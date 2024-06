GlobalPlatform fournit un cadre de sécurité pour le lancement de l'écosystème numérique du portefeuille eID en Europe





GlobalPlatform, le standard des services et appareils numériques sécurisés, accélère ses efforts pour prendre en charge un portefeuille d'identité numérique européen (EUDI) évolutif en présentant de nouvelles solutions pour aider les États membres de l'UE et les vendeurs de smartphones à mettre en oeuvre de manière transparente le système de portefeuille d'identité numérique (portefeuille eID) à l'échelle européenne. Afin d'encourager les gouvernements et l'industrie à adopter les portefeuilles d'identité numérique à grande échelle, GlobalPlatform réunira les parties prenantes pour explorer les dernières nouveautés lors d'un événement unique qui se tiendra à Bruxelles le 10 octobre.

Le portefeuille EUDI fait partie du règlement eIDAS 2.0 récemment approuvé, qui donne à l'UE le feu vert pour faire avancer le lancement d'un système d'identité numérique transfrontalier pour tous les citoyens et toutes les entreprises de l'UE à partir de 2026. Le portefeuille EUDI permettra de stocker et de gérer en toute sécurité des documents d'identité tels que des passeports, permis de conduire et dossiers médicaux au sein d'une application unique. Il permettra aux utilisateurs de s'authentifier facilement lorsqu'ils effectuent des transactions en ligne, accèdent à des services publics et dans d'autres situations où la vérification de l'identité ou une signature numérique est requise.

L'UE vise à ce que 80 % de ses citoyens soient équipés d'un portefeuille d'identité électronique d'ici à 2030. Elle prévoit que le portefeuille EUDI puisse être utilisé de manière transparente dans les 27 États membres de l'UE, quel que soit l'État membre dans lequel il a été émis.

Un cadre de sécurité éprouvé pour le portefeuille européen eID

L'UE a demandé qu'un élément sécurisé (SE) soit utilisé au sein de l'appareil (généralement un smartphone) pour répondre aux exigences d'un niveau d'assurance (LoA) élevé tel que défini par l'eIDAS. L'Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA) est en train de définir un système de certification pour le portefeuille EUDI.

GlobalPlatform aide les États membres à mieux protéger l'identité de leurs citoyens et les données connexes en optimisant les spécifications de son SE pour les systèmes du portefeuille EUDI. Le SE de GlobalPlatform est déployé à grande échelle dans différents formats sur les smartphones, y compris les cartes SIM amovibles (UICC), les éléments sécurisés intégrés (eSE), les cartes SIM embarquées (eUICC) et les cartes SIM intégrées (iSIM). Tous ces SE sont mis en oeuvre et certifiés conformément aux spécifications de GlobalPlatform afin de garantir la confiance et l'interopérabilité. En utilisant une technologie déjà intégrée dans la grande majorité des smartphones d'aujourd'hui, le SE GlobalPlatform jette les bases d'un nouvel écosystème numérique à travers l'Europe, offrant ainsi de nouvelles opportunités de revenus pour les gouvernements et l'industrie.

Ana Tavares Lattibeaudiere, directrice exécutive de GlobalPlatform, déclare : « Pour les États membres de l'UE mettant en oeuvre des portefeuilles eID, le plus important est de déterminer comment adhérer au mieux aux réglementations conçues pour protéger l'identité, les données personnelles et les actifs numériques de leurs citoyens. Le SE GlobalPlatform est la meilleure solution pour atteindre le haut niveau d'assurance requis dans le portefeuille EUDI, tel que défini par le futur schéma de certification de l'ENISA. Fondé sur des normes techniques communes, le SE GlobalPlatform tire parti de la technologie déjà utilisée dans des milliards de smartphones aujourd'hui. Nous continuons à lancer de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux gouvernements de déployer des portefeuilles d'identité électronique en toute transparence et aux vendeurs de smartphones et développeurs de logiciels de prendre en charge une nouvelle ère de services numériques. »

Des projets pilotes de portefeuilles d'identité électronique sont en cours dans plusieurs États membres de l'UE et d'autres essais devraient débuter cette année. Pour soutenir ces efforts, GlobalPlatform a présenté des moyens supplémentaires visant à intégrer de manière transparente le SE au portefeuille EUDI, y compris :

Définir la configuration SAM (Secure Application for Mobile) pour les SE. GlobalPlatform a développé le modèle SAM en collaboration avec la GSMA. Le SAM fournit une plateforme sécurisée pour les applets d'identification à déployer avec une gestion de contenu basée sur des certificats.

Promouvoir le développement d'une spécification pour les fournisseurs de services cryptographiques (CSP). Les CSP offrent un moyen simple et sécurisé de certifier les applets d'identification numérique tiers avec un haut niveau d'assurance en déléguant les opérations cryptographiques sensibles à une bibliothèque certifiée intégrée dans le SE. Dans ce modèle, les applets sont certifiés une fois et peuvent être déployés sur n'importe quelle plateforme CSP certifiée.

Rassembler l'écosystème européen de l'identification numérique

Le séminaire 2024 de GlobalPlatform consacré au portefeuille eID réunira les régulateurs de l'UE, les représentants des gouvernements et d'autres parties prenantes pour partager l'expertise, les bonnes pratiques et les déploiements prévus. Ces sessions s'appuieront sur le travail effectué par le groupe de travail du portefeuille eID de GlobalPlatform en collaboration avec la GSMA, l'ENISA, le CEN-CENELEC et le SOGIS/EU-CC. Le séminaire de GlobalPlatform consacré au portefeuille eID, sponsorisé par Thales, aura lieu à Bruxelles le 10 octobre.

Avant le séminaire du portefeuille eID, GlobalPlatform organisera également une session de formation de deux jours pour les parties prenantes impliquées dans la conception et le déploiement des portefeuilles eID. La première journée permettra aux participants de développer une compréhension fondamentale du SE, tandis que la seconde journée permettra d'explorer les technologies liées à l'identité pour le SE, y compris SAM et CSP.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire au séminaire du portefeuille eID et aux sessions de formation, rendez-vous sur https://globalplatform.org/events/.

À propos de GlobalPlatform

GlobalPlatform est un organisme de normalisation technique qui permet le lancement et la gestion efficaces de services et d'appareils numériques innovants et sécurisés à travers leur conception, qui offrent aux utilisateurs une sécurité de bout en bout, le respect de la vie privée, de la simplicité et des solutions pratiques. Il fournit à cet effet des technologies et des certifications normalisées qui permettent aux fournisseurs de technologies et de services de développer, certifier, déployer et gérer des services et appareils numériques conformément à leurs besoins en matière d'activité, de sécurité, de réglementation et de protection des données. Les technologies GlobalPlatform sont utilisées dans des milliards de cartes à puce, smartphones, technologies portables et autres appareils connectés et IoT.

Les technologies et certifications normalisées de GlobalPlatform sont développées grâce à une collaboration efficace de l'industrie, dirigée par de multiples et diverses entreprises membres travaillant en partenariat avec des organismes industriels et réglementaires et d'autres parties intéressées du monde entier.

25 juin 2024 à 14:20

