiens autochtones.

En 2022, lors de la COP15 à Montréal, au Québec, le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives FPP dirigées par des Autochtones, dont l'initiative FPP de la mer Great Bear.

à Montréal, au Québec, le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives FPP dirigées par des Autochtones, dont l'initiative FPP de la mer Great Bear. En s'appuyant sur la science, le savoir autochtone et les perspectives locales, le Canada s'est engagé à travailler avec ses partenaires pour conserver 30 % de nos terres et de nos eaux d'ici 2030.

Les quelque 30?000 kilomètres carrés d'aires protégées actuelles et proposées du réseau d'AMP sont d'une superficie comparable à celle de l'île de Vancouver .

. Les 17 Premières Nations qui participeront à l'initiative FPP de la mer Great Bear sont la Nation Haïda, la Première Nation des Gitga'at, la Nation des Gitxaa?a, la Nation Haisla, la Première Nation des Kitselas, la Bande Kitsumkalum, la Première Nation de Metlakatla, la Nation des Heiltsuk, la Nation des Kitasoo Xai'xais, la Nation des Nuxalk, la Nation des Wuikinuxv, la Nation Da'naxda'xw?Awaetlala, la Première Nation des K'omoks, la Première Nation des Kwiakah, la Première Nation de Mamalilikulla, la Nation Tlowitsis, et la Première Nation Wei Wai Kum.

En 2023, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé (en anglais seulement) une contribution de 60 millions de dollars à l'initiative FPP de la mer Great Bear et au Partenariat de planification marine afin d'aider à protéger les écosystèmes côtiers essentiels, à créer de nouveaux emplois et à promouvoir les pêches durables et les possibilités économiques dans la mer Great Bear, en partenariat avec les Premières Nations et des donateurs.

Coast Funds est un organisme de financement de la conservation dirigé par les Autochtones qui a été créé en 2007 pour établir des partenariats avec les Premières Nations afin qu'elles atteignent leurs objectifs en matière de conservation, d'intendance et de développement économique fondé sur la conservation. Coast Funds est l'administrateur de fonds de l'initiative FPP de la mer Great Bear.

Depuis 2007, les investissements réalisés par Coast Funds dans le cadre des accords sur la forêt pluviale de Great Bear ont permis de créer plus de 1?250 nouveaux emplois et 120 nouvelles entreprises dans la région. En savoir plus (en anglais seulement).

La mer Great Bear (également connue sous le nom de biorégion du plateau Nord) comprend un espace marin de 102?000 kilomètres carrés qui revêt une grande importance sur le plan culturel et environnemental.

Les aires marines protégées (AMP) jouent un rôle essentiel dans la préservation et l'amélioration de la biodiversité et de l'intégrité écologique des écosystèmes marins. Les réseaux d'AMP sont des ensembles d'AMP individuelles qui travaillent ensemble et réalisent des objectifs écologiques et économiques de manière plus efficace que les AMP individuelles.

En 2023, lors du cinquième Congrès international sur les aires marines protégées, les dirigeants de 15 Premières Nations se sont joints aux gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique pour approuver conjointement un plan d'action pour un réseau d'AMP dans la mer Great Bear.

Une fois le plan d'action du réseau d'AMP entièrement mis en oeuvre, le réseau d'AMP devrait couvrir 30 % de la mer Great Bear, y compris de nouvelles aires protégées et l'amélioration potentielle d'AMP actuelles.

La création d'une réserve d'aire marine nationale de conservation (RAMNC) de 7?800 kilomètres carrés sur la côte centrale de la Colombie?Britannique est une composante essentielle et une priorité du réseau d'AMP de la mer Great Bear. Cette réserve protégerait les écosystèmes marins et la biodiversité ainsi que des valeurs et des caractéristiques importantes sur le plan culturel, qui contribuent au bien-être des populations autochtones, des communautés côtières et d'un large éventail de secteurs maritimes.

Les Premières Nations des Wuikinuxv, des Heiltsuk, des Nuxalk, des Kitasoo Xai'xais, des Gitga'at et des Gitxaa?a, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie?Britannique ont entrepris une étude de faisabilité portant sur le projet de RAMNC sur la côte centrale. Les partenaires entameront maintenant les négociations relatives à l'accord d'établissement, conformément à l'accord sur les conditions de clôture du FPP.

Document connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

25 juin 2024 à 14:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :