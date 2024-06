Espace MUNI et UNICEF Canada annoncent la nouvelle cohorte Municipalité amie des enfants





BROSSARD, QC, le 25 juin 2024 /CNW/ - Espace MUNI est fier d'annoncer qu'à l'issue de l'appel de candidatures Municipalité amie des enfants (MAE) du printemps dernier, 6 organisations municipales ont obtenu ou renouvelé leur reconnaissance. Le programme MAE est le pendant québécois du Child Friendly Cities Initiative (CFCI) de l'UNICEF et vise à reconnaître et promouvoir l'engagement municipal à l'égard du respect des droits des enfants.

La reconnaissance MAE accordée à 5 municipalités et 1 arrondissement

Pour accorder les reconnaissances MAE, Espace MUNI collabore avec un comité d'évaluation composé de personnes détenant des expertises diverses et complémentaires liées à l'enfance et la jeunesse. Soigneusement analysés, les dossiers de candidature retenus sont ceux de collectivités dynamiques ayant démontré une volonté de bonifier la place accordée aux enfants dans les décisions, les politiques et les services qui les concernent. Parmi les organisations municipales reconnues MAE ce printemps :

3 municipalités joignent le réseau pour une première fois :

Ville de Mercier

Ville de Montmagny

Ville de Rouyn-Noranda

3 renouvellent leur reconnaissance :

Arrondissement Saint-Léonard

Municipalité de Fortierville

Ville de Rimouski

Conformément aux engagements ciblés par chacune d'elles, diverses initiatives seront réalisées aux bénéfices des enfants au courant des 3 prochaines années, soit la durée de la reconnaissance.

Un 15e anniversaire pour MAE

Lancé au Québec en 2009, le réseau des MAE compte aujourd'hui près d'une centaine de municipalités et MRC. Pour intégrer le réseau, les organisations municipales doivent s'engager à mettre en oeuvre des actions favorisant le bien-être et l'épanouissement des enfants de leurs communautés. Cette année marque le 15e anniversaire de l'implantation de la reconnaissance MAE au Québec.

« Municipalité amie des enfants est avant tout un réseau d'actrices et d'acteurs municipaux engagé et mobilisé pour l'enfance et la jeunesse. Au fil des années, nous avons vu naître et grandir des initiatives locales innovantes et inspirantes qui contribuent au bien-être et à la santé des plus jeunes citoyennes et citoyens. C'est donc avec conviction que nous continuons à accompagner les municipalités et MRC dans le rôle crucial qu'elles jouent à l'égard des enfants. Rappelons qu'une municipalité adaptée aux enfants l'est aussi pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. » témoigne Isabelle Lizée, directrice générale d'Espace MUNI.

Pour tout connaître sur le programme de reconnaissance MAE et sur le prochain appel de candidatures, visitez le site Internet d'Espace MUNI : https://espacemuni.org/programmes/enfance-et-jeunesse/

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois des Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation est un joueur incontournable pour les municipalités et les MRC qui souhaitent un accompagnement, des outils et de l'inspiration en vue d'offrir à leurs citoyennes et citoyens un milieu de vie sain, actif, solidaire, inclusif et durable.

SOURCE Espace MUNI

25 juin 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :