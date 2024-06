Déclaration des porte-paroles de l'opposition officielle en matière de langue française et d'immigration, de francisation et d'intégration





QUÉBEC, le 25 juin 2024 /CNW/ - Cours de francisation en péril

« Au lieu de blâmer les immigrants pour ses échecs, la CAQ devrait mettre toutes les ressources nécessaires en place pour leur permettre d'apprendre le français le plus rapidement possible.

Sa mauvaise gestion de la francisation pénalise les immigrants et nuit considérablement à notre économie.

Le ministère de l'Éducation doit prendre ses responsabilités et notamment rémunérer les centres de services scolaires pour leur permettre de continuer à offrir les précieux services de francisation. Le MEQ et le MIFI doivent s'entendre sur le transfert des sommes et ainsi prioriser cet enjeu plutôt que de chercher des boucs émissaires.

L'apprentissage du français doit être une réelle priorité au-delà des belles paroles du gouvernement caquiste. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et député de l'Acadie.

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière de langue française et députée de Bourassa-Sauvé.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

25 juin 2024 à 13:51

